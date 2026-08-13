КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ

КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ - па­мят­ник ис­то­рии и ар­хи­тек­ту­ры в Ита­лии, в об­лас­ти Апу­лия, в 17,7 км от города Ан­д­рия.

Воз­ве­дён императором Фрид­ри­хом II Штау­фе­ном около 1240-1250 годов из ме­ст­но­го из­вест­ня­ка на вы­со­ком хол­ме как оди­ноч­ное со­ору­же­ние (смотрите иллюстрации к статье За­мок). Име­ет в пла­не пра­виль­ный вось­ми­уголь­ник, в цен­тре ко­то­ро­го рас­по­ло­жен ок­та­го­наль­ный внутренний двор; на внеш­них уг­лах зам­ка 8 вось­ми­гран­ных ба­шен (высота около 24 м). Внутреннее про­стран­ст­во раз­де­ле­но на 2 эта­жа, на ка­ж­дом - по 8 по­ме­ще­ний рав­ной пло­ща­ди со стрель­ча­ты­ми кре­сто­вы­ми сво­да­ми (в т. ч. Трон­ный зал). Мас­сив­ные гео­мет­ри­че­ски пра­виль­ные фор­мы со­че­та­ют­ся с изя­ще­ст­вом ар­хитектурных де­та­лей фа­са­дов и ин­терь­е­ра ( кар­ни­зы , ка­пи­те­ли ко­лонн и др.), де­мон­ст­ри­рую­щих под­ра­жа­ние ан­тич­ным об­раз­цам, ха­рак­тер­ное для при­двор­ной куль­ту­ры императора Фрид­ри­ха II, а так­же вы­даю­щих влия­ния ис­лам­ской и северо-ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры (в т. ч. цис­тер­ци­ан­ской). Не­из­вест­но, стро­ил­ся ли за­мок как обо­ро­нительное со­ору­же­ние (от­сут­ст­ву­ют ров, подъ­ём­ный мост, ка­зар­мы и ко­нюш­ня) или как од­на из ре­зи­ден­ций им­пе­ра­то­ра. В 1876 году при­об­ре­тён го­су­дар­ст­вом. Кастель-дель-Монте - один из наи­бо­лее хо­ро­шо со­хра­нив­ших­ся средне-вековых зам­ков Ита­лии. Вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Кас­тель-дель-Мон­те. Внут­рен­ний двор.

Кас­тель-дель-Мон­те. Около 1240-1250 годов. План.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)