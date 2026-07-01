КАСЕРЕС

КАСЕРЕС - го­род на за­па­де Ис­па­нии, в ав­то­ном­ной области Эс­т­ре­ма­ду­ра, административный центр провинции Ка­се­рес.

Население 92,6 тысяч человек (2008 год). Ос­но­ван в 25 году до н. э. как римская ко­ло­ния под названием Нор­ба Це­за­ри­на (Norba Caesarina). В начале V века н. э. опус­то­шён вест­го­та­ми. С начала VIII века под вла­стью му­суль­ман. В 1169 году Касерес за­воё­ван ко­ро­лём Лео­на Фер­нан­до II (1157-1188 годы). В 1170 году в Касересе был уч­ре­ж­дён ду­хов­но-ры­цар­ский ор­ден Брать­ев Ка­се­рес (впо­след­ст­вии из­вес­тен как ор­ден Сан­ть­я­го). В 1173 году вновь за­хва­чен му­суль­ма­на­ми. В 1229 году от­воё­ван Аль­фон­со IX , да­ро­вав­шим Касересу фу­эро, во­шёл в со­став ко­ро­лев­ст­ва Кас­ти­лия и стал ме­стом про­жи­ва­ния кас­тиль­ских ари­сто­кра­тов. В XIII-XV веках в Касересе су­ще­ст­во­ва­ла мно­го­численная еврейская об­щи­на (до 1492 года). Промышленное раз­ви­тие на­ча­лось по­сле то­го, как близ Касереса бы­ли обна­ру­же­ны ме­сто­ро­ж­де­ния фос­фа­тов. Ста­тус го­ро­да с 1882 года.

От арабской эпо­хи в ста­рой час­ти, рас­по­ло­жен­ной на хол­ме, со­хра­ни­лись: городской вод­ный ре­зер­ву­ар (XI век) в под­ва­ле аль­ка­са­ра (в XVI-XVIII веках пе­ре­стро­ен во дво­рец Ка­са-де-лас-Ве­ле­тас; ны­не - Му­зей провинции Ка­се­рес, ар­хео­ло­гические и эт­но­гра­фические кол­лек­ции); городские сте­ны, вклю­чив­шие в се­бя ос­тат­ки римских ук­ре­п­ле­ний (конец XII - начало XIII веков, не­од­но­крат­но пе­ре­страи­ва­лись). Фраг­мен­ты арабской за­строй­ки впо­след­ст­вии ис­поль­зо­ва­лись в ре­нес­санс­ных ан­самб­лях (арабская баш­ня XIII века во двор­це Кар­ва­халь, XV век). По­сле из­гна­ния ара­бов внут­ри кре­по­ст­ных стен бы­ли воз­ве­де­ны церк­ви Сан­та-Ма­рия (XIII-XV века), Сан-Ма­тео (XIV-XVII века), монастырь Сан-Паб­ло (XVI век), в ар­хитек­ту­ре ко­то­рых пе­ре­пле­лись го­тические и ре­нес­санс­ные эле­мен­ты, а так­же мно­го­численные двор­цы ме­ст­ной зна­ти (Па­ла­сио-де-лос-Голь­фи­нес-де-Аба­хо, конец XV - начало XVI веков; Ка­са-дель-Соль, XV век; Па­ла­сио-де-лос-Голь­фи­нес-де-Ар­риба, XVI век), от­ли­чав­шие­ся су­ро­во­стью и про­сто­той внеш­не­го об­ли­ка (в ску­пом де­ко­ре их фа­са­дов пре­обла­да­ют ге­раль­дические зна­ки; из­на­чаль­но вклю­ча­ли вы­со­кие баш­ни, унич­то­жен­ные в 1477 году по при­ка­зу ко­ро­ле­вы Иза­бел­лы Кас­тиль­ской в хо­де борь­бы с ме­ст­ной ари­сто­кра­ти­ей; со­хра­ни­лась лишь баш­ня Аи­ста двор­ца Ка­са-де-ла-Си­гу­э­нья, XV век). Дво­рец То­ле­до-Мок­те­су­ма (XVI век) по­стро­ен с ис­поль­зо­ва­ни­ем форм испанского Воз­ро­ж­де­ния кон­ки­ста­до­ром Хуа­ном де Саа­вед­ра для сво­ей не­вес­ты, до­че­ри по­след­не­го ац­тек­ско­го им­пе­ра­то­ра. В свя­зи с эко­но­мическим упад­ком Касереса с начала XVII века стиль ба­рок­ко пред­став­лен не­мно­го­численными по­строй­ка­ми: ие­зу­ит­ская церковь Святого Фран­ци­ска Кса­ве­рия (XVIII век); ар­ка Звез­ды (1726 год, архитектор М. де Чур­ри­ге­ра), со­еди­нив­шая ан­самбль Ста­ро­го го­ро­да с но­вой за­строй­кой. Ста­рая часть Касереса вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Университет Эс­т­ре­ма­ду­ры (1973 год). В про­вин­ции - до­бы­ча ура­но­вых руд.

Иллюстрация:

Ка­се­рес. Па­ла­сио-де-лос-Голь­фи­нес-де-Аба­хо. Конец XV - начало XVI веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)