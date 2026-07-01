КАСУР
КАСУР - город на востоке Пакистана, провинция Пенджаб.
Население 307,4 тысяч человек (2008 год). Расположен вблизи границы с Индией. Железно-дорожная станция, узел автомобильных дорог на Лахор, Мултан, Бхатинду и др.
По преданию, основан Куша, сыном Рамы. Первоначально именовался Касурпур. В период правления династии Великих Моголов с XVI века заселён пуштунами. В 1807 году захвачен войсками махараджи Пенджаба Ранджита Сингха. С конца 1840-х годов, в результате англо-сикхских войн, вошёл в состав Британской Индии. В 1867 году получил статус муниципалитета. С 1947 года в Исламской Республике Пакистан.
Касур - крупный центр торговли шерстью. Предприятия лёгкой (кожевенная, текстильная и др.) и пищевой (в том числе маслобойная) промышленности.