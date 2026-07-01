КАСРАШВИЛИ МАКВАЛА ФИЛИМОНОВНА
КАСРАШВИЛИ МАКВАЛА ФИЛИМОНОВНА - российская певица (сопрано), народная артистка СССР (1986 год).
В 1966 году окончила Тбилисскую консерваторию (класс В.А. Давыдовой). С 1967 года солистка московского Большого театра. Основа репертуара - партии в классических русских и итальянских операх. Зарубежный дебют состоялся в 1979 году в «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке (партия Татьяны в опере «Евгений Онегин»). Гастролирует на известных мировых сценах: в театрах «Ковент-Гарден» (Лондон), «Арена ди Верона», Баварской государственной опере (Мюнхен), Венской государственной опере, Канадской опере (Торонто) и др. С 1997 года выступает также в Мариинском театре. Имеет обширный концертный репертуар. Многочисленные аудиозаписи.
Государственная премия Грузинской ССР (1983 год). Государственная премия РФ (1998 год, за партию Тоски в одноименной опере Дж. Пуччини и за концертные программы).