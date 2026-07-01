КАСТЕЛУ БРАНКУ УМБЕРТУ ДИ АЛЕНКАР

КАСТЕЛУ БРАНКУ УМБЕРТУ ДИ АЛЕНКАР - бразильский государственный и во­енный дея­тель.

Мар­шал в ре­зер­ве (1964 год). Из се­мьи во­ен­но­го. В 1921 году окон­чил Во­енную шко­лу Реа­лен­гу, впо­след­ст­вии по­лу­чил до­пол­нительное во­енное об­ра­зо­ва­ние во Фран­ции и США. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве бразильского экс­пе­диционного кор­пу­са при­ни­мал уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях в Ита­лии (1944-1945 годы). В 1940-1950-х годах за­ни­мал различные ко­манд­ные долж­но­сти, пуб­ли­ко­вал ра­бо­ты по во­енной ис­то­рии. В 1962 году про­из­ве­дён в ге­не­ра­лы, в 1963 году на­зна­чен начальником ген­шта­ба Воо­руженных сил Бра­зи­лии. Во 2-й половине 1950-х годов сбли­зил­ся с кон­сер­ва­тив­ны­ми ар­мей­ски­ми кру­га­ми, под­го­то­вив­ши­ми и 31.03.1964 года осу­ще­ст­вив­ши­ми при пря­мой под­держ­ке США во­енный пе­ре­во­рот. 11.04.1964 года из­бран элек­то­раль­ной кол­ле­ги­ей Кон­грес­са временным пре­зи­ден­том Бра­зи­лии. Сто­рон­ник мо­дер­ни­за­ции Бра­зи­лии при со­хра­не­нии гос­под­ствую­ще­го по­ло­же­ния в эко­но­ми­ке наи­бо­лее со­сто­ятельных фи­нан­со­во-промышленных кру­гов и круп­ных зем­ле­вла­дель­цев. За­пре­тил дея­тель­ность всех по­ли­тических пар­тий. Управ­лял стра­ной в ус­ло­ви­ях фак­тической во­енной дик­та­ту­ры, ис­клю­чав­шей воз­мож­ность лю­бой де­мо­кра­тической аль­тер­на­ти­вы. Во внеш­ней по­ли­ти­ке по­сле­до­ва­тель­но ори­ен­ти­ро­вал­ся на США, под­дер­жал американскую аг­рес­сию во Вьет­на­ме. В 1966 году под дав­ле­ни­ем бо­лее ли­бе­раль­ной час­ти ге­не­ра­ли­те­та и ме­ж­ду­народной об­ще­ст­вен­но­сти раз­ре­шил соз­да­ние двух пар­тий - про­пра­ви­тель­ст­вен­но­го Национального сою­за об­нов­ле­ния и фор­маль­но оп­по­зи­ци­он­но­го, но кон­тро­ли­руе­мо­го вла­стя­ми Бразильского де­мо­кра­тического дви­же­ния. В мар­те 1967 года по со­стоя­нию здо­ро­вья сло­жил с се­бя пре­зи­дент­ские пол­но­мо­чия и пе­ре­дал власть генералу А. да Кос­та-и-Сил­ве. По­гиб в авиа­ка­та­ст­ро­фе.