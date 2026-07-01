КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ: фор­ми­ро­ва­ние российского ВМФ, соз­дан­ное по ука­зу императора Пет­ра I в 1722 году и пред­на­зна­чав­шее­ся для дей­ст­вий на Кас­пий­ском море; фор­ми­ро­ва­ние советского ВМФ, соз­дан­ное 27.06.1931 года.

1) Фор­ми­ро­ва­ние российского ВМФ, соз­дан­ное по ука­зу императора Пет­ра I в 1722 году и пред­на­зна­чав­шее­ся для дей­ст­вий на Кас­пий­ском море и в дель­те реки Вол­га.

Соз­да­нию фло­ти­лии пред­ше­ст­во­ва­ла дли­тель­ная борь­ба за ов­ла­де­ние Кас­пий­ским по­бе­режь­ем, окон­ча­тель­но за­вер­шив­шая­ся в 1556 году, по­сле при­сое­ди­не­ния Ас­т­ра­хан­ско­го хан­ст­ва к Русскому государству. Пер­вая по­пыт­ка соз­да­ния по­сто­ян­но­го фор­ми­ро­ва­ния сил во­енного фло­та на Кас­пий­ском море бы­ла пред­при­ня­та в 1669 году, ко­гда по­стро­ен­ные по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча ко­рабль «Орёл», ях­та, бот и 2 шня­вы при­бы­ли в Ас­т­ра­хань. Од­на­ко в 1670 году они бы­ли за­хва­че­ны от­ря­да­ми С.Т. Ра­зи­на. По окон­ча­нии Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов зи­мой 1721/22 года, в го­ро­дах Ниж­ний Нов­го­род, Тверь, Уг­лич, Яро­славль ве­лась по­строй­ка су­дов для Каспийской военной флотилии. В ию­ле 1722 года фло­ти­лия (274 суд­на) с де­сан­том вы­шла в Пер­сид­ский по­ход 1722-1723 годов, ре­зуль­та­том ко­то­ро­го ста­ло за­вое­ва­ние го­ро­дов Дер­бент, Ба­ку с при­ле­гаю­щи­ми к ним об­лас­тя­ми. По­сле смер­ти Пет­ра I российские за­вое­ва­ния на Кас­пии бы­ли ут­ра­че­ны. В Ас­т­ра­ха­ни бы­ли ос­тав­ле­ны ог­ра­ниченные си­лы, ко­то­рые обес­пе­чи­ва­ли безо­пас­ность ком­мерческого су­до­ход­ст­ва на Кас­пий­ском мо­ре. Воз­ро­ж­де­ние Каспийской военной флотилии про­изош­ло в 1781 году, ко­гда по пред­пи­са­нию императрийцы Ека­те­ри­ны II в Ас­т­ра­хань при­был от­ряд во­енных ко­раб­лей. В конце XVIII - начале XIX веков фло­ти­лия при­ни­ма­ла ак­тив­ное уча­стие в вой­нах и по­хо­дах российских войск в при­кас­пий­ском ре­гио­не, вы­са­жи­ва­ла морские де­сан­ты, ог­нём ко­ра­бель­ной ар­тил­ле­рии ока­зы­ва­ла со­дей­ст­вие вой­скам в ов­ла­де­нии при­мор­ски­ми кре­по­стя­ми. В 1796 году дей­ст­вия ко­раб­лей Каспийской военной флотилии спо­соб­ст­во­ва­ли ов­ла­де­нию российской ар­ми­ей го­ро­да­ми Дер­бент и Ба­ку. По­сле русско-персидской вой­ны 1804-1813 годов (смотрите Рус­ско-пер­сид­ские вой­ны) Российская им­пе­рия при­об­ре­ла мо­но­поль­ное пра­во на со­дер­жа­ние в Кас­пий­ском море во­енного фло­та. С 1867 года главной ба­зой Каспийского военного флота стал Ба­ку. По ме­ре ста­би­ли­за­ции об­ста­нов­ки в ре­гио­не со­став фло­ти­лии по­сте­пен­но со­кра­щал­ся, и к началу XX века она со­стоя­ла из 2 ка­но­нер­ских ло­док и не­сколь­ких воо­руженных па­ро­хо­дов. В но­ябре 1917 года лич­ный со­став Каспийской военной флотилии пе­ре­шёл на сто­ро­ну советской вла­сти, уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив турецких войск и от­ря­дов му­са­ва­ти­стов (азербайджанских на­цио­на­ли­стов), в бо­ях по ов­ла­де­нию го­ро­да­ми Пет­ровск-Порт (ны­не Ма­хач­ка­ла), Лен­ко­рань и Дер­бент. В ию­ле 1918 года часть ко­раб­лей Каспийской военной флотилии уш­ла в Ас­т­ра­хань, ос­таль­ные ос­та­лись в Ба­ку и бы­ли вклю­че­ны в со­став фло­та Азербайджанской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки. Для со­дей­ст­вия вой­скам РККА в апреле - ию­не 1918 года в Ас­т­ра­ха­ни сфор­ми­ро­ван Во­енный флот Ас­т­ра­хан­ско­го края, уси­лен­ный дос­тав­лен­ны­ми с Бал­ти­ки ми­но­нос­ца­ми и подводными лодками, ко­то­рый в ок­тябре был пе­ре­име­но­ван в Ас­т­ра­хан­ско-Кас­пий­скую во­енную фло­ти­лию. В ию­ле 1919 года, по­сле объ­еди­не­ния с Волж­ской во­ен­ной фло­ти­ли­ей, она по­лу­чи­ла название Волж­ско-Кас­пий­ской во­енная фло­ти­лии. В апреле 1919 года с по­мо­щью анг­ли­чан бы­ла соз­да­на Кас­пий­ская фло­ти­лия ВСЮР (смотрите Бе­лый флот), главная ба­за - в городе Пет­ровск-Порт. На­сту­п­ле­ние войск РККА на Северном Кав­ка­зе в апреле 1920 года вы­ну­ди­ло ко­раб­ли Кас­пий­ской фло­ти­лии ВСЮР пе­рей­ти в Ба­ку, а за­тем уй­ти в иранский порт Эн­зе­ли, ко­то­рый на­хо­дил­ся под кон­тро­лем английских войск. В мае 1920 года на ба­зе Волж­ско-Кас­пий­ской во­енной фло­ти­лии был сфор­ми­рован Кас­пий­ский во­енный флот РСФСР и Крас­ный флот Советского Азер­бай­джа­на, си­лы ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли в Эн­зе­лий­ской опе­ра­ции 1920 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой ко­раб­ли и во­енное иму­ще­ст­во Каспийской военной флотилии бы­ли воз­вра­ще­ны РСФСР и Советскому Азер­бай­джа­ну. В ию­ле 1920 года Кас­пий­ский военный флот РСФСР и Крас­ный флот Советского Азер­бай­джа­на пре­об­ра­зо­ва­ны в Морские си­лы Кас­пий­ско­го мо­ря.

2) Фор­ми­ро­ва­ние советского ВМФ, соз­дан­ное 27.06.1931 года из Морских сил Кас­пий­ско­го мо­ря.

К ию­ню 1941 года в её со­ста­ве на­хо­ди­лись 5 ка­но­нер­ских ло­док, 4 ка­те­ра, отдельная бе­ре­го­вая артиллерийская ба­та­рея, 12 са­мо­лё­тов, ра­дио­ро­та Войск на­блю­де­ния, опо­ве­ще­ния и свя­зи и ряд бе­ре­го­вых час­тей. С на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны Каспийская военная флотилия обес­пе­чи­ва­ла эко­но­мические и во­ин­ские морские пе­ре­воз­ки. В августе 1941 года на её ко­раб­лях бы­ли пе­ре­бро­ше­ны в Иран советские вой­ска. В Мо­с­ков­ской бит­ве 1941-1942 годов уча­ст­во­ва­ла сфор­ми­ро­ван­ная из лич­но­го со­ста­ва фло­ти­лии 75-я отдельная морская стрелковая бри­га­да, став­шая впо­след­ст­вии 3-й гвардейской морской стрелковой бри­га­дой. В августе 1942 года Каспийская военная флотилия вклю­че­на в со­став дей­ст­вую­щих сил ВМФ. К это­му вре­ме­ни её бое­вой со­став был уве­ли­чен до 40 бое­вых ко­раб­лей и ка­те­ров, ко­то­рые со­про­во­ж­да­ли транс­пор­ты, осу­ще­ст­в­ля­ли бое­вое тра­ле­ние, вы­пол­ня­ли за­да­чи ПВО в зо­не сво­ей от­вет­ст­вен­но­сти и другое. Все­го за 1942-1943 годы бы­ло пе­ре­ве­зе­но 21 миллион тонн неф­те­про­дук­тов и около 3 миллионов тонн других гру­зов. К 1943 году в Каспийской военной флотилии на­счи­ты­ва­лось 175 ко­раб­лей. Осо­бен­но боль­шое зна­че­ние дея­тель­ность фло­ти­лии име­ла в пе­ри­од Ста­лин­град­ской бит­вы 1942-1943 годов и Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годов. За бое­вые за­слу­ги Каспийская военная флотилия в 1945 году бы­ла на­гра­ж­де­на ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни. По­сле рас­па­да СССР был про­из­ве­дён раз­дел ко­раб­лей, другой бое­вой тех­ни­ки, во­енного иму­ще­ст­ва и бе­ре­го­вой ин­фра­струк­ту­ры ме­ж­ду РФ и Азер­бай­джа­ном, а в мае 1992 года Каспийская военная флотилия бы­ла об­ра­зо­ва­на уже в со­ста­ве ВМФ РФ (главная ба­за - в городе Ас­т­ра­хань).

Ко­ман­дую­щие Каспийской военной флотилией (с 1931 года): Ф.С. Аве­рич­кин (1931-1932 годы), Г.И. Лев­чен­ко (1932-1933 годы), Г.П. Ки­ре­ев (1933 год), Д.П. Иса­ков (1933-1938 годы), А.Г. Го­лов­ко (1938-1939 годы), контр-адмирал Ф.С. Се­дель­ни­ков (1939-1944 годы), контр-адмирал Ф.В. Зо­зу­ля (1944-1946 годы), адмирал С.Г. Ку­че­ров (1946-1951 годы), контр-адмирал А.В. Кузь­мин (1951-1955 и 1956-1960 годы), контр-адмирал С.Е. Чур­син (1955 год), контр-адмирал Г.Г. Олей­ник (1955-1956 и 1960-1967 годы), контр-адмирал Г.К. Чер­но­бай (1967-1971 годы), контр-адмирал Я.М. Ку­дель­кин (1971-1973 годы), контр-адмирал Л.Д. Ряб­цев (1973-1977 годы), ви­це-адмирал Г.Г. Ка­сум­бе­ков (1977-1984 годы), контр-адмирал В.В. Тол­ка­чёв (1984-1987 годы), ви­це-адмирал В.Е. Ля­шен­ко (1987-1991 годы), контр-адмирал Б.М. Зи­мин (1991-1996 годы), ви­це-адмирал В.В. Ма­со­рин (1996-2001 годы), контр-адмирал Ю.В. Стар­цев (2002-2004 годы), контр-адмирал В.П. Крав­чук (с 2005 года).

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