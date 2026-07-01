КАРЗИНКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы

Об Андрее Александровиче сохранилось мало сведений. Точная дата рождения К. неизвестно. Согласно историческим источникам он родился около 1823 г. Место рождения при этом точно не указывается. Был выходцем из известного рода Карзинкиных, занимавшихся чаеторговлей.

Сохранились данные о том, что К. вошел в семейный бизнес и так же торговал чаем. В его собственности находились амбары и магазины в Москве. Для сооружения зданий К. привлек архитектора В.В. Баркова.

С 1855 г. К. исполнял обязанности эксперта для освидетельствования контрабандного чая.

Собственное дело

В 1857 г. К., его дядя И.А. Карзинкин и Г.М. Игумнов приобрели Ярославскую Большую мануфактуру. На следующий год последовало создание паевого Товарищества Ярославской Большой мануфактуры. Предприятие быстро развивалось, были отстроены новые корпуса.

На территории мануфактуры располагались так же каменная церковь Петра и Павла, деревянные сооружения, английский сад и пруды. В дальнейшем семья Карзинкиных стала использовать эти земли под дачу. Церковь в 1880-е гг. внутри была расписана под мрамор, изготовлены новые иконы. Вместо деревянной лестницы была выстроена мраморная.

В 1890-х гг. правление Товарищества выделило средства на сооружение новой церкви, строительство которой было завершено в 1908 г.

Общественная жизнь и благотворительное дело

К. в разные годы попечительствовал над коммерческим училищем, позднее жертвовал во вспомогательную кассу купеческого сословия Москвы. С 1885 г. входил в попечительский совет Николаевского дома призрения вдов и сирот купеческого сословия. Долгие годы был старостой церкви Трех Святителей на Кулишках. С 1892 г. попечительствовал над богадельней им. Д.А. Морозова.

Точная дата смерти К. не известна. Источники упоминают 1906 г. Умер К. в Москве.

Семья и традиции

Супруга – Софья Николаевна Рыбникова. Дети: Андрей, Елена.

Софья Николаевна происходила из купеческого рода и была собственницей суконной фабрики в Чудинках. Активно занималась благотворительностью, жертвовала средства на обустройство Бахрушинской больницы, 1-го Таганского женского начального училища.

Дети К. продолжили его дело. Александр Андреевич входил в советы Московского учетного банка и Московского банка, был крупным домовладельцем.