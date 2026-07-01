КАСБА

КАСБА - ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние, кре­пость в Маг­ри­бе и на Пи­ре­ней­ском полуострове.

Пер­во­на­чаль­но - ук­реп­лён­ный центр го­ро­да, ци­та­дель с двор­цом пра­ви­те­ля, обыч­но пря­мо­уголь­ная в пла­не, с баш­ня­ми по уг­лам, час­то на хол­ме или ска­ле, име­ет один ук­реп­лён­ный вход и по­тай­ную дверь (Баб аль-Хадр - «Во­ро­та пре­да­тель­ст­ва»). С XII века Касба на­зы­вал­ся так­же ук­ре­п­лён­ный го­род в це­лом, с XVI века - не­боль­шая кре­пость. В южном Ма­рок­ко с XVIII века Касба - бер­бер­ский за­мок: мно­го­этаж­ное со­ору­же­ние из сыр­цо­во­го кир­пи­ча с квад­рат­ны­ми баш­ня­ми по уг­лам и внутренним дво­ром; сте­ны и баш­ни с бой­ни­ца­ми и ма­ши­ку­ля­ми, ук­ра­ше­ны гео­мет­рическим ор­на­мен­том из кир­пи­ча или рос­пи­сью.

Иллюстрация:

Кас­ба па­ши эль-Глауи Те­лу­эт в Ма­рок­ко. 1-я половина XX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)