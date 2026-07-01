КАРТУЗИАНЦЫ
КАРТУЗИАНЦЫ - члены католического монашеского ордена картузианцев, отличающиеся особым аскетизмом и уединённой созерцательной жизнью.
Слово «картузианцы» образовано от названия монастыря Гранд-Шартрёз (французское Grande-Chartreuse, латинское Cartusia), основанного в 1084 году Бруно Картузианцем на склонах Альп в исторической области Дофине. Устав ордена, с некоторыми изменениями действующий поныне, впервые был записан около 1127 года и утверждён в 1133 году папой Римским Иннокентием II (1130-1143 годы). Окончательно орден оформился в 1140 году, когда состоялось первое собрание генерального капитула. Со 2-й половины XII века начался рост числа монастырей картузианцев - как во Франции, так и за её пределами: в Швейцарии, Швеции, Испании, Италии, Англии, Ирландии, Германии, Польше и других странах Европы. В период наивысшего расцвета, в 1-й половине XVI века, орден включал 195 монастырей. Пережив трудности, связанные с Реформацией и Религиозными (гугенотскими) войнами во Франции, картузианцы во 2-й половине XVII века смогли восстановить своё влияние, к началу XVIII века у ордена было более 170 монастырей. Однако в ходе Французской революции XVIII века были закрыты почти все монастыри ордена во Франции, в т. ч. и Гранд-Шартрёз (восстановлен в 1816 году).
На начало XXI века орден, действующий на территории Европы, США, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи, объединяет около 370 монахов, 19 монастырей. Управление строго централизовано: высшим органом ордена является генеральный капитул, который собирается 1 раз в 2 года и включает глав (приоров) всех картузианских монастырей, а также членов общины Гранд-Шартрёз. В период между собраниями генерального капитула высшую власть в ордене осуществляет его генерал, которым является приор Гранд-Шартрёз. На начало XXI века канонизированы 7 и беатифицированы более 20 картузианцев.
Для картузианцев характерно сочетание элементов отшельнической и общежительной жизни. Монахи делятся на «отцов», или «затворников», являющихся, как правило, священниками, и «братьев», занимающихся хозяйством. «Отцы» живут в отдельных изолированных кельях, собираясь вместе только во время богослужений, праздничных трапез и еженедельных прогулок. Устав картузианцев предписывает строгий аскетизм, а также почти полный обет молчания. Монахам запрещено поддерживать контакты с внешним миром и заниматься любой активной деятельностью. Орден картузианцев имеет собственные литургические традиции, восходящие к эпохе позднего Средневековья. Состоявшаяся после Ватиканского II собора литургическая реформа практически не затронула традиционные уставы богослужений и чин мессы ордена; во многих монастырях картузианцев продолжают использоваться дореформенные богослужебные книги.
Существует также женская ветвь ордена (картузианки), устав которой был утверждён в 1248 году (ликвидирована в 1790 году, возрождена в XIX веке). На начало XXI века объединяет около 75 монахинь, 5 монастырей.