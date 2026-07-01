КАРТУЗИАНЦЫ

КАРТУЗИАНЦЫ - чле­ны ка­то­лического мо­на­ше­ско­го ор­де­на кар­ту­зи­ан­цев , от­ли­чаю­щие­ся осо­бым ас­ке­тиз­мом и уе­ди­нён­ной со­зер­ца­тель­ной жиз­нью.

Сло­во «картузианцы» об­ра­зо­ва­но от на­зва­ния монастыря Гранд-Шар­трёз (французское Grande-Char­treuse, латинское Cartusia), ос­но­ван­но­го в 1084 году Бру­но Кар­ту­зи­ан­цем на скло­нах Альп в ис­то­рической области До­фи­не. Ус­тав ор­де­на, с не­ко­то­ры­ми из­ме­не­ния­ми дей­ст­вую­щий по­ны­не, впер­вые был за­пи­сан около 1127 года и ут­вер­ждён в 1133 году па­пой Рим­ским Ин­но­кен­ти­ем II (1130-1143 годы). Окон­ча­тель­но ор­ден офор­мил­ся в 1140 году, ко­гда со­стоя­лось пер­вое со­б­ра­ние ге­не­раль­но­го ка­пи­ту­ла. Со 2-й половины XII века на­чал­ся рост чис­ла мо­на­сты­рей картузианцев - как во Фран­ции, так и за её пре­де­ла­ми: в Швей­ца­рии, Шве­ции, Ис­па­нии, Ита­лии, Анг­лии, Ир­лан­дии, Гер­ма­нии, Поль­ше и других стра­нах Ев­ро­пы. В пе­ри­од наи­выс­ше­го рас­цве­та, в 1-й половине XVI века, ор­ден вклю­чал 195 мо­на­сты­рей. Пе­ре­жив труд­но­сти, свя­зан­ные с Ре­фор­ма­ци­ей и Ре­ли­ги­оз­ны­ми (гу­ге­нот­ски­ми) вой­на­ми во Фран­ции, картузианцы во 2-й половине XVII века смог­ли вос­ста­но­вить своё влия­ние, к началу XVIII века у ор­де­на бы­ло бо­лее 170 мо­на­сты­рей. Од­на­ко в хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века бы­ли за­кры­ты поч­ти все мо­на­сты­ри ор­де­на во Фран­ции, в т. ч. и Гранд-Шар­трёз (вос­ста­нов­лен в 1816 году).

На начало XXI века ор­ден, дей­ст­вую­щий на тер­ри­то­рии Ев­ро­пы, США, Ар­ген­ти­ны, Бра­зи­лии и Южной Ко­реи, объ­е­ди­ня­ет около 370 мо­на­хов, 19 мо­на­сты­рей. Управ­ле­ние стро­го цен­тра­ли­зо­ва­но: выс­шим ор­га­ном ор­де­на яв­ля­ет­ся ге­не­раль­ный ка­пи­тул, ко­то­рый со­би­ра­ет­ся 1 раз в 2 го­да и вклю­ча­ет глав (при­оров) всех кар­ту­зи­ан­ских мо­на­сты­рей, а так­же чле­нов об­щи­ны Гранд-Шар­трёз. В пе­ри­од ме­ж­ду со­б­ра­ния­ми ге­не­раль­но­го ка­пи­ту­ла выс­шую власть в ор­де­не осу­ще­ст­в­ля­ет его ге­не­рал, ко­то­рым яв­ля­ет­ся при­ор Гранд-Шар­трёз. На начало XXI века ка­но­ни­зи­ро­ва­ны 7 и беа­ти­фи­ци­ро­ва­ны бо­лее 20 кар­ту­зи­ан­цев.

Для картузианцев ха­рак­тер­но со­че­та­ние эле­мен­тов от­шель­ни­че­ской и об­ще­жи­тель­ной жиз­ни. Мо­на­хи де­лят­ся на «от­цов», или «за­твор­ни­ков», яв­ляю­щих­ся, как пра­ви­ло, свя­щен­ни­ка­ми, и «брать­ев», за­ни­маю­щих­ся хо­зяй­ст­вом. «От­цы» жи­вут в отдельных изо­ли­ро­ван­ных кель­ях, со­би­ра­ясь вме­сте толь­ко во вре­мя бо­го­слу­же­ний, празд­нич­ных тра­пез и еже­не­дель­ных про­гу­лок. Ус­тав картузианцев пред­пи­сы­ва­ет стро­гий ас­ке­тизм, а так­же поч­ти пол­ный обет мол­ча­ния. Мо­на­хам за­пре­ще­но под­дер­жи­вать кон­так­ты с внеш­ним ми­ром и за­ни­мать­ся лю­бой ак­тив­ной дея­тель­но­стью. Ор­ден картузианцев име­ет соб­ст­вен­ные ли­тур­гические тра­ди­ции, вос­хо­дя­щие к эпо­хе позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья. Со­сто­яв­шая­ся по­сле Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра ли­тур­гическая ре­фор­ма прак­ти­че­ски не за­тро­ну­ла тра­диционные ус­та­вы бо­го­слу­же­ний и чин мес­сы ор­де­на; во мно­гих мо­на­сты­рях картузианцев про­дол­жа­ют ис­поль­зо­вать­ся до­ре­фор­мен­ные бо­го­слу­жеб­ные кни­ги.

Су­ще­ст­ву­ет так­же жен­ская ветвь ор­де­на (кар­ту­зи­ан­ки), ус­тав ко­то­рой был ут­вер­ждён в 1248 году (ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 1790 году, воз­ро­ж­де­на в XIX веке). На начало XXI века объ­еди­ня­ет около 75 мо­на­хинь, 5 мо­на­сты­рей.

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