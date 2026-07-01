КАССАЛА

КАССАЛА - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Су­дана, административный центр ви­лайи Кас­са­ла.

Население 389,1 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Гаш, у под­но­жия гор Дже­бель-Кас­са­ла. Че­рез Кассалу про­хо­дит ав­то­до­ро­га Хар­тум – Порт-Су­дан. Железно-дорожная стан­ция на маги­ст­ра­ли Порт-Су­дан - Кас­са­ла - Сен­нар - Кос­ти - Эль-Обейд.

Ос­но­ван в 1834 году как во­енный ла­герь египетской ар­мии. В 1885 году во вре­мя восстания Мах­ди­стов 1881-1885 годов за­хва­чен пов­стан­ца­ми. С 1894 года под кон­тро­лем Ита­лии, с 1897 года – анг­ло-египетских сил, с 1899 года в со­ста­ве Анг­ло-еги­пет­ско­го Су­да­на. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны в 1940-1941 годах был ок­ку­пи­ро­ван италь­ян­ца­ми. С 1956 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го Су­да­на.

Кассала - круп­ный тор­го­вый центр сельско-хозяйственного рай­она (хло­пок, зер­но­вые, про­дук­ция жи­вот­но­вод­ст­ва, фрук­ты, ово­щи, гум­ми­ара­бик). Пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственного сы­рья (хлоп­ко­очи­ст­ка, суш­ка лу­ка и др.). Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. про­изодство мас­ла) промышленности. Близ го­ро­да - ГЭС и ТЭС.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)