КАСБА
КАСБА - укреплённое поселение, крепость в Магрибе и на Пиренейском полуострове.
Первоначально - укреплённый центр города, цитадель с дворцом правителя, обычно прямоугольная в плане, с башнями по углам, часто на холме или скале, имеет один укреплённый вход и потайную дверь (Баб аль-Хадр - «Ворота предательства»). С XII века Касба назывался также укреплённый город в целом, с XVI века - небольшая крепость. В южном Марокко с XVIII века Касба - берберский замок: многоэтажное сооружение из сырцового кирпича с квадратными башнями по углам и внутренним двором; стены и башни с бойницами и машикулями, украшены геометрическим орнаментом из кирпича или росписью.
Иллюстрация:
Касба паши эль-Глауи Телуэт в Марокко. 1-я половина XX века.