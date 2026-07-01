КАСАН

КАСАН - го­род в южной час­ти Уз­бе­ки­ста­на, в Каш­ка­дарь­ин­ском ви­лая­те (об­лас­ти).

Население 63,9 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в Каршинской степи, в 4 км от железно-дорожной станции Ка­сан (на ли­нии Ка­ган - Тер­мез). Узел ав­то­до­рог (на Кар­ши, Бу­ха­ру и др.).

Воз­ник во II веке до н. э. В I веке до н. э. - III веке н. э. по­ли­тический центр Ку­шан­ско­го цар­ст­ва . В VIII-IX веках в Касане на­хо­ди­лась ре­зи­ден­ция фер­ган­ских пра­ви­те­лей. В начале XIII века во­шёл в со­став Джа­га­тай­ско­го (Ча­га­тай­ско­го) улу­са, в конце XIV века - го­су­дар­ст­ва Ти­му­ра. С начала XVI века в Бу­хар­ском хан­ст­ве, с середины XVIII века - в Бу­хар­ском эми­ра­те, пе­ре­жи­вал упа­док, по­те­ряв зна­че­ние городского цен­тра. С 1920 года в со­ста­ве Бу­хар­ской на­род­ной со­вет­ской рес­пуб­ли­ки, с 1924 года в Узбекской ССР. Го­род с 1972 года; центр Ка­сан­ско­го района Каш­ка­дарь­ин­ской области Узбекской ССР (с 1991 года - Рес­пуб­ли­ка Уз­бе­ки­стан). Со­хра­ни­лись мав­зо­леи : Фахр ад-Дин Ту­ма­на (1340-1341 годы), Сул­тан Ма­лик Сер­бак­ша.

Пред­при­ятия лёг­кой (хлоп­ко­очи­сти­тель­ные за­во­ды; про­изводство тек­стиль­ной и швей­ной про­дук­ции, ков­ров руч­ной ра­бо­ты и др.) и пи­ще­вой (в т. ч. мас­ло­экс­трак­ци­он­ный за­вод; про­изводство фрук­то­во-овощ­ных со­ков и кон­сер­вов, мяс­ных из­де­лий) промышленности. Про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов (кир­пи­ча и др.), из­де­лий из фар­фо­ра.

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