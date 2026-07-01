КАСУР

КАСУР - го­род на вос­то­ке Па­ки­ста­на , провинция Пенд­жаб.

Население 307,4 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен вбли­зи гра­ни­цы с Ин­ди­ей . Железно-дорожная стан­ция, узел ав­то­мо­биль­ных до­рог на Ла­хор, Мул­тан, Бха­тин­ду и др.

По пре­да­нию, ос­но­ван Ку­ша, сы­ном Ра­мы. Пер­во­на­чаль­но име­но­вал­ся Ка­сур­пур. В пе­ри­од прав­ле­ния ди­на­стии Ве­ли­ких Мо­го­лов с XVI века за­се­лён пуш­ту­на­ми. В 1807 году за­хва­чен вой­ска­ми ма­ха­рад­жи Пенд­жа­ба Ранд­жи­та Синг­ха. С конца 1840-х годов, в ре­зуль­та­те анг­ло-сикх­ских войн, во­шёл в со­став Бри­тан­ской Ин­дии. В 1867 году по­лу­чил ста­тус му­ни­ци­па­ли­те­та. С 1947 года в Ис­лам­ской Рес­пуб­ли­ке Па­ки­стан.

Касур - круп­ный центр тор­гов­ли шер­стью. Пред­при­ятия лёг­кой (ко­же­вен­ная, тек­стиль­ная и др.) и пи­ще­вой (в том числе мас­ло­бой­ная) про­мыш­лен­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)