КАССИТЫ (КАШШУ, КОССЕИ)
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КАССИТЫ (КАШШУ, КОССЕИ) - древние племена, обитавшие на территории Западного Ирана.
Поскольку не сохранилось текстов на касситском языке, остаётся неизвестным, где находилась первоначальная родина Касситов. Об их языке некоторое представление дают лишь собственные имена Касситов, а также отдельные слова и фразы, сохранившиеся в вавилонских надписях. Однако эти материалы не содержат достаточных данных для определения языковой принадлежности Касситов. В 1-й половине XVIII века до н. э. Касситы установили контроль над Северной Вавилонией, а к 1475 году до н. э. захватили также южную часть страны. Правление касситской династии в Вавилонии было самым длительным на всём протяжении истории Месопотамии: 36 царей правили приблизительно с 1742 по 1155 годы до н. э. При этом представители одной и той же семьи были у власти в течение нескольких столетий. В период власти касситов Вавилония стала одной из самых могущественных держав Юго-Западной Азии и установила дипломатические отношения с Ассирией, Египтом, Эламом и Хеттским царством. Вавилония была центром международной торговли. До конца XIII века до н. э. в стране в качестве денег употреблялось золото, в то время как до касситского завоевания и после него мерилом торгового обмена было серебро. Полностью сохранив свою клановую структуру, Касситы тем не менее постепенно освоили месопотамские культурные традиции и заимствовали местные административные институты. Государственная канцелярия, как и в прежние времена, продолжала пользоваться шумерским и вавилонским языками. Наряду с вавилонскими богами Касситы почитали также своих традиционных богов. Известны имена приблизительно двух десятков божеств касситского пантеона; самое высокое положение в нём занимали Шукамуна и его супруга Шималия, в храме которых в Вавилоне короновались правители. Также видное место отводилось богу погоды Буриаш и богу Солнца Сах. Самым знаменитым памятником вавилонской архитектуры касситского времени является храм в Уруке, посвящённый богине Инанне, который был сооружён в период царствования Караиндаша, правившего в конце XV века до н. э.
Около 1225 года до н. э. эламиты совершили опустошительный набег на Вавилонию, и почти сразу же вслед за ними ассирийцы захватили в плен касситского царя Каштилиаша и доставили его в кандалах в Ашшур. О внешнеполитических событиях и деятельности последних касситских царей почти ничего не известно. После того как касситская династия перестала существовать, часть Касситов продолжала жить в Вавилонии и играла значительную роль в экономической жизни страны. Постепенно они были ассимилированы местным населением, и приблизительно 85% лиц касситского происхождения уже носили вавилонские имена. Основной областью их обитания стал ареал в восточной части территории современного Ирака и Западного Ирана, где они оставались и в последующие времена. Историю Касситов после 600 года до н. э. можно восстановить из античных источников, которые рисуют их воинственным народом, обитавшим в горах между Эламом и Мидией. В 324-322 годах до н. э. Касситы были вовлечены в военные действия против войска Александра Македонского.
Иллюстрация:
Глиняный рельеф из храма богине Инанне. Конец XV века до н. э. Иракский музей (Багдад).