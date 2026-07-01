КАШЕВАРОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

Образование и начало карьеры

Александр Кашеваров родился 28 декабря 1809 г. на острове Кадьяк. Отец – школьный учитель Ф.А. Кашеваров, русский; мать – алеутка (по другим данным – креолка). Спустя несколько лет семья перебралась в г. Ново-Архангельск.

Когда К. было двенадцать лет, Российско-Американская компания (РАК) направила его учиться в Кронштадское штурманское училище.

Первое кругосветное плавание

Окончив училище, К. в должности старшего штурмана стал участником кругосветного путешествия на «Елене», которым командовал В.С. Хромченко. За 1828 – 1830 гг. экипаж обогнул земной шар. Путь составил двадцать три месяца, что было рекордом для того времени. Побывали на Аляске, у мыса Доброй Надежды и мыса Горн. К. были открыты и нанесены на карту несколько неизвестных ранее маленьких о-вов из группы Маршалловых. Вся его команда благополучно вернулась домой. Из Бразилии была привезена коллекция растений для Ботанического сада.

На службе РАК

В 1831 г. К. зачислили прапорщиком в Корпус флотских штурманов. На «Америке» он возвратился в Ново-Архангельск и приступил к службе в Русской Америке. В 1833 г. он женился на Серафиме Соколовой.

К. за время службы не раз предпринимал морские и сухопутные походы. Летом 1834 г. он совершил переход из Михайловского редута к р. Квихпак (Юкон) и р. Пастоль.

В этот период началось противостояние РАК и компании Гудзонова залива за область между мысом Барроу и устьем р. Маккензи. По предложению И.Ф. Крузенштерна и Ф.П. Врангеля в этот район должна была отправиться экспедиция на байдарках. Во главе встал К. Его основная задача заключалась в изучении восточного берега Чукотского моря от залива Коцебу до пункта в 50 км к востоку от мыса Барроу. В результате экспедиции отряду удалось подготовить подробное описание участка берега.

На службе государству

В 1843 г. К. вышел в отставку, оставив РАК. В 1845 г. он получил должность в Гидрографическом департаменте Морского министерства, прослужив в нем до 1850 г. В его обязанности входила подготовка атласа вод, которые омывали Восточную Сибирь и владения Российско-Американской компании.

Возвращение в РАК

В 1850 г. К. вышел в отставку и возглавил Аян – факторию РАК и главный русский порт на Охотском море.

В годы Крымской войны Аян подвергся нападению. В августе 1854 г. шесть английских и французских кораблей подошли к Петропавловску-Камчатскому. В конце июня 1855 г. вражеский флот напал на Аян. Но жители были заранее эвакуированы, а имущество и ценности компании увезены. Аян оказался совершенно пуст. В 1856 г. он возвратился в Санкт-Петербург и вновь поступил на службу в Гидрографический департамент.

Дальнейшая судьба

В 1857 – 1862 гг. К. служил начальником чертежной Гидрографического департамента. В 1862 г. он первым подготовил «Атлас Восточного океана» с картами Охотского и Берингова морей. Его авторству принадлежали несколько журнальных статей.

В декабре 1865 г. К. вышел в отставку в чине генерал-майора. А в 1867 г. Россия продала Русскую Америку.

Точная дата смерти К. долгое время вызывала споры: называли 1865, 1866 или 1870 гг. Точная дата смерти была установлена Б.А. Лившицом. Он называет 25 сентября 1866 г. Место смерти – Санкт-Петербург.