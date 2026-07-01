КАССЕЛЬ

КАССЕЛЬ - го­род в Гер­ма­нии, зем­ля Гес­сен.

Население 192,7 тысяч человек (2008 год; из них около 12% - ино­стран­цы); тре­тий по чис­лу жи­те­лей (по­сле Франк­фур­та-на-Май­не и Вис­ба­де­на) и вто­рой по эко­но­мическому зна­че­нию (по­сле Франк­фур­та-на-Май­не) го­род Гес­се­на. Рас­по­ло­жен на реке Фуль­да. Круп­ный транс­порт­ный узел; в нём схо­дят­ся 3 ав­то­ба­на, 5 ав­то­до­рог фе­де­раль­но­го зна­че­ния, несколько железно-дорожных ли­ний, в т. ч. вы­со­ко­ско­ро­ст­ная железно-дорожная ма­ги­ст­раль Ган­но­вер - Вюрц­бург, а так­же ма­ги­ст­раль Кас­сель - Гал­ле (мо­дер­ни­зи­ро­ва­на в 1990-1994 годах при реа­ли­за­ции круп­нейше­го фе­де­раль­но­го ин­фра­струк­тур­но­го про­ек­та «Не­мец­кое един­ст­во»). Аэ­ро­порт Кас­сель-Каль­ден (в 13 км к се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра го­ро­да; об­слу­жи­ва­ет главным образом внутренние рей­сы; к 2010 году бу­дет за­кон­че­на ре­кон­ст­рук­ция и мо­дер­ни­за­ция).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 913 году в до­ку­мен­тах ко­ро­ля Вос­точ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Кон­ра­да I (911-918 годы) под названием Cha­s­sella. В 1189 году по­лу­чил городское пра­во, городские при­ви­ле­гии бы­ли под­твер­жде­ны в 1239 году. С 1277 года ре­зи­ден­ция ланд­гра­фа Ген­ри­ха I Гес­сен­ско­го (1244-1308 годы) и сто­ли­ца ланд­граф­ст­ва Гес­сен. В 1378 году раз­роз­нен­ные до то­го вре­ме­ни час­ти Касселя (Ста­рый го­род, Но­вый го­род и Сво­бод­ный го­род) бы­ли объ­е­ди­не­ны в еди­ное це­лое. По­пыт­ки ог­ра­ни­чить пра­ва ор­га­нов городского са­мо­управ­ле­ния Касселя, пред­при­ни­мав­шие­ся ланд­гра­фа­ми в 1391-1413 годах, не увен­ча­лись ус­пе­хом. В 1526 году под ру­ко­вод­ством од­но­го из ак­тив­ных сто­рон­ни­ков М. Лю­те­ра, ланд­гра­фа Фи­лип­па I Ве­ли­ко­душ­но­го, в Касселе бы­ла про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция . Од­на из главных кре­по­стей Шмаль­каль­ден­ско­го сою­за в пе­ри­од Шмаль­каль­ден­ских войн, в 1547 году за­нят императорскими вой­ска­ми. С 1567 года сто­ли­ца ланд­граф­ст­ва Гес­сен-Кас­сель. В 1760-1762 годах в хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов ок­ку­пи­ро­ван сак­сон­ски­ми и французскими вой­ска­ми. С 1803 года сто­ли­ца кур­фюр­ше­ст­ва, по­лу­чив­ше­го название Кур­гес­сен, в 1806 году ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та , с 1807 года сто­ли­ца Вест­фаль­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В 1813 году, по­сле воз­вра­ще­ния из из­гна­ния гес­сен­ско­го кур­фюр­ста Виль­гель­ма I, вновь стал сто­ли­цей кур­фюр­ше­ст­ва Кур­гес­сен. По­сле ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года за­хва­чен прусскими вой­ска­ми, с 1868 года административный центр пруссской провинции Гес­сен-Нас­сау. Был лет­ней ре­зи­ден­ци­ей германских им­пе­ра­то­ров. В XIX веке Кассель - круп­ный железно-дорожный узел и центр фаб­рич­но-за­во­дской промышленности (тек­стиль­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ма­ши­но­строи­тель­ной). В 1810 году фаб­ри­кан­том Г.Х. Хен­ше­лем в Касселе бы­ло от­кры­то пред­при­ятие «Henschel» (пер­во­на­чаль­но как ли­тей­ный за­вод), став­шее впо­след­ст­вии од­ним из круп­ней­ших в германской ин­ду­ст­рии. С 1816 года оно од­ним из пер­вых в Гер­ма­нии ста­ло вы­пус­кать па­ро­вые ма­ши­ны, с 1848 года - па­ро­во­зы, с 1905 года - элек­тро­во­зы. В конце XIX века в го­роде ос­но­ва­ны круп­ные транс­порт­но-ма­ши­но­стро­ительные ком­па­нии «Wegmann & Co» и «Waggonfabrik Gebrüder Credé»; их пред­при­ятия вы­пус­ка­ли железно-дорожные ва­го­ны (по­зд­нее трам­ваи, трол­лей­бу­сы, ав­то­бу­сы, мо­пе­ды, ве­ло­си­пе­ды и др.). В конце XIX - начале XX веков близ Касселя поя­ви­лись пред­при­ятия по до­бы­че бу­ро­го уг­ля и ка­лий­ных со­лей (Кассель на­хо­дит­ся в цен­тре од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре рай­онов за­ле­га­ния ка­лий­ных со­лей; до­бы­чу ве­ла ком­па­ния «Wintershall», соз­дан­ная в 1894 году). В 1-й половине XX века Кассель стал од­ним из важ­ней­ших цен­тров германской во­енной промышленности - бро­не­тан­ко­вой (за­во­ды «Henschel» и «Weg­mann & Co»), ар­тил­ле­рий­ско-стрел­ко­вой, авиа­ци­он­ной (про­изводство пи­ло­таж­ных пла­нё­ров, ма­ло­ско­ро­ст­ных са­мо­лётов, а с конца 1930-х годов - лёг­ких ис­тре­би­те­лей ком­па­ни­ей «Gerhardt Fieseler Werke»). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны завод «Hen­schel» в Касселе был од­ним из главных про­из­водите­лей тан­ков «Пан­те­ра», «Тигр I» и «Тигр II». В октябре 1943 года го­род силь­но по­стра­дал от бом­бар­ди­ро­вок анг­ло-американской авиа­ции, бы­ло раз­ру­ше­но около 80% зда­ний и со­ору­же­ний, вы­ве­де­ны из строя ве­ду­щие пред­при­ятия тя­жё­лой ин­ду­ст­рии, по­гиб­ло бо­лее 10 тысяч жителей. В 1945-1949 годах в американской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии. С 1945 года в со­ста­ве зем­ли Гес­сен.

Силь­но раз­ру­шен­ный ис­то­рический центр Касселя был зна­чи­тель­но пе­ре­стро­ен в 1950-е годы. При ре­кон­ст­рук­ции соз­да­на пер­вая в ФРГ пе­ше­ход­ная внут­ри­го­род­ская зо­на (улица Треп­пен­шт­ра­се; со­еди­ни­ла железно-дорожный вок­зал и центральную пло­щадь - Фрид­рих­с­п­лац). Сре­ди па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры XIII-XVI веков: го­тические церк­ви - Брю­дер­кир­хе (1262-1376 годы, вос­ста­нов­ле­на в 1952-1955 годах, ин­терь­ер - 2002 год), Святого Мар­ти­на (XIV - середина XV веков, нео­го­тические баш­ни - 1889-1892 годы, вос­ста­нов­ле­на в 1954-1958 годах); цейх­га­уз (1581-1583 годы), гос­пи­таль Ели­за­ве­ты (уч­реж­дён в 1297 году, зда­ние - 1586-1587 годы, вос­ста­нов­ле­но в 1952 году), ко­нюш­ня (1591-1593 годы, вос­ста­нов­ле­на в 1963-1964 годах как заль­ный ры­нок). В «Верх­нем но­вом го­ро­де» архитектор П. дю Ри по­строе­ны: каль­ви­ни­ст­ская цер­ковь - Карл­скир­хе (1698-1710 годы), дво­рец прин­ца Виль­гель­ма (1703-1711 годы), дво­рец Бель­вю (1714 год; до­стро­ен в 1790 году; ны­не Му­зей брать­ев Я. и В. Гримм, жи­ли и ра­бо­та­ли в Касселе в начале XIX века). На пря­мо­уголь­ной площади Фрид­рихс­плац - церковь Святой Ели­за­ве­ты (1770-1774 годы, вос­ста­нов­ле­на в 1960 году), му­зей Фри­де­ри­циа­нум (1769-1779 годы; все - архитектор С.Л. дю Ри; од­но из ста­рей­ших му­зей­ных зда­ний Ев­ро­пы, ны­не ис­поль­зу­ет­ся для временных экс­по­зи­ций, ме­ж­ду­народных вы­ста­вок, официальных ме­ро­прия­тий и др.). В XVI-XVIII веках соз­да­ны двор­цо­во-пар­ко­вые ан­самб­ли: рас­по­ло­жен­ный на западной ок­раи­не за­мок Виль­гельм­схёэ (за­мок над кас­ка­да­ми с фи­гу­рой Гер­ку­ле­са, 1701-1718 годы, архитектор Г.Ф. Гер­нь­ер; но­вый дво­рец с тре­мя кор­пу­са­ми, 1786-1798 годы, ар­хи­тек­то­ры С.Л. дю Ри, Х.Х. Юс­сов; ны­не Государственные ху­дожественные со­б­ра­ния с кол­лек­ци­ей ан­тич­но­го искусства, ка­би­не­том гра­вю­ры, Га­ле­ре­ей ста­рых мас­те­ров; те­атр, 1808-1809 годы, архитектор Л. фон Клен­це; в пар­ке - па­го­да, так называемая гроб­ни­ца Вер­ги­лия, около 1775 года, Эр­ми­таж Со­кра­та, 1780 год, храм Мер­ку­рия, 1782-1783 годы, «за­мок Львов», 1793-1801 годы, ак­ве­дук, руи­ны), парк Кар­лса­уэ (за­ло­жен в 1568 году как ре­нес­санс­ный сад, с XVII века фор­ми­ро­вал­ся как ба­роч­ный парк, вос­ста­нов­лен к 1981 году; оран­же­рея, 1703-1710 годы, пе­ре­строе­на в 1977 году, ны­не Фи­зи­ко-ас­тро­но­мический ка­би­нет с пла­не­та­ри­ем и му­зе­ем тех­ни­ки; Мар­мор­бад, 1722-1730 годы), за­мок Виль­гельм­сталь (1747-1761 годы, архитектор Ф. Кю­ви­лье). Сре­ди со­ору­же­ний конца XIX-XX веков: нео­го­ти­че­ские бывшая лю­те­ран­ская цер­ковь (1897 год, вос­ста­нов­ле­на в 1960-е годы) и Кри­сту­скир­хе (1903 год; па­виль­он, 2001 год); зда­ние Ака­де­мии ху­до­жеств (1908 год), Ра­ту­ша (1905-1909 годы), Штадт­хал­ле (Дво­рец кон­грес­сов, 1911-1914, 1949 годы), посёлок Ро­тен­берг (1929-1931 годы, архитектор О. Хес­лер), Государственный те­атр (1955-1959 годы, ар­хи­тек­то­ры П. Бо­де, Э. Брун­диг), Фа­ти­ма­кир­хе (1959 год), район «Ниж­ний но­вый го­род» (1994-1996 годы), си­на­го­га (1998-2000 годы).

Кассель - важ­ней­ший куль­тур­ный центр Северного Гес­се­на. В Касселе на­хо­дят­ся: Выс­шая шко­ла ис­кусств (ос­но­ва­на в 1777 году как Кас­сель­ская АХ; с 1960 года современное название), Городская ака­де­мия му­зы­ки (1955 год, ос­но­ва­на в 1895 году как ча­ст­ная кон­сер­ва­то­рия), Университет Касселя (от­крыт в 1970 году; до 2002 года на­зы­вал­ся Выс­шая об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ная шко­ла Касселя). Уни­вер­си­тет­ская и городская биб­лио­те­ки. Уни­каль­ная Гес­сен­ская зе­мель­ная библиотека (1580 год, большая часть со­б­ра­ния по­гиб­ла во вре­мя бом­бар­ди­ров­ки в 1943 году; уце­лев­шие час­ти хра­нят­ся в уни­вер­си­тет­ской бибилиотеке). Кассель - круп­ней­ший германский на­учный центр, ве­ду­щий НИОКР в об­лас­ти не­тра­ди­ци­он­ной энер­ге­ти­ки; здесь на­хо­дят­ся: Институт сол­неч­ной энер­ге­ти­ки и тех­ни­ки (од­но из наи­бо­лее из­вест­ных научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний в стра­нах ЕС, за­ни­маю­щих­ся про­бле­ма­ми во­зоб­нов­ляе­мых ис­точ­ни­ков энер­гии); ком­па­ния «SMA So­lar Tech­no­lo­gy AG» (ос­но­ва­на в 1981 году спе­циа­листа­ми Университета Касселя, штаб-квар­ти­ра - в Кас­сель-Нис­те­та­ле) - од­на из ве­ду­щих ми­ро­вых кор­по­ра­ций, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на раз­ра­бот­ке и про­изводстве ге­лио­тех­ни­ки. КБ, ла­бо­ра­то­рии, научно-исследовательские цен­тры промышленных кор­по­ра­ций (в т. ч. Институт вы­со­ких на­пря­же­ний, Кас­сель­ская хи­мическая ла­бо­ра­то­рия и др.). Сре­ди му­зе­ев: Но­вая га­ле­рея (от­кры­та в 1877 году; зда­ние - 1878-1880 годов; со­б­ра­ние жи­во­пи­си и скульп­ту­ры XVIII-XX веков), Му­зей зем­ли Гес­сен (зда­ние - 1913 год), ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный (ве­дёт про­ис­хо­ж­де­ние от Кун­ст­ка­ме­ры, ос­но­ван­ной в 1568 году; раз­ме­ща­ет­ся в те­ат­ре «От­то­не­ум»), ком­па­нии «Henschel» (2002 год). В Касселе про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народная вы­став­ка современного искусства «Do­cu­men­ta» (с 1955 года; 1 раз в 5 лет), од­на из са­мых пред­ста­ви­тель­ных в ми­ре; главные пло­щад­ки - Фри­де­ри­циа­нум, вы­ста­воч­ный па­виль­он «Do­cumenta-Halle» (1992 год).

Кассель - один из куль­тур­ных цен­тров Гер­ма­нии с XVI века. В 1502 году ос­но­ва­на При­двор­ная ка­пел­ла - ста­рей­ший немецкий ор­кестр (ны­не Государственный ор­кестр). В 1605 году по­стро­ен пер­вый немецкий ста­цио­нар­ный те­атр «От­то­не­ум» (архитектор В. Фер­нук­кен). В 1769 году в пе­ре­стро­ен­ном двор­це прин­ца Мак­си­ми­лиа­на от­крыт При­двор­ный опер­ный те­атр. На сце­не Государственного те­ат­ра (ос­но­ван в 1769 году как опер­ный те­атр; с 1909 года Императорский прусский те­атр, с 1919 года Прусский государственный те­атр, с 1932 года Городской те­атр, с 1935 года Государственный те­атр; раз­ру­шен в 1943 году, с 1959 года - в но­вом зда­нии) ста­вят­ся опе­ры, ба­ле­ты, опе­рет­ты, мю­зик­лы, про­хо­дят кон­цер­ты. Круп­ней­шая кон­церт­ная пло­щад­ка - Дво­рец кон­грес­сов. Сре­ди хо­ро­вых кол­лек­ти­вов наи­бо­лее из­вес­тен «Ба­хов­ский хор Кас­се­ля» (1977 год). Еже­год­ный ме­ж­ду­народный музыкальный фес­ти­валь «Дни му­зы­ки в Кас­се­ле» (с 1933 года, дей­ст­во­вал с пе­ре­ры­вом в 1938-1949 годах; с 1960-х годов осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся современной цер­ков­ной му­зы­ке). С 1927 года в Касселе ра­бо­та­ет од­но из ве­ду­щих ми­ро­вых из­да­тельств клас­сической му­зы­ки «Bären­rei­ter-Verlag» (соз­да­но в Аугс­бур­ге, 1923 год).

Основной зе­лё­ный мас­сив и главная рек­реа­ци­он­ная зо­на Касселя - Гор­ный парк Виль­гельмс­хёэ в западной час­ти го­ро­да (воз­ник к начале XVIII века; в XVIII-XIX веках час­тич­но пре­об­ра­зо­ван в английский ланд­шафт­ный парк); в до­ли­не реки Фуль­да по её бе­ре­гам на­про­тив друг дру­га рас­по­ло­же­ны пар­ки - Кар­л­са­уэ (фор­ми­ро­вал­ся с XVII7 века) и Фуль­даауэ (за­ло­жен в конце 1970-х годов). Главные объ­ек­ты городской спор­тив­ной ин­фра­струк­ту­ры - лег­ко­ат­ле­тическая и фут­боль­ная аре­на «Auesta­di­on», ле­до­вый дво­рец спор­та «Eissporthalle Kassel».

В современной эко­но­ми­ке го­ро­да главную роль иг­ра­ет сек­тор ус­луг. В Касселе рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры ря­да круп­ных кор­по­ра­ций, в т. ч. кон­цер­на «Wintershall AG» (основной про­из­во­ди­тель неф­ти и га­за в стра­не), ком­па­нии «Wingas GmbH» (со­вмест­ное пред­при­ятие «Wintershall AG» и российского кон­цер­на «Газ­пром»; реа­ли­зу­ет про­ек­ты, свя­зан­ные с транс­пор­ти­ров­кой и сбы­том российского при­род­но­го га­за в Гер­ма­нии и других стра­нах Западной Ев­ро­пы), «K + S AG» - ве­ду­щая германская ком­па­ния по до­бы­че и пе­ре­ра­бот­ке ка­лий­ной со­ли; со­сре­до­то­че­ны круп­ные бан­ки и фи­нан­со­во-кре­дит­ные кор­по­ра­ции («Sparda-Bank», «Wintershall Bank», «Deutsche Genos­sen­schaftsbank», «Evangelische Kredit­ge­nos­senschaft EG» и др.), стра­хо­вые об­ще­ст­ва. Кассель - ме­сто­пре­бы­ва­ние фе­де­раль­но­го су­да по со­ци­аль­ным во­про­сам, ре­зи­ден­ция ря­да других административных уч­ре­ж­де­ний фе­де­раль­но­го и ре­гио­наль­но­го зна­че­ния.

Глав­ная от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние. Кассель - один из ве­ду­щих цен­тров германского транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния. Ос­но­ву от­рас­ли со­став­ля­ет ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ный ком­плекс пред­при­ятий «Hen­schel Werke» (с середины XX века - один из круп­ней­ших мно­го­про­филь­ных ма­ши­но­стро­ительных ком­би­на­тов Западной Ев­ро­пы, с конца XX века про­из­водственные под­раз­де­ле­ния хол­дин­га «Henschel Werke» на­хо­дят­ся в соб­ст­вен­но­сти раз­ных ак­цио­не­ров), ко­то­рый про­из­во­дит ло­ко­мо­ти­вы, железно-дорожные ва­го­ны, боль­ше­груз­ные ав­то­мо­би­ли, трей­ле­ры, тя­га­чи, а так­же раз­но­об­раз­ные стан­ки, обо­ру­до­ва­ние по пе­ре­ра­бот­ке пла­ст­масс, подъ­ём­но-транс­порт­ное обо­ру­до­ва­ние и т. п. Другие под­раз­де­ле­ния хол­дин­га («Henschel An­triebstechnik GmbH», «Henschel Indu­strie­technik GmbH», «Rei­melt Henschel Misch­systeme GmbH») вы­пус­ка­ют при­во­ды, тор­моз­ные уст­рой­ст­ва и другие аг­ре­га­ты и ком­по­нен­ты железно-дорожной и ав­то­мо­биль­ной тех­ни­ки, а так­же про­дук­цию об­ще­го ма­ши­но­строе­ния. Про­изводство и мо­дер­ни­за­цию элек­тро­во­зов и те­п­лово­зов с 1996 года осу­ще­ст­в­ля­ет ком­па­ния «ADtranz» (кон­троль­ный па­кет ак­ций с 2001 года при­над­ле­жит ка­надской кор­по­ра­ции «Bombardier Transpor­ta­tion»; основные ви­ды про­дук­ции - ло­ко­мо­ти­вы се­рий Е-101, Е-145, Е-146 и Е-185). Ком­по­нен­ты и уз­лы для вы­со­ко­ско­ро­ст­ных по­ез­дов «Транс­ра­пид» про­из­во­дят­ся фир­мой «ThyssenKrupp Transrapid GmbH» (в Касселе на­хо­дят­ся её штаб-квар­ти­ра и за­вод «ThyssenKrupp Henschelwerk Kas­sel»). В Касселе раз­ме­ще­ны пред­при­ятия ве­ду­щих германских ав­то­кон­цер­нов –-«Volks­wa­gen­werke AG» (в Кас­сель-Бау­на­та­ле, 1958 год; 15 тысяч за­ня­тых, 2005 год; круп­ней­шее промышленное пред­при­ятие го­ро­да; вы­пус­ка­ет транс­мис­сии, зад­ние мос­ты, ко­роб­ки пе­ре­дач, другие ком­плек­тую­щие ав­то­мо­би­лей), «Da­im­ler AG» (главным образом оси гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей специального на­зна­че­ния), MAN AG.

Кассель - один из ве­ду­щих цен­тров германского во­енного про­изводства; осо­бен­но ве­ли­ко его зна­че­ние в вы­пус­ке бро­не­тан­ко­вой тех­ни­ки (2-е ме­сто в стра­не по­сле Мюн­хе­на). Во 2-й половине XX - начале XXI веков во­енные за­во­ды Касселя при­ни­ма­ют уча­стие в про­изводстве тан­ков «Ле­о­пард I» и «Ле­о­пард II», БМП «Мар­дер», БРМ «Лухс» и др. Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли - ком­па­ния «Hen­schel Wehrtechnik GmbH» (во­енно-промышленное под­раз­де­ле­ние «Henschel Werke», с 1999 года в струк­ту­ре кон­цер­на «Rheinmetall AG») и кон­церн «Wegmann & Co» (в 1999 года с мюн­хен­ской ком­па­ни­ей «Krauss-Maffei Wehrtechnik GmbH» об­ра­зо­вал кор­по­ра­цию «Krauss-Maffei Wegmann GmbH», од­ну из круп­ней­ших в бро­не­тан­ко­вой промышленности ев­ропейских стран НАТО). За­во­ды по про­изводству ра­дио­элек­тро­ни­ки и элек­тро­тех­ни­ки (бывшие ком­па­нии «AEG-Te­le­funken», ны­не при­над­ле­жат «Daim­ler AG») вы­пус­ка­ют ком­по­нен­ты ком­пью­тер­ной тех­ни­ки, ра­дио­ап­па­ра­ту­ру, ан­тен­ное и те­ле­ком­му­ни­кационное обо­ру­до­ва­ние, а так­же изо­ля­ци­он­ные ма­те­риа­лы, хо­ло­диль­ни­ки, бы­то­вую элек­тро­ни­ку и др. Хи­мическая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­изводстве ис­кусственного шёл­ка (за­вод ком­па­нии «Spinnfaser AG» в Кас­сель-Бет­тен­хау­зе­не); со­хра­ня­ет­ся так­же неф­те­хи­мическое про­изводство. Не­боль­шие пред­при­ятия пи­ще­вой, лёг­кой, по­ли­гра­фической промышленности. Многие про­мыш­лен­ные (осо­бен­но ма­ши­но­строи­тель­ные) пред­при­ятия Касселя име­ют тес­ные про­из­вод­ст­вен­ные и коо­пе­ра­ци­он­ные свя­зи с за­во­да­ми в ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­трах Ниж­ней Сак­со­нии (Ган­но­ве­ре, Вольфс­бур­ге, Бра­ун­швай­ге).

Иллюстрация:

Кас­сель. Дво­рец Виль­гельм­схёэ. 1786-1798 годы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)