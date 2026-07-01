КАСАБЛАНКСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943

КАСАБЛАНКСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 года - встре­ча пре­зи­ден­та США Ф.Д. Руз­вель­та с пре­мьер-министром Ве­ли­ко­бри­та­нии У. Чер­чил­лем при уча­стии на­чаль­ни­ков американских и британских ге­не­раль­ных шта­бов.

Со­стоя­лась в городе Ка­саб­лан­ка (Ма­рок­ко) 14-24.01.1943 года, вско­ре по­сле вы­сад­ки со­юз­ных войск в Северной Аф­ри­ке. На Касабланкской конференции об­су­ж­дал­ся план во­енной опе­ра­ций со­юз­ни­ков на 1943 год, главным образом про­тив Ита­лии. Бы­ла дос­тиг­ну­та до­го­во­рён­ность о вы­сад­ке, по­сле за­вер­ше­ния кам­па­нии в Северной Аф­ри­ке, со­юз­ных войск на острове Си­ци­лия, что, по мне­нию уча­ст­ни­ков кон­фе­рен­ции, под­го­тав­ли­ва­ло плац­дарм для про­ве­де­ния де­сант­ной опе­ра­ции на Бал­ка­нах. На кон­фе­рен­ции был так­же ут­вер­ждён план опе­ра­ций в Северной Бир­ме, пре­ду­смат­ри­вав­ший из­гна­ние японских войск из Ран­гу­на. Уча­ст­ни­ка­ми кон­фе­рен­ции бы­ли рас­смот­ре­ны во­про­сы: о французской ад­ми­ни­ст­ра­ции в Северной Аф­ри­ке (для его об­су­ж­де­ния бы­ли при­гла­ше­ны генерал Ш. де Голль и генерал А. Жи­ро), о по­зи­ции Тур­ции в вой­не, о судь­бе ко­ло­ний в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од и другое. Важ­ное зна­че­ние име­ло за­яв­ле­ние Ф.Д. Руз­вель­та, сде­лан­ное на пресс-кон­фе­рен­ции в Ка­саб­лан­ке 24.01.1943 года, о том, что со­юз­ни­ки бу­дут вес­ти вой­ну про­тив Гер­ма­нии, Ита­лии и Япо­нии до их «бе­зо­го­во­роч­ной ка­пи­ту­ля­ции».