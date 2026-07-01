КАСРАШВИЛИ МАКВАЛА ФИЛИМОНОВНА

КАСРАШВИЛИ МАКВАЛА ФИЛИМОНОВНА - российская пе­ви­ца (со­пра­но), народная артистка СССР (1986 год).

В 1966 году окон­чи­ла Тби­лис­скую консерваторию (класс В.А. Да­вы­до­вой). С 1967 года со­ли­ст­ка московского Боль­шо­го те­ат­ра. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - пар­тии в клас­сических русских и итальянских опе­рах. За­ру­беж­ный де­бют со­сто­ял­ся в 1979 году в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» в Нью-Йор­ке (пар­тия Тать­я­ны в опе­ре «Ев­ге­ний Оне­гин»). Га­ст­ро­ли­ру­ет на из­вест­ных ми­ро­вых сце­нах: в те­ат­рах «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон), «Аре­на ди Ве­ро­на», Ба­вар­ской государственной опе­ре (Мюн­хен), Вен­ской государственной опе­ре, Ка­над­ской опе­ре (То­рон­то) и др. С 1997 года вы­сту­па­ет так­же в Ма­ри­ин­ском те­ат­ре. Име­ет об­шир­ный кон­церт­ный ре­пер­ту­ар. Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си.

Государственная премия Грузинской ССР (1983 год). Государственная премия РФ (1998 год, за пар­тию Тос­ки в од­но­именной опе­ре Дж. Пуч­чи­ни и за кон­церт­ные про­грам­мы).