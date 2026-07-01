КАСАН
КАСАН - город в южной части Узбекистана, в Кашкадарьинском вилаяте (области).
Население 63,9 тысяч человек (2008 год). Расположен в Каршинской степи, в 4 км от железно-дорожной станции Касан (на линии Каган - Термез). Узел автодорог (на Карши, Бухару и др.).
Возник во II веке до н. э. В I веке до н. э. - III веке н. э. политический центр Кушанского царства. В VIII-IX веках в Касане находилась резиденция ферганских правителей. В начале XIII века вошёл в состав Джагатайского (Чагатайского) улуса, в конце XIV века - государства Тимура. С начала XVI века в Бухарском ханстве, с середины XVIII века - в Бухарском эмирате, переживал упадок, потеряв значение городского центра. С 1920 года в составе Бухарской народной советской республики, с 1924 года в Узбекской ССР. Город с 1972 года; центр Касанского района Кашкадарьинской области Узбекской ССР (с 1991 года - Республика Узбекистан). Сохранились мавзолеи: Фахр ад-Дин Тумана (1340-1341 годы), Султан Малик Сербакша.
Предприятия лёгкой (хлопкоочистительные заводы; производство текстильной и швейной продукции, ковров ручной работы и др.) и пищевой (в т. ч. маслоэкстракционный завод; производство фруктово-овощных соков и консервов, мясных изделий) промышленности. Производство строительных материалов (кирпича и др.), изделий из фарфора.