КАСАБЛАНКСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943
КАСАБЛАНКСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 года - встреча президента США Ф.Д. Рузвельта с премьер-министром Великобритании У. Черчиллем при участии начальников американских и британских генеральных штабов.
Состоялась в городе Касабланка (Марокко) 14-24.01.1943 года, вскоре после высадки союзных войск в Северной Африке. На Касабланкской конференции обсуждался план военной операций союзников на 1943 год, главным образом против Италии. Была достигнута договорённость о высадке, после завершения кампании в Северной Африке, союзных войск на острове Сицилия, что, по мнению участников конференции, подготавливало плацдарм для проведения десантной операции на Балканах. На конференции был также утверждён план операций в Северной Бирме, предусматривавший изгнание японских войск из Рангуна. Участниками конференции были рассмотрены вопросы: о французской администрации в Северной Африке (для его обсуждения были приглашены генерал Ш. де Голль и генерал А. Жиро), о позиции Турции в войне, о судьбе колоний в послевоенный период и другое. Важное значение имело заявление Ф.Д. Рузвельта, сделанное на пресс-конференции в Касабланке 24.01.1943 года, о том, что союзники будут вести войну против Германии, Италии и Японии до их «безоговорочной капитуляции».