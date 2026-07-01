КАСКАД
КАСКАД (французское cascade, от итальянского cascata, от cascare - низвергаться) - в садово-парковой архитектуре ряд уступов, расположенных в виде лестничных ступеней, по которым стекает вода.
Каскад может быть естественным и искусственным; как правило, Каскад совмещаются в одной композиции с фонтанами. Каскады были особенно популярны в парках Позднего Возрождения и барокко: Каскад виллы д’Эсте в Тиволи (1550-1572 годы, архитектор П. Лигорио); Большой каскад в парке Петродворца (1715-1724 годы, архитекторы И.Ф. Браунштейн, Ж.Б. Леблон, Н. Микетти, М.Г. Земцов), украшенный в XVIII - начале XIX веков многочисленными фонтанами, золочёными бронзовыми статуями, барельефами, вазами.
Иллюстрация:
Большой каскад в парке Петродворца. 1715-1724 годы. Восстановлен (после разрушений во время Великой Отечественной войны) в 1944-1960-е годы.