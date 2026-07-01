КАССАЛА
КАССАЛА - город на северо-востоке Судана, административный центр вилайи Кассала.
Население 389,1 тысяч человек (2008 год). Расположен в долине реки Гаш, у подножия гор Джебель-Кассала. Через Кассалу проходит автодорога Хартум – Порт-Судан. Железно-дорожная станция на магистрали Порт-Судан - Кассала - Сеннар - Кости - Эль-Обейд.
Основан в 1834 году как военный лагерь египетской армии. В 1885 году во время восстания Махдистов 1881-1885 годов захвачен повстанцами. С 1894 года под контролем Италии, с 1897 года – англо-египетских сил, с 1899 года в составе Англо-египетского Судана. В период 2-й мировой войны в 1940-1941 годах был оккупирован итальянцами. С 1956 года в составе независимого Судана.
Кассала - крупный торговый центр сельско-хозяйственного района (хлопок, зерновые, продукция животноводства, фрукты, овощи, гуммиарабик). Переработка сельско-хозяйственного сырья (хлопкоочистка, сушка лука и др.). Предприятия пищевой (в т. ч. произодство масла) промышленности. Близ города - ГЭС и ТЭС.