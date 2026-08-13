КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ
КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-МОНТЕ - памятник истории и архитектуры в Италии, в области Апулия, в 17,7 км от города Андрия.
Возведён императором Фридрихом II Штауфеном около 1240-1250 годов из местного известняка на высоком холме как одиночное сооружение (смотрите иллюстрации к статье Замок). Имеет в плане правильный восьмиугольник, в центре которого расположен октагональный внутренний двор; на внешних углах замка 8 восьмигранных башен (высота около 24 м). Внутреннее пространство разделено на 2 этажа, на каждом - по 8 помещений равной площади со стрельчатыми крестовыми сводами (в т. ч. Тронный зал). Массивные геометрически правильные формы сочетаются с изяществом архитектурных деталей фасадов и интерьера (карнизы, капители колонн и др.), демонстрирующих подражание античным образцам, характерное для придворной культуры императора Фридриха II, а также выдающих влияния исламской и северо-европейской архитектуры (в т. ч. цистерцианской). Неизвестно, строился ли замок как оборонительное сооружение (отсутствуют ров, подъёмный мост, казармы и конюшня) или как одна из резиденций императора. В 1876 году приобретён государством. Кастель-дель-Монте - один из наиболее хорошо сохранившихся средне-вековых замков Италии. Включён в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Кастель-дель-Монте. Внутренний двор.
Кастель-дель-Монте. Около 1240-1250 годов. План.