КАСЕРЕС
КАСЕРЕС - город на западе Испании, в автономной области Эстремадура, административный центр провинции Касерес.
Население 92,6 тысяч человек (2008 год). Основан в 25 году до н. э. как римская колония под названием Норба Цезарина (Norba Caesarina). В начале V века н. э. опустошён вестготами. С начала VIII века под властью мусульман. В 1169 году Касерес завоёван королём Леона Фернандо II (1157-1188 годы). В 1170 году в Касересе был учреждён духовно-рыцарский орден Братьев Касерес (впоследствии известен как орден Сантьяго). В 1173 году вновь захвачен мусульманами. В 1229 году отвоёван Альфонсо IX, даровавшим Касересу фуэро, вошёл в состав королевства Кастилия и стал местом проживания кастильских аристократов. В XIII-XV веках в Касересе существовала многочисленная еврейская община (до 1492 года). Промышленное развитие началось после того, как близ Касереса были обнаружены месторождения фосфатов. Статус города с 1882 года.
От арабской эпохи в старой части, расположенной на холме, сохранились: городской водный резервуар (XI век) в подвале алькасара (в XVI-XVIII веках перестроен во дворец Каса-де-лас-Велетас; ныне - Музей провинции Касерес, археологические и этнографические коллекции); городские стены, включившие в себя остатки римских укреплений (конец XII - начало XIII веков, неоднократно перестраивались). Фрагменты арабской застройки впоследствии использовались в ренессансных ансамблях (арабская башня XIII века во дворце Карвахаль, XV век). После изгнания арабов внутри крепостных стен были возведены церкви Санта-Мария (XIII-XV века), Сан-Матео (XIV-XVII века), монастырь Сан-Пабло (XVI век), в архитектуре которых переплелись готические и ренессансные элементы, а также многочисленные дворцы местной знати (Паласио-де-лос-Гольфинес-де-Абахо, конец XV - начало XVI веков; Каса-дель-Соль, XV век; Паласио-де-лос-Гольфинес-де-Арриба, XVI век), отличавшиеся суровостью и простотой внешнего облика (в скупом декоре их фасадов преобладают геральдические знаки; изначально включали высокие башни, уничтоженные в 1477 году по приказу королевы Изабеллы Кастильской в ходе борьбы с местной аристократией; сохранилась лишь башня Аиста дворца Каса-де-ла-Сигуэнья, XV век). Дворец Толедо-Моктесума (XVI век) построен с использованием форм испанского Возрождения конкистадором Хуаном де Сааведра для своей невесты, дочери последнего ацтекского императора. В связи с экономическим упадком Касереса с начала XVII века стиль барокко представлен немногочисленными постройками: иезуитская церковь Святого Франциска Ксаверия (XVIII век); арка Звезды (1726 год, архитектор М. де Чурригера), соединившая ансамбль Старого города с новой застройкой. Старая часть Касереса включена в список Всемирного наследия.
Университет Эстремадуры (1973 год). В провинции - добыча урановых руд.
Иллюстрация:
Касерес. Паласио-де-лос-Гольфинес-де-Абахо. Конец XV - начало XVI веков.