КАШМИРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1931‒1933

Кашмирское восстание 1931—1933 — восстание мусульман (составляющих большинство населения Кашмира ) против индуистских правящих кругов и поддерживающей их британской колониальной администрации.

В начале ХХ в. в Кашмире был принят целый ряд дискриминационных законов против мусульман. Был ограничен их прием на государственную службу, они не имели доступа к нормальному образованию. Переход в ислам представителей других религий (особенно индуистов) стал караться конфискацией имущества. Тяжелое экономическое положение кашмирцев также способствовало нагнетанию ситуации в регионе. Налоговые ставки в Кашмире были вдвое выше, чем в соседнем Панджабе.

Неурожай и голод 1930—1931 послужили толчком к началу массовых выступлений мусульман против проводимой махараджей политики. Восстание поддерживали широкие слои населения: крестьяне, ремесленники, буржуазные круги и интеллигенция. Оно началось летом 1931 стихийными выступлениями крестьян, отряды которых вскоре осадили столицу княжества Шринагар. В самом городе ремесленное и торговое население также поддержало антиправительственные выступления. Всего в движении участвовало около 100 тыс. человек.

Местная национальная буржуазия, представлявшая торговцев и владельцев кустарных предприятий, образовала просветительскую организацию «Партия читальни», которая в августе того же года выпустила манифест с требованием прекращения религиозной и национальной дискриминации и получения ряда демократических свобод. Несмотря на репрессии и введенные англичанами войска, подавить движение на начальном этапе не удавалось. Англичанам пришлось назначить для изучения сложившейся ситуации специальную комиссию, которая рекомендовала администрации княжества принять основные требования Партии читальни, что стабилизировало ситуацию. Однако невыполнение махараджей условий соглашения привело к возобновлению восстаний в 1932: теперь восстание охватило не только Кашмир, но и некоторые округа Джамму. В 1932 на базе Партии читальни шейх Абдулла основывал первую политическую партию Джамму и Кашмира — Мусульманскую конференцию. Партия опубликовала программу, в которую, помимо прежних, были включены новые требования: об ограничении деспотической власти махараджи, снижении поземельного налога, списании недоимок и т. д. Мусульманская конференция начала кампанию по неуплате поземельного налога.

В конце 1932 с помощью английских войск, находившихся в княжестве, и привлечения авиации восстание было подавлено, однако отдельные очаги волнений продолжались до конца 1933. Махараджа был вынужден в 1934 созвать законодательное собрание, пойдя на некоторые уступки местной национальной буржуазии.

Лит.: Huttenback R. A. Kashmir and the British Raj 1847—1947. Oxford, 2005.