КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ
КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ: формирование российского ВМФ, созданное по указу императора Петра I в 1722 году и предназначавшееся для действий на Каспийском море; формирование советского ВМФ, созданное 27.06.1931 года.
1) Формирование российского ВМФ, созданное по указу императора Петра I в 1722 году и предназначавшееся для действий на Каспийском море и в дельте реки Волга.
Созданию флотилии предшествовала длительная борьба за овладение Каспийским побережьем, окончательно завершившаяся в 1556 году, после присоединения Астраханского ханства к Русскому государству. Первая попытка создания постоянного формирования сил военного флота на Каспийском море была предпринята в 1669 году, когда построенные по указу царя Алексея Михайловича корабль «Орёл», яхта, бот и 2 шнявы прибыли в Астрахань. Однако в 1670 году они были захвачены отрядами С.Т. Разина. По окончании Северной войны 1700-1721 годов зимой 1721/22 года, в городах Нижний Новгород, Тверь, Углич, Ярославль велась постройка судов для Каспийской военной флотилии. В июле 1722 года флотилия (274 судна) с десантом вышла в Персидский поход 1722-1723 годов, результатом которого стало завоевание городов Дербент, Баку с прилегающими к ним областями. После смерти Петра I российские завоевания на Каспии были утрачены. В Астрахани были оставлены ограниченные силы, которые обеспечивали безопасность коммерческого судоходства на Каспийском море. Возрождение Каспийской военной флотилии произошло в 1781 году, когда по предписанию императрийцы Екатерины II в Астрахань прибыл отряд военных кораблей. В конце XVIII - начале XIX веков флотилия принимала активное участие в войнах и походах российских войск в прикаспийском регионе, высаживала морские десанты, огнём корабельной артиллерии оказывала содействие войскам в овладении приморскими крепостями. В 1796 году действия кораблей Каспийской военной флотилии способствовали овладению российской армией городами Дербент и Баку. После русско-персидской войны 1804-1813 годов (смотрите Русско-персидские войны) Российская империя приобрела монопольное право на содержание в Каспийском море военного флота. С 1867 года главной базой Каспийского военного флота стал Баку. По мере стабилизации обстановки в регионе состав флотилии постепенно сокращался, и к началу XX века она состояла из 2 канонерских лодок и нескольких вооруженных пароходов. В ноябре 1917 года личный состав Каспийской военной флотилии перешёл на сторону советской власти, участвовал в боевых действиях против турецких войск и отрядов мусаватистов (азербайджанских националистов), в боях по овладению городами Петровск-Порт (ныне Махачкала), Ленкорань и Дербент. В июле 1918 года часть кораблей Каспийской военной флотилии ушла в Астрахань, остальные остались в Баку и были включены в состав флота Азербайджанской Демократической Республики. Для содействия войскам РККА в апреле - июне 1918 года в Астрахани сформирован Военный флот Астраханского края, усиленный доставленными с Балтики миноносцами и подводными лодками, который в октябре был переименован в Астраханско-Каспийскую военную флотилию. В июле 1919 года, после объединения с Волжской военной флотилией, она получила название Волжско-Каспийской военная флотилии. В апреле 1919 года с помощью англичан была создана Каспийская флотилия ВСЮР (смотрите Белый флот), главная база - в городе Петровск-Порт. Наступление войск РККА на Северном Кавказе в апреле 1920 года вынудило корабли Каспийской флотилии ВСЮР перейти в Баку, а затем уйти в иранский порт Энзели, который находился под контролем английских войск. В мае 1920 года на базе Волжско-Каспийской военной флотилии был сформирован Каспийский военный флот РСФСР и Красный флот Советского Азербайджана, силы которых участвовали в Энзелийской операции 1920 года, в результате которой корабли и военное имущество Каспийской военной флотилии были возвращены РСФСР и Советскому Азербайджану. В июле 1920 года Каспийский военный флот РСФСР и Красный флот Советского Азербайджана преобразованы в Морские силы Каспийского моря.
2) Формирование советского ВМФ, созданное 27.06.1931 года из Морских сил Каспийского моря.
К июню 1941 года в её составе находились 5 канонерских лодок, 4 катера, отдельная береговая артиллерийская батарея, 12 самолётов, радиорота Войск наблюдения, оповещения и связи и ряд береговых частей. С начала Великой Отечественной войны Каспийская военная флотилия обеспечивала экономические и воинские морские перевозки. В августе 1941 года на её кораблях были переброшены в Иран советские войска. В Московской битве 1941-1942 годов участвовала сформированная из личного состава флотилии 75-я отдельная морская стрелковая бригада, ставшая впоследствии 3-й гвардейской морской стрелковой бригадой. В августе 1942 года Каспийская военная флотилия включена в состав действующих сил ВМФ. К этому времени её боевой состав был увеличен до 40 боевых кораблей и катеров, которые сопровождали транспорты, осуществляли боевое траление, выполняли задачи ПВО в зоне своей ответственности и другое. Всего за 1942-1943 годы было перевезено 21 миллион тонн нефтепродуктов и около 3 миллионов тонн других грузов. К 1943 году в Каспийской военной флотилии насчитывалось 175 кораблей. Особенно большое значение деятельность флотилии имела в период Сталинградской битвы 1942-1943 годов и Битвы за Кавказ 1942-1943 годов. За боевые заслуги Каспийская военная флотилия в 1945 году была награждена орденом Красного Знамени. После распада СССР был произведён раздел кораблей, другой боевой техники, военного имущества и береговой инфраструктуры между РФ и Азербайджаном, а в мае 1992 года Каспийская военная флотилия была образована уже в составе ВМФ РФ (главная база - в городе Астрахань).
Командующие Каспийской военной флотилией (с 1931 года): Ф.С. Аверичкин (1931-1932 годы), Г.И. Левченко (1932-1933 годы), Г.П. Киреев (1933 год), Д.П. Исаков (1933-1938 годы), А.Г. Головко (1938-1939 годы), контр-адмирал Ф.С. Седельников (1939-1944 годы), контр-адмирал Ф.В. Зозуля (1944-1946 годы), адмирал С.Г. Кучеров (1946-1951 годы), контр-адмирал А.В. Кузьмин (1951-1955 и 1956-1960 годы), контр-адмирал С.Е. Чурсин (1955 год), контр-адмирал Г.Г. Олейник (1955-1956 и 1960-1967 годы), контр-адмирал Г.К. Чернобай (1967-1971 годы), контр-адмирал Я.М. Куделькин (1971-1973 годы), контр-адмирал Л.Д. Рябцев (1973-1977 годы), вице-адмирал Г.Г. Касумбеков (1977-1984 годы), контр-адмирал В.В. Толкачёв (1984-1987 годы), вице-адмирал В.Е. Ляшенко (1987-1991 годы), контр-адмирал Б.М. Зимин (1991-1996 годы), вице-адмирал В.В. Масорин (1996-2001 годы), контр-адмирал Ю.В. Старцев (2002-2004 годы), контр-адмирал В.П. Кравчук (с 2005 года).