КАССЕЛЬ
КАССЕЛЬ - город в Германии, земля Гессен.
Население 192,7 тысяч человек (2008 год; из них около 12% - иностранцы); третий по числу жителей (после Франкфурта-на-Майне и Висбадена) и второй по экономическому значению (после Франкфурта-на-Майне) город Гессена. Расположен на реке Фульда. Крупный транспортный узел; в нём сходятся 3 автобана, 5 автодорог федерального значения, несколько железно-дорожных линий, в т. ч. высокоскоростная железно-дорожная магистраль Ганновер - Вюрцбург, а также магистраль Кассель - Галле (модернизирована в 1990-1994 годах при реализации крупнейшего федерального инфраструктурного проекта «Немецкое единство»). Аэропорт Кассель-Кальден (в 13 км к северо-западу от центра города; обслуживает главным образом внутренние рейсы; к 2010 году будет закончена реконструкция и модернизация).
Впервые упоминается в 913 году в документах короля Восточно-Франкского королевства Конрада I (911-918 годы) под названием Chassella. В 1189 году получил городское право, городские привилегии были подтверждены в 1239 году. С 1277 года резиденция ландграфа Генриха I Гессенского (1244-1308 годы) и столица ландграфства Гессен. В 1378 году разрозненные до того времени части Касселя (Старый город, Новый город и Свободный город) были объединены в единое целое. Попытки ограничить права органов городского самоуправления Касселя, предпринимавшиеся ландграфами в 1391-1413 годах, не увенчались успехом. В 1526 году под руководством одного из активных сторонников М. Лютера, ландграфа Филиппа I Великодушного, в Касселе была проведена Реформация. Одна из главных крепостей Шмалькальденского союза в период Шмалькальденских войн, в 1547 году занят императорскими войсками. С 1567 года столица ландграфства Гессен-Кассель. В 1760-1762 годах в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов оккупирован саксонскими и французскими войсками. С 1803 года столица курфюршества, получившего название Кургессен, в 1806 году оккупирован французскими войсками Наполеона I Бонапарта, с 1807 года столица Вестфальского королевства. В 1813 году, после возвращения из изгнания гессенского курфюрста Вильгельма I, вновь стал столицей курфюршества Кургессен. После австро-прусской войны 1866 года захвачен прусскими войсками, с 1868 года административный центр пруссской провинции Гессен-Нассау. Был летней резиденцией германских императоров. В XIX веке Кассель - крупный железно-дорожный узел и центр фабрично-заводской промышленности (текстильной, деревообрабатывающей, металлообрабатывающей, машиностроительной). В 1810 году фабрикантом Г.Х. Хеншелем в Касселе было открыто предприятие «Henschel» (первоначально как литейный завод), ставшее впоследствии одним из крупнейших в германской индустрии. С 1816 года оно одним из первых в Германии стало выпускать паровые машины, с 1848 года - паровозы, с 1905 года - электровозы. В конце XIX века в городе основаны крупные транспортно-машиностроительные компании «Wegmann & Co» и «Waggonfabrik Gebrüder Credé»; их предприятия выпускали железно-дорожные вагоны (позднее трамваи, троллейбусы, автобусы, мопеды, велосипеды и др.). В конце XIX - начале XX веков близ Касселя появились предприятия по добыче бурого угля и калийных солей (Кассель находится в центре одного из крупнейших в мире районов залегания калийных солей; добычу вела компания «Wintershall», созданная в 1894 году). В 1-й половине XX века Кассель стал одним из важнейших центров германской военной промышленности - бронетанковой (заводы «Henschel» и «Wegmann & Co»), артиллерийско-стрелковой, авиационной (производство пилотажных планёров, малоскоростных самолётов, а с конца 1930-х годов - лёгких истребителей компанией «Gerhardt Fieseler Werke»). В годы 2-й мировой войны завод «Henschel» в Касселе был одним из главных производителей танков «Пантера», «Тигр I» и «Тигр II». В октябре 1943 года город сильно пострадал от бомбардировок англо-американской авиации, было разрушено около 80% зданий и сооружений, выведены из строя ведущие предприятия тяжёлой индустрии, погибло более 10 тысяч жителей. В 1945-1949 годах в американской зоне оккупации Германии. С 1945 года в составе земли Гессен.
Сильно разрушенный исторический центр Касселя был значительно перестроен в 1950-е годы. При реконструкции создана первая в ФРГ пешеходная внутригородская зона (улица Треппенштрасе; соединила железно-дорожный вокзал и центральную площадь - Фридрихсплац). Среди памятников архитектуры XIII-XVI веков: готические церкви - Брюдеркирхе (1262-1376 годы, восстановлена в 1952-1955 годах, интерьер - 2002 год), Святого Мартина (XIV - середина XV веков, неоготические башни - 1889-1892 годы, восстановлена в 1954-1958 годах); цейхгауз (1581-1583 годы), госпиталь Елизаветы (учреждён в 1297 году, здание - 1586-1587 годы, восстановлено в 1952 году), конюшня (1591-1593 годы, восстановлена в 1963-1964 годах как зальный рынок). В «Верхнем новом городе» архитектор П. дю Ри построены: кальвинистская церковь - Карлскирхе (1698-1710 годы), дворец принца Вильгельма (1703-1711 годы), дворец Бельвю (1714 год; достроен в 1790 году; ныне Музей братьев Я. и В. Гримм, жили и работали в Касселе в начале XIX века). На прямоугольной площади Фридрихсплац - церковь Святой Елизаветы (1770-1774 годы, восстановлена в 1960 году), музей Фридерицианум (1769-1779 годы; все - архитектор С.Л. дю Ри; одно из старейших музейных зданий Европы, ныне используется для временных экспозиций, международных выставок, официальных мероприятий и др.). В XVI-XVIII веках созданы дворцово-парковые ансамбли: расположенный на западной окраине замок Вильгельмсхёэ (замок над каскадами с фигурой Геркулеса, 1701-1718 годы, архитектор Г.Ф. Герньер; новый дворец с тремя корпусами, 1786-1798 годы, архитекторы С.Л. дю Ри, Х.Х. Юссов; ныне Государственные художественные собрания с коллекцией античного искусства, кабинетом гравюры, Галереей старых мастеров; театр, 1808-1809 годы, архитектор Л. фон Кленце; в парке - пагода, так называемая гробница Вергилия, около 1775 года, Эрмитаж Сократа, 1780 год, храм Меркурия, 1782-1783 годы, «замок Львов», 1793-1801 годы, акведук, руины), парк Карлсауэ (заложен в 1568 году как ренессансный сад, с XVII века формировался как барочный парк, восстановлен к 1981 году; оранжерея, 1703-1710 годы, перестроена в 1977 году, ныне Физико-астрономический кабинет с планетарием и музеем техники; Марморбад, 1722-1730 годы), замок Вильгельмсталь (1747-1761 годы, архитектор Ф. Кювилье). Среди сооружений конца XIX-XX веков: неоготические бывшая лютеранская церковь (1897 год, восстановлена в 1960-е годы) и Кристускирхе (1903 год; павильон, 2001 год); здание Академии художеств (1908 год), Ратуша (1905-1909 годы), Штадтхалле (Дворец конгрессов, 1911-1914, 1949 годы), посёлок Ротенберг (1929-1931 годы, архитектор О. Хеслер), Государственный театр (1955-1959 годы, архитекторы П. Боде, Э. Брундиг), Фатимакирхе (1959 год), район «Нижний новый город» (1994-1996 годы), синагога (1998-2000 годы).
Кассель - важнейший культурный центр Северного Гессена. В Касселе находятся: Высшая школа искусств (основана в 1777 году как Кассельская АХ; с 1960 года современное название), Городская академия музыки (1955 год, основана в 1895 году как частная консерватория), Университет Касселя (открыт в 1970 году; до 2002 года назывался Высшая общеобразовательная школа Касселя). Университетская и городская библиотеки. Уникальная Гессенская земельная библиотека (1580 год, большая часть собрания погибла во время бомбардировки в 1943 году; уцелевшие части хранятся в университетской бибилиотеке). Кассель - крупнейший германский научный центр, ведущий НИОКР в области нетрадиционной энергетики; здесь находятся: Институт солнечной энергетики и техники (одно из наиболее известных научно-исследовательских учреждений в странах ЕС, занимающихся проблемами возобновляемых источников энергии); компания «SMA Solar Technology AG» (основана в 1981 году специалистами Университета Касселя, штаб-квартира - в Кассель-Нистетале) - одна из ведущих мировых корпораций, специализирующихся на разработке и производстве гелиотехники. КБ, лаборатории, научно-исследовательские центры промышленных корпораций (в т. ч. Институт высоких напряжений, Кассельская химическая лаборатория и др.). Среди музеев: Новая галерея (открыта в 1877 году; здание - 1878-1880 годов; собрание живописи и скульптуры XVIII-XX веков), Музей земли Гессен (здание - 1913 год), естественно-научный (ведёт происхождение от Кунсткамеры, основанной в 1568 году; размещается в театре «Оттонеум»), компании «Henschel» (2002 год). В Касселе проводится Международная выставка современного искусства «Documenta» (с 1955 года; 1 раз в 5 лет), одна из самых представительных в мире; главные площадки - Фридерицианум, выставочный павильон «Documenta-Halle» (1992 год).
Кассель - один из культурных центров Германии с XVI века. В 1502 году основана Придворная капелла - старейший немецкий оркестр (ныне Государственный оркестр). В 1605 году построен первый немецкий стационарный театр «Оттонеум» (архитектор В. Фернуккен). В 1769 году в перестроенном дворце принца Максимилиана открыт Придворный оперный театр. На сцене Государственного театра (основан в 1769 году как оперный театр; с 1909 года Императорский прусский театр, с 1919 года Прусский государственный театр, с 1932 года Городской театр, с 1935 года Государственный театр; разрушен в 1943 году, с 1959 года - в новом здании) ставятся оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, проходят концерты. Крупнейшая концертная площадка - Дворец конгрессов. Среди хоровых коллективов наиболее известен «Баховский хор Касселя» (1977 год). Ежегодный международный музыкальный фестиваль «Дни музыки в Касселе» (с 1933 года, действовал с перерывом в 1938-1949 годах; с 1960-х годов особое внимание уделяется современной церковной музыке). С 1927 года в Касселе работает одно из ведущих мировых издательств классической музыки «Bärenreiter-Verlag» (создано в Аугсбурге, 1923 год).
Основной зелёный массив и главная рекреационная зона Касселя - Горный парк Вильгельмсхёэ в западной части города (возник к начале XVIII века; в XVIII-XIX веках частично преобразован в английский ландшафтный парк); в долине реки Фульда по её берегам напротив друг друга расположены парки - Карлсауэ (формировался с XVII7 века) и Фульдаауэ (заложен в конце 1970-х годов). Главные объекты городской спортивной инфраструктуры - легкоатлетическая и футбольная арена «Auestadion», ледовый дворец спорта «Eissporthalle Kassel».
В современной экономике города главную роль играет сектор услуг. В Касселе расположены штаб-квартиры ряда крупных корпораций, в т. ч. концерна «Wintershall AG» (основной производитель нефти и газа в стране), компании «Wingas GmbH» (совместное предприятие «Wintershall AG» и российского концерна «Газпром»; реализует проекты, связанные с транспортировкой и сбытом российского природного газа в Германии и других странах Западной Европы), «K + S AG» - ведущая германская компания по добыче и переработке калийной соли; сосредоточены крупные банки и финансово-кредитные корпорации («Sparda-Bank», «Wintershall Bank», «Deutsche Genossenschaftsbank», «Evangelische Kreditgenossenschaft EG» и др.), страховые общества. Кассель - местопребывание федерального суда по социальным вопросам, резиденция ряда других административных учреждений федерального и регионального значения.
Главная отрасль промышленности - машиностроение. Кассель - один из ведущих центров германского транспортного машиностроения. Основу отрасли составляет диверсифицированный комплекс предприятий «Henschel Werke» (с середины XX века - один из крупнейших многопрофильных машиностроительных комбинатов Западной Европы, с конца XX века производственные подразделения холдинга «Henschel Werke» находятся в собственности разных акционеров), который производит локомотивы, железно-дорожные вагоны, большегрузные автомобили, трейлеры, тягачи, а также разнообразные станки, оборудование по переработке пластмасс, подъёмно-транспортное оборудование и т. п. Другие подразделения холдинга («Henschel Antriebstechnik GmbH», «Henschel Industrietechnik GmbH», «Reimelt Henschel Mischsysteme GmbH») выпускают приводы, тормозные устройства и другие агрегаты и компоненты железно-дорожной и автомобильной техники, а также продукцию общего машиностроения. Производство и модернизацию электровозов и тепловозов с 1996 года осуществляет компания «ADtranz» (контрольный пакет акций с 2001 года принадлежит канадской корпорации «Bombardier Transportation»; основные виды продукции - локомотивы серий Е-101, Е-145, Е-146 и Е-185). Компоненты и узлы для высокоскоростных поездов «Трансрапид» производятся фирмой «ThyssenKrupp Transrapid GmbH» (в Касселе находятся её штаб-квартира и завод «ThyssenKrupp Henschelwerk Kassel»). В Касселе размещены предприятия ведущих германских автоконцернов –-«Volkswagenwerke AG» (в Кассель-Баунатале, 1958 год; 15 тысяч занятых, 2005 год; крупнейшее промышленное предприятие города; выпускает трансмиссии, задние мосты, коробки передач, другие комплектующие автомобилей), «Daimler AG» (главным образом оси грузовых автомобилей специального назначения), MAN AG.
Кассель - один из ведущих центров германского военного производства; особенно велико его значение в выпуске бронетанковой техники (2-е место в стране после Мюнхена). Во 2-й половине XX - начале XXI веков военные заводы Касселя принимают участие в производстве танков «Леопард I» и «Леопард II», БМП «Мардер», БРМ «Лухс» и др. Крупнейшие производители - компания «Henschel Wehrtechnik GmbH» (военно-промышленное подразделение «Henschel Werke», с 1999 года в структуре концерна «Rheinmetall AG») и концерн «Wegmann & Co» (в 1999 года с мюнхенской компанией «Krauss-Maffei Wehrtechnik GmbH» образовал корпорацию «Krauss-Maffei Wegmann GmbH», одну из крупнейших в бронетанковой промышленности европейских стран НАТО). Заводы по производству радиоэлектроники и электротехники (бывшие компании «AEG-Telefunken», ныне принадлежат «Daimler AG») выпускают компоненты компьютерной техники, радиоаппаратуру, антенное и телекоммуникационное оборудование, а также изоляционные материалы, холодильники, бытовую электронику и др. Химическая промышленность специализируется на производстве искусственного шёлка (завод компании «Spinnfaser AG» в Кассель-Беттенхаузене); сохраняется также нефтехимическое производство. Небольшие предприятия пищевой, лёгкой, полиграфической промышленности. Многие промышленные (особенно машиностроительные) предприятия Касселя имеют тесные производственные и кооперационные связи с заводами в индустриальных центрах Нижней Саксонии (Ганновере, Вольфсбурге, Брауншвайге).
Иллюстрация:
Кассель. Дворец Вильгельмсхёэ. 1786-1798 годы.