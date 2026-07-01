КАСТЕЛУ БРАНКУ УМБЕРТУ ДИ АЛЕНКАР
КАСТЕЛУ БРАНКУ УМБЕРТУ ДИ АЛЕНКАР - бразильский государственный и военный деятель.
Маршал в резерве (1964 год). Из семьи военного. В 1921 году окончил Военную школу Реаленгу, впоследствии получил дополнительное военное образование во Франции и США. Во время 2-й мировой войны в составе бразильского экспедиционного корпуса принимал участие в боевых действиях в Италии (1944-1945 годы). В 1940-1950-х годах занимал различные командные должности, публиковал работы по военной истории. В 1962 году произведён в генералы, в 1963 году назначен начальником генштаба Вооруженных сил Бразилии. Во 2-й половине 1950-х годов сблизился с консервативными армейскими кругами, подготовившими и 31.03.1964 года осуществившими при прямой поддержке США военный переворот. 11.04.1964 года избран электоральной коллегией Конгресса временным президентом Бразилии. Сторонник модернизации Бразилии при сохранении господствующего положения в экономике наиболее состоятельных финансово-промышленных кругов и крупных землевладельцев. Запретил деятельность всех политических партий. Управлял страной в условиях фактической военной диктатуры, исключавшей возможность любой демократической альтернативы. Во внешней политике последовательно ориентировался на США, поддержал американскую агрессию во Вьетнаме. В 1966 году под давлением более либеральной части генералитета и международной общественности разрешил создание двух партий - проправительственного Национального союза обновления и формально оппозиционного, но контролируемого властями Бразильского демократического движения. В марте 1967 года по состоянию здоровья сложил с себя президентские полномочия и передал власть генералу А. да Коста-и-Силве. Погиб в авиакатастрофе.