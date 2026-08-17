КАССИТЫ (КАШШУ, КОССЕИ) На чтение: 1 минута

КАССИТЫ (КАШШУ, КОССЕИ) - древ­ние пле­ме­на, оби­тав­шие на тер­ри­то­рии Западного Ира­на.

По­сколь­ку не со­хра­ни­лось тек­стов на кас­сит­ском язы­ке , ос­та­ёт­ся не­из­вест­ным, где на­хо­ди­лась пер­во­на­чаль­ная ро­ди­на Касситов. Об их язы­ке не­ко­то­рое пред­став­ле­ние да­ют лишь собственные име­на Касситов, а так­же отдельные сло­ва и фра­зы, со­хра­нив­шие­ся в ва­ви­лон­ских над­пи­сях. Од­на­ко эти ма­те­риа­лы не со­дер­жат дос­та­точ­ных дан­ных для оп­ре­де­ле­ния язы­ко­вой при­над­леж­но­сти Касситов. В 1-й половине XVIII века до н. э. Касситы ус­та­но­ви­ли кон­троль над Северной Ва­ви­ло­ни­ей, а к 1475 году до н. э. за­хва­ти­ли так­же южную часть стра­ны. Прав­ле­ние кас­сит­ской ди­на­стии в Ва­ви­ло­нии бы­ло са­мым дли­тель­ным на всём про­тя­же­нии ис­то­рии Ме­со­по­та­мии: 36 ца­рей пра­ви­ли при­бли­зи­тель­но с 1742 по 1155 годы до н. э. При этом пред­ста­ви­те­ли од­ной и той же се­мьи бы­ли у вла­сти в те­че­ние не­сколь­ких сто­ле­тий. В пе­ри­од вла­сти кас­си­тов Ва­ви­ло­ния ста­ла од­ной из са­мых мо­гу­ще­ст­вен­ных дер­жав Юго-Западной Азии и ус­та­но­вила ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Ас­си­рией , Егип­том, Эла­мом и Хетт­ским цар­ст­вом. Ва­ви­ло­ния бы­ла цен­тром ме­ж­ду­народной тор­гов­ли. До конца XIII века до н. э. в стра­не в ка­че­ст­ве де­нег упот­реб­ля­лось зо­ло­то, в то вре­мя как до кас­сит­ско­го за­вое­ва­ния и по­сле не­го ме­ри­лом тор­го­во­го об­ме­на бы­ло се­реб­ро. Пол­но­стью со­хра­нив свою кла­но­вую струк­ту­ру, Касситы тем не ме­нее по­сте­пен­но ос­вои­ли ме­со­по­там­ские куль­тур­ные тра­ди­ции и за­им­ст­во­ва­ли ме­ст­ные административные ин­сти­ту­ты. Государственная кан­це­ля­рия, как и в преж­ние вре­ме­на, про­дол­жа­ла поль­зо­вать­ся шу­мер­ским и ва­ви­лон­ским язы­ка­ми. На­ря­ду с ва­ви­лон­ски­ми бо­га­ми Касситы по­чи­та­ли так­же сво­их тра­диционных бо­гов. Из­вест­ны име­на при­бли­зи­тель­но двух де­сят­ков бо­жеств кас­сит­ско­го пан­те­о­на; са­мое вы­со­кое по­ло­же­ние в нём за­ни­ма­ли Шу­ка­му­на и его суп­ру­га Ши­ма­лия, в хра­ме ко­то­рых в Ва­ви­ло­не ко­ро­но­ва­лись пра­ви­те­ли. Так­же вид­ное ме­сто от­во­ди­лось бо­гу по­го­ды Бу­ри­аш и бо­гу Солн­ца Сах. Са­мым зна­ме­ни­тым па­мят­ни­ком ва­ви­лон­ской ар­хи­тек­ту­ры кас­сит­ско­го вре­ме­ни яв­ля­ет­ся храм в Уру­ке, по­свя­щён­ный бо­ги­не Инан­не, ко­то­рый был со­ору­жён в пе­ри­од цар­ст­во­ва­ния Ка­ра­ин­да­ша, пра­вив­ше­го в конце XV века до н. э.

Около 1225 года до н. э. эла­ми­ты со­вер­ши­ли опус­то­ши­тель­ный на­бег на Ва­ви­ло­нию, и поч­ти сра­зу же вслед за ни­ми ас­си­рий­цы за­хва­ти­ли в плен кас­сит­ско­го ца­ря Каш­ти­лиа­ша и дос­та­ви­ли его в кан­да­лах в Аш­шур. О внеш­не­по­ли­тических со­бы­ти­ях и дея­тель­но­сти по­след­них кас­сит­ских ца­рей поч­ти ни­че­го не из­вест­но. По­сле то­го как кас­сит­ская ди­на­стия пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать, часть Касситов про­дол­жа­ла жить в Ва­ви­ло­нии и иг­ра­ла зна­чительную роль в эко­но­мической жиз­ни стра­ны. По­сте­пен­но они бы­ли ас­си­ми­ли­ро­ва­ны ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем, и при­бли­зи­тель­но 85% лиц кас­сит­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния уже но­си­ли ва­ви­лон­ские име­на. Основной об­ла­стью их оби­та­ния стал аре­ал в восточной ча­сти тер­ри­то­рии современного Ира­ка и Западного Ира­на, где они ос­та­ва­лись и в по­сле­дую­щие вре­ме­на. Ис­то­рию Касситов по­сле 600 года до н. э. мож­но вос­ста­но­вить из ан­тич­ных ис­точ­ни­ков, ко­то­рые ри­су­ют их во­ин­ст­вен­ным на­ро­дом, оби­тав­шим в го­рах ме­ж­ду Эла­мом и Ми­ди­ей. В 324-322 годах до н. э. Касситы бы­ли во­вле­че­ны в во­енные дей­ст­вия про­тив вой­ска Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­г о.

Иллюстрация:

Гли­ня­ный рель­еф из хра­ма богине Инанне. Конец XV века до н. э. Ирак­ский му­зей (Баг­дад).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)