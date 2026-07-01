КАССИАН
КАССИАН - епископ Катанский, православный учёный-библеист, деятель христианского молодёжного и экуменического движений.
Из рода Безобразовых. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1914 год), был оставлен на кафедре истории Церкви для подготовки к профессорскому званию. Одновременно работал в отделении богословских наук Публичной бибилиотеки (ныне РНБ) под руководством А.В. Карташёва, который оказал на Безобразова большое влияние. С 1917 года приват-доцент по кафедре истории Церкви Петроградского университета. С 1918 года преподавал также историю Церкви и религии на Высших женских (Бестужевских) курсах. Участвовал в деятельности богословского кружка «Братство Святой Софии». В мае - июне 1919 года, во время наступления на Петроград Северо-Западной армии, находился в качестве заложника под арестом в ВЧК. В 1920-1921 годах профессор Туркестанского университета в Ташкенте по кафедре истории религии. После возвращения в 1921 году в Петроград был отстранён от работы в Петроградском университете, читал лекции в Петроградском богословском институте.
В 1922 году нелегально выехал за границу. С 1923 года преподавал в Русско-сербской школе в Белграде; участвовал в работе белградского Серафимовского кружка и первых съездов христианской молодёжи в городе Пршеров (Чехословакия), положивших начало Русскому студенческому христианскому движению. С 1925 года жил в Париже, участвовал в создании Православного Свято-Сергиевского богословского института, в котором заведовал кафедрой Священного Писания Нового Завета, преподавал греческий язык. Сотрудничал в парижских журналах «Путь», «Православная мысль», «Возрождение».
Будучи одним из основателей православно-англиканского «Содружества святого Албания и преподобного Сергия», Безобразов в 1927 году участвовал в работе 1-го англо-православного съезда, на котором изложил своё понимание принципов православной герменевтики, лёгших в основу его последующих научных изысканий. По его словам, природа Священного Писания двойственна: ей присущи нераздельность и неразлучность Божия и человеческого. Это обязывает толковать Писание в свете Священного Предания и в то же время позволяет применять научные методы экзегетики. Так, метаисторич. толкование Книги Бытие вытекает из общих предпосылок толкования Священного Писания, которые составляют содержание Священного Предания. Область метаистории лежит на грани временного и вечного. Этот взгляд Безобразов противопоставлял протестантской экзегезе, которая, по его мнению, склонялась к сугубо историческому толкованию. С 1927 года готовил магистерскую диссертацию на протестантском факультете университета города Монпелье «Иоанновская пятидесятница (Ин. 20:19-23)».
В 1924 году посвящён в чтецы. В 1932 году принял монашество, был рукоположен в иеродиаконы, иеромонахи, зачислен в число братии Пантелеимонова монастыря на Афоне. По возвращении в Париж Кассиан продолжил работу в Сергиевском институте: читал курс библейской истории Нового Завета, ставший основой его книги «Христос и первое христианское поколение» (издана в 1950 году). В 1934 году возведён в сан игумена, в 1936 году - архимандрита. С 1939 года жил на Афоне, в Пантелеимоновом монастыре. В 1946 году возвратился в Париж, в 1947 году стал наместником Свято-Сергиевского подворья. В 1947 году Кассиан избран ректором Сергиевского института, находился в этой должности до конца жизни. В 1947 году защитил в институте докторскую диссертацию на основе написанной на Афоне книги «Водою и Кровию и Духом». 28.07.1947 года в Париже рукоположен в епископы с титулом Катанского (Катания - город на Сицилии), викария Западно-европейского экзархата, находящегося в юрисдикции Константинопольского патриархата.
В 1951-1964 годах Кассиан возглавлял комиссию при Сергиевском институте по переводу Нового Завета на русский язык. Первоначально комиссия предполагала осуществить некоторые исправления в Синодальном переводе, но в процессе работы был сделан вывод о необходимости нового перевода (полностью опубликован в 1970 году в Лондоне; в России - после 1985 года). Перевод вызвал неоднозначные отклики. Его особенностью явилось то, что он выполнен с критического издания греческого текста Нового Завета, подготовленного К. Аландом и Э. Нестле, и в нём учитывались современные данные текстологической критики.
Кассиан участвовал в экуменическом движении: работе временного комитета Всемирного совета церквей (1939 и 1946 годов), 1-й Ассамблее Всемирного совета церквей в Амстердаме (1948 год). Был православным наблюдателем на Ватиканском II соборе. Кассиан - автор многочисленных монографий, учебников и статей, доктор богословия «гонорис кауза» Фессалоникского университета (Греция).
Сочинения:
Принципы православного изучения Священного Писания // Путь. Париж, 1928. Вып. 13;
Церковное Предание и новозаветная наука // Живое предание. Православие и современность. Париж, 1936. Вып. 3;
Introduction speciale au Nouveau Testament. (Remargues de methodologie) // Proces-verbaux du premier Congres de Theologie Orthodoxe a Athenes. Athenes, 1939;
La Pentecôte Johannique. Valence-sur-Rhone, 1939;
Водою и Кровию и Духом // Православная мысль. Париж, 1948. Вып. 6. 3-е изд. Париж; М., 2004;
Царство Кесаря перед судом Нового Завета. Париж, [1949]. 2-е изд. М., 2001;
Христос и первое христианское поколение. Париж, 1950. 4-е изд. М., 2003;
К вопросу о построении Молитвы Господней // Православная мысль. Париж, 1951. Вып. 8;
Да приидет Царствие Твое. Париж, 2003;
Лекции по Новому Завету: Евангелие от Марка. Париж; К., 2003;
Лекции по Новому Завету: Евангелие от Матфея. Париж; К., 2003;
Лекции по Новому Завету: Евангелие от Луки. Париж; К., 2004;
Лекции по Новому Завету: Евангелие от Иоанна. М.; Париж, 2006.