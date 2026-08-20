КАРТЫ

Карты (устар. Курты, перс. Ал-и Карт) — мусульманская династия, правившая в Хорасане в середине XIII — конце XIV в. (территория нынешних Вост. Ирана и Зап. Афганистана).

Родоначальники — знатное семейство из Герата , связанное происхождением с Гуридами — в период монгольских завоеваний (1222—1223) получили от Чингисхана в управление Гур со средним течением Герируда и правобережьем р. Мургаб.

Шамс-ад-Дин (чей отец или дед первым носил прозвание Карт — «крутой, крепкий» на местном диалекте новоперсидского) возвысился ок. 1245 на службе у монголов, которые признали его маликом , и сделал Герат своим местопребыванием. В 1256 он покорился Хулагу, но в 1269, во время войны ильханов с Джагатайским улусом , поддержал последний, за что в 1278 был низложен, а позднее — умерщвлен в ильханской ставке. Попытки его сына Рукн-ад-Дина (1278—1295) освободиться от монгольской зависимости и захват им Кандагара стали причиной опустошения Хулагуидами его резиденции в 1290—1291. Фахр-ад-Дин (1295—1308), сын Рукн-ад-Дина, в 1304 отказался принести присягу новому ильхану, что вызвало в 1307 очередное вторжение в столицу К., убийство Фахра и передачу престола его брату Гияс-ад-Дину I (1308—1328).

С ослаблением Хулагуидской державы в 1320—1330-х К. добились независимости, заметно расширив свои владения. Муизз-ад-Дин Хусайн (1331—1370) подчинил почти весь восток Хорасана с афганскими землями в Сулеймановых горах и Кабулом, а на юге — Систан. В 1342 он занял Кухистан и Бадгис, разгромив сарбадаров. В борьбе с ними его сын Гияс-ад-Дин II овладел округами Зава и Хаф, а в 1376 взял Нишапур , но в 1381 вынужденно изъявил покорность Тимуру , который в 1389 казнил его, после чего династия пресеклась. При К. (особенно поздних) в Герате велись крупные строительные работы. Их покровительство персидской словесности способствовало возникновению местной школы историописания (Сайфи и его продолжатели).

Ист.: ал-Харави Сайф ибн Мухаммад. Тарих-нама-йи Харат. Калькутта, 1943.

Лит.: Петрушевский И. П. Труд Сейфи как источник по истории Восточного Хорасана // Труды ЮТАКЭ. Т. 5. Ашхабад, 1955; Spuler B. Das heutige afghanische Gebiet und sein Ringen um Selbständigkeit gegenüber die Mongolen im 13./14/Jh. // Festschrift für Karl August Wittfogel (Society and History) / Ed. G. L. Ulmen. The Hague; Paris–New York, 1978. P. 403—409.