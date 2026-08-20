КАССАНДРА (др.-греч. Κασσάνδρα)

В древнегреческой мифологии прорицательница, дочь последнего троянского царя Приама и Гекубы , сестра Париса и Гектора.

Отличалась удивительной красотой. Ее полюбил бог Аполлон и наделил даром прорицания. Но получив этот дар, Кассандра отвергла его любовь, и обиженный Аполлон наказал ее тем, что лишил способности убеждать людей в правдивости своих прорицаний. Она изрекала предсказания, находясь в экстатическом состоянии, вследствие чего ее считали безумной.

Кассандра предвидела падение Трои, гибель родных и собственную смерть, но была не в силах предотвратить их. Противилась введению деревянного коня в город и предупреждала сограждан, что внутри коня прячутся вооруженные ахейские воины. В ночь захвата Трои Кассандра искала спасения у алтаря в храме Афины. Локриец Аякс, сын Оилея, оторвал девушку от статуи богини и овладел ею насильно. Разгневанная этим злодеянием Афина впоследствии наказала Аякса, а также других ахейцев. При разделе добычи Кассандра досталась микенскому царю Агамемнону , восхищенному ее красотой и достоинством, и стала его пленницей. Она родила от него двух сыновей-близнецов – Теледама и Пелопса. Кассандра предрекла ему гибель от руки его жены Клитемнестры, свою собственную смерть на празднестве в царском дворце и последующую месть за них Ореста, но Агамемнон не поверил ее предсказаниям.

В то время как Агамемнон был на войне, Клитемнестра стала изменять мужу с его двоюродным братом Эгисфом. Когда Агамемнон вместе с Кассандрой прибывает в Микены, Клитемнестра просит его пройти по пурпурному ковру, цвет которого символизирует богов. Сначала царь отказывается, но позже уступает уговорам супруги, встает на ковер и проходит по нему, тем самым совершая кощунство. Тогда Клитемнестра и Эгисф убивают Агамемнона. Затем от руки Клитемнестры гибнет Кассандра, а ее сыновей убивает Эгисф. Право считаться местом упокоения Кассандры оспаривали Микены и Амиклы. В античное время в Амиклах и Левктрах (Лакония) были возведены храмы в ее честь.

История Кассандры была очень популярна в античном искусстве и литературе. Сцена похищения троянской прорицательницы из храма Аяксом и сцена ее убийства изображены на ларце Кипсела , кратере вазописца Ликурга, фресках в Геркулануме и Помпеях, резных камнях и рельефах. Трагический образ Кассандры запечатлен в произведениях греческих и римских драматургов – в трагедии Эсхила «Агамемнон», в «Троянках» Еврипида, драме Луция Акция «Клитемнестра», в «Агамемноне» Сенеки.

Исторические источники :

Гомер. Илиада;

Аполлодор. Мифологическая библиотека;

Гигин. Мифы;

Дарет Фригийский. Повесть о разрушении Трои;

Дион Хрисостом. Троянская речь (Or. XI).

Автор статьи: М.В. Поникаровская