КАРЯКИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Крупный торговец

Василий Александрович родился 28 января 1851 г. в провинциальном Рыбинске. Происходил из местного мещанского сословия.

Окончил Рыбинское уездное училище, и связал свою дальнейшую судьбу с торговой деятельностью. Первоначально К. трудился на торговца хлебом Ф.А. Боинова. Позднее Ф.А. Боинов поставил его во главе своей конторы.

В 1877 г. последовал переезд К. в более крупный город Казань. Здесь он продолжил заниматься хлеботорговлей, но уже на компанию П.Г. Суслова. После его смерти встал во главе дела. Стараниями К. компания успешно вела оптовую торговлю по всему Поволжью. За свои старания К. стал коммерции советником.

В разные годы К. занимал должности: старшины Казанского биржевого комитета, главы Рыбинского биржевого комитета, входил в учетные комитеты отделений Государственного банка в Рыбинске и Казани.

Общественная жизнь и благотворительное дело

С 1896 г. – гласный Казанской городской думы. В разное время К. исполнял обязанности главы Казанского купеческого общества взаимопомощи, Казанского общества попечения о бедных и больных детях. Член попечительного совета коммерческого училища в Казани, председатель попечительного совета коммерческого училища в Рыбинске, почетный смотритель 2-го Рыбинского городского училища, под которое К. построил отдельное здание и подарил его городу.

В 1906 г. К. вошел в партию «Союз 17 октября», исполнял обязанности товарища (заместителя) председателя Казанского отдела партии.

Выборщик в Государственную думу первых двух созывов. Член III Государственной думы от Казанской губернии. Здесь он пребывал во фракции октябристов. В III Государственной думе исполнял разные обязанности: председатель продовольственной комиссии, член комиссий финансовой, о мерах борьбы с пьянством и по городским делам. Однако в 1912 г., несмотря на поддержку, отказался избираться в Государственную думу очередного созыва.

Последний этап жизни

К. являлся владельцем нескольких имений. В конце жизни он жил в Курляндии в своем имении. На этих землях были организованы винокуренное и дрожжевое производство, на которых трудился 131 человек, действовал пивной и кирпичный заводы, садоводческий питомник. В Калкунах, Биркинелях, Калише, Нейхофе действовали много заведений с питейным акцентом.

Умер К. 14 октября 1913 г. в Казани.