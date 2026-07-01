КАСКАД

КАСКАД (французское cascade, от итальянского cas­ca­ta, от cascare - низ­вер­гать­ся) - в са­до­во-пар­ко­вой ар­хи­тек­ту­ре ряд ус­ту­пов, рас­по­ло­жен­ных в ви­де ле­ст­нич­ных сту­пе­ней, по ко­то­рым сте­ка­ет во­да.

Каскад мо­жет быть ес­те­ст­вен­ным и ис­кус­ст­вен­ным; как пра­ви­ло, Каскад со­вме­ща­ют­ся в од­ной ком­по­зи­ции с фон­та­на­ми. Каскады бы­ли осо­бен­но по­пу­ляр­ны в пар­ках Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко : Каскад вил­лы д’Эсте в Ти­во­ли (1550-1572 годы, архитектор П. Ли­го­рио); Боль­шой кас­кад в пар­ке Пет­род­вор­ца (1715-1724 годы, архитекторы И.Ф. Бра­ун­штейн, Ж.Б. Леб­лон, Н. Ми­кет­ти, М.Г. Зем­цов), ук­ра­шен­ный в XVIII - начале XIX веков мно­го­численными фон­та­на­ми, зо­ло­чё­ны­ми брон­зо­вы­ми ста­туя­ми, ба­рель­е­фа­ми, ва­за­ми.

Иллюстрация:

Боль­шой кас­кад в пар­ке Пет­ро­двор­ца. 1715-1724 годы. Вос­ста­нов­лен (по­сле раз­ру­ше­ний во вре­мя Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны) в 1944-1960-е годы.

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