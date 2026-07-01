КАССИАН

КАССИАН - епи­скоп Ка­тан­ский, пра­во­слав­ный учё­ный-биб­ле­ист, дея­тель хри­сти­ан­ско­го мо­ло­дёж­но­го и эку­ме­ни­че­ско­го дви­же­ний.

Из рода Без­об­ра­зовых. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1914 год), был ос­тав­лен на ка­фед­ре ис­то­рии Церк­ви для под­го­тов­ки к про­фес­сор­ско­му зва­нию. Од­но­вре­мен­но ра­бо­тал в от­де­ле­нии бо­го­слов­ских на­ук Пуб­лич­ной бибилиотеки (ны­не РНБ) под руководством А.В. Кар­та­шё­ва, ко­то­рый ока­зал на Без­обра­зо­ва боль­шое влия­ние. С 1917 года при­ват-до­цент по ка­фед­ре ис­то­рии Церк­ви Пет­роградского университета. С 1918 года пре­по­да­вал так­же ис­то­рию Церк­ви и ре­ли­гии на Выс­ших жен­ских (Бес­ту­жев­ских) кур­сах. Уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти бо­го­слов­ско­го круж­ка «Брат­ст­во Святой Со­фии». В мае - ию­не 1919 года, во вре­мя на­сту­п­ле­ния на Пет­ро­град Северо-Западной ар­мии, на­хо­дил­ся в ка­че­ст­ве за­лож­ни­ка под аре­стом в ВЧК. В 1920-1921 годах профессор Тур­ке­стан­ско­го университета в Таш­кен­те по ка­фед­ре ис­то­рии ре­ли­гии. По­сле воз­вра­ще­ния в 1921 году в Пет­ро­град был от­стра­нён от ра­бо­ты в Пет­роградском университете, чи­тал лек­ции в Пет­роградском бо­го­слов­ском институте.

В 1922 году не­ле­галь­но вы­ехал за гра­ни­цу. С 1923 года пре­по­да­вал в Русско-сербской шко­ле в Бел­гра­де; уча­ст­во­вал в ра­бо­те бел­град­ско­го Се­ра­фи­мов­ско­го круж­ка и пер­вых съез­дов хри­сти­ан­ской мо­ло­дё­жи в городе Прше­ров (Че­хо­сло­ва­кия), по­ло­жив­ших на­ча­ло Русскому сту­денческому хри­сти­ан­ско­му дви­же­нию. С 1925 года жил в Па­ри­же, уча­ст­во­вал в соз­да­нии Пра­во­слав­но­го Свя­то-Сер­ги­ев­ско­го бо­го­слов­ско­го ин­с­ти­ту­та, в ко­то­ром за­ве­до­вал ка­фед­рой Свя­щен­но­го Пи­са­ния Но­во­го За­ве­та, пре­по­да­вал греческий язык. Со­труд­ни­чал в па­риж­ских жур­на­лах «Путь», «Пра­во­слав­ная мысль», «Воз­ро­ж­де­ние».

Бу­ду­чи од­ним из ос­но­ва­те­лей пра­во­слав­но-анг­ли­кан­ско­го «Со­дру­же­ст­ва свя­то­го Ал­ба­ния и пре­по­доб­но­го Сер­гия», Без­обра­зов в 1927 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те 1-го анг­ло-пра­во­слав­но­го съез­да, на ко­то­ром из­ло­жил своё по­ни­ма­ние прин­ци­пов пра­во­слав­ной гер­ме­нев­ти­ки, лёг­ших в ос­но­ву его по­сле­дую­щих на­учных изы­ска­ний. По его сло­вам, при­ро­да Свя­щен­но­го Пи­са­ния двой­ст­вен­на: ей при­су­щи не­раз­дель­ность и не­раз­луч­ность Бо­жия и че­ло­ве­че­ско­го. Это обя­зы­ва­ет тол­ко­вать Пи­са­ние в све­те Свя­щен­но­го Пре­да­ния и в то же вре­мя по­зво­ля­ет при­ме­нять на­учные ме­то­ды эк­зе­ге­ти­ки. Так, ме­таи­сто­рич. тол­ко­ва­ние Кни­ги Бы­тие вы­те­ка­ет из об­щих пред­по­сы­лок тол­ко­ва­ния Свя­щен­но­го Пи­са­ния, ко­то­рые со­став­ля­ют со­дер­жа­ние Свя­щен­но­го Пре­да­ния. Об­ласть ме­таи­сто­рии ле­жит на гра­ни вре­мен­но­го и веч­но­го. Этот взгляд Без­об­ра­зов про­ти­во­пос­тав­лял про­тес­тант­ской эк­зе­ге­зе, ко­то­рая, по его мне­нию, скло­ня­лась к су­гу­бо ис­то­рическому тол­ко­ва­нию. С 1927 года го­то­вил ма­ги­стер­скую диссертацию на про­тес­тант­ском факультете уни­вер­си­те­та города Мон­пе­лье «Ио­ан­нов­ская пя­ти­де­сят­ни­ца (Ин. 20:19-23)».

В 1924 году по­свя­щён в чте­цы. В 1932 году при­нял мо­на­ше­ст­во , был ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­диа­ко­ны, ие­ро­мо­на­хи, за­чис­лен в чис­ло бра­тии Пан­те­леи­мо­но­ва мо­на­сты­ря на Афо­не. По воз­вра­ще­нии в Па­риж Кассиан про­дол­жил ра­бо­ту в Сер­ги­ев­ском институте: чи­тал курс биб­лей­ской ис­то­рии Но­во­го За­ве­та, став­ший ос­но­вой его книги «Хри­стос и пер­вое хри­сти­ан­ское по­ко­ле­ние» (издана в 1950 году). В 1934 году воз­ве­дён в сан игу­ме­на, в 1936 году - ар­хи­ман­д­ри­та. С 1939 года жил на Афо­не, в Пан­те­леи­мо­но­вом монастыре. В 1946 году воз­вра­тил­ся в Па­риж, в 1947 году стал на­ме­ст­ни­ком Свя­то-Сер­ги­ев­ско­го под­во­рья. В 1947 году Кассиан из­бран рек­то­ром Сер­ги­ев­ско­го института, на­хо­дил­ся в этой долж­но­сти до кон­ца жиз­ни. В 1947 году за­щи­тил в институте док­тор­скую диссертацию на ос­но­ве на­пи­сан­ной на Афо­не книги «Во­дою и Кро­вию и Ду­хом». 28.07.1947 года в Па­ри­же ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом Ка­тан­ско­го (Ка­та­ния - го­род на Си­ци­лии), ви­ка­рия Западно-ев­ропейского эк­зар­ха­та, на­хо­дя­ще­го­ся в юрис­дик­ции Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та.

В 1951-1964 годах Кассиан воз­глав­лял ко­мис­сию при Сер­ги­ев­ском институте по пе­ре­во­ду Но­во­го За­ве­та на русский язык. Пер­во­на­чаль­но ко­мис­сия пред­по­ла­га­ла осу­ще­ст­вить не­ко­то­рые ис­прав­ле­ния в Си­но­даль­ном пе­ре­во­де, но в про­цес­се ра­бо­ты был сде­лан вы­вод о не­об­хо­ди­мо­сти но­во­го пе­ре­во­да (пол­но­стью опубликован в 1970 году в Лон­до­не; в Рос­сии - по­сле 1985 года). Пе­ре­вод вы­звал не­од­но­знач­ные от­кли­ки. Его осо­бен­но­стью яви­лось то, что он вы­пол­нен с кри­тического из­да­ния греческого тек­ста Но­во­го За­ве­та, под­го­тов­лен­но­го К. Алан­дом и Э. Не­стле, и в нём учи­ты­ва­лись современные дан­ные тек­сто­ло­гической кри­ти­ки.

Кассиан уча­ст­во­вал в эку­ме­ническом дви­же­нии: ра­бо­те временного комитета Все­мир­но­го со­ве­та церк­вей (1939 и 1946 годов), 1-й Ас­самб­лее Все­мир­но­го со­ве­та церк­вей в Ам­стер­да­ме (1948 год). Был пра­во­слав­ным на­блю­да­те­лем на Ва­ти­кан­ском II со­бо­ре. Кассиан - ав­тор мно­го­численных мо­но­гра­фий, учеб­ни­ков и ста­тей, доктор бо­го­сло­вия «го­но­рис кау­за» Фес­са­ло­ник­ско­го университета (Гре­ция).

Сочинения:

Прин­ци­пы пра­во­слав­но­го изу­че­ния Свя­щен­но­го Пи­са­ния // Путь. Па­риж, 1928. Вып. 13;

Цер­ков­ное Пре­да­ние и но­во­за­вет­ная нау­ка // Жи­вое пре­да­ние. Пра­во­сла­вие и со­вре­мен­ность. Па­риж, 1936. Вып. 3;

Introduc­tion speciale au Nouveau Testament. (Remargues de methodologie) // Proces-verbaux du premier Congres de Theologie Orthodoxe a Athenes. Athe­nes, 1939;

La Pentecôte Johannique. Valence-sur-Rhone, 1939;

Во­дою и Кро­вию и Ду­хом // Пра­во­слав­ная мысль. Па­риж, 1948. Вып. 6. 3-е изд. Париж; М., 2004;

Цар­ст­во Ке­са­ря пе­ред су­дом Но­во­го За­ве­та. Па­риж, [1949]. 2-е изд. М., 2001;

Хри­стос и пер­вое хри­сти­ан­ское по­ко­ле­ние. Па­риж, 1950. 4-е изд. М., 2003;

К во­про­су о по­строении Мо­лит­вы Гос­под­ней // Пра­во­слав­ная мысль. Па­риж, 1951. Вып. 8;

Да при­идет Цар­ст­вие Твое. Па­риж, 2003;

Лек­ции по Но­во­му За­ве­ту: Еван­ге­лие от Мар­ка. Па­риж; К., 2003;

Лек­ции по Но­во­му За­ве­ту: Еван­ге­лие от Мат­фея. Па­риж; К., 2003;

Лек­ции по Но­во­му Заве­ту: Еван­ге­лие от Лу­ки. Па­риж; К., 2004;

Лек­ции по Но­во­му За­ве­ту: Еван­ге­лие от Ио­ан­на. М.; Па­риж, 2006.