КАРТОН
КАРТОН -в изобразительном искусстве, детально проработанный эскиз, своего рода полноразмерный макет будущего произведения монументальной или станковой живописи, декоративно-прикладного искусства (витраж, шпалера).
После изготовления картона он переводится (с помощью продавливания по контуру, припороха, понсировки, масштабной сетки, в настоящее время - электронных технических средств) на другую основу, затем по переведённому с картона рисунку исполняется произведение в задуманной технике.
Использование небольших картонов для перевода отдельных частей изображения известно со средних веков. В эпоху Возрождения сформировался полномасштабный картон, детально проработанный и соответствующий размеру будущей композиции. Его возникновению в XV веке способствовало существенное удешевление и широкое распространение бумаги вследствие развития книгопечатания. Постепенно картон вытеснил синопию в качестве основного подготовительного средства в работе над монументальной живописью. Вероятно, первыми мастерами, экспериментировавшими с полномасштабным картоном, были П. Уччелло, Доменико Венециано, А. дель Кастаньо. В творческом методе художников Высокого Возрождения этот тип картона занял важное место, превратившись в монументальный рисунок с высокой степенью законченности, нередко цветной (картоны Рафаэля для шпалер Сикстинской капеллы, 1515-1516 годы, Музей Виктории и Альберта, Лондон), который ценился в качестве самостоятельного произведения (картоны Рафаэля для ватиканских станц, несохранившиеся картоны «Битва при Ангиари» Леонардо да Винчи и «Битва при Кашине» Микеланджело; «Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем» Леонардо да Винчи, около 1499-1500 годы, Национальная галерея, Лондон).
В художественной практике XVII-XIX веков творчество отдельных мастеров представлено преимущественно картоном (А.Я. Карстенс). Картон поныне применяется при работе над фреской, требующей быстрого и точного исполнения по сырой штукатурке, в случае использования дорогих материалов (мозаика, инкрустация) и в ковроткачестве.
Иллюстрация:
Рафаэль. «Жертвоприношение в Листре». Из серии картонов для шпалер Сикстинской капеллы в Ватикане. 1515-1516 годы. Музей Виктории и Альберта (Лондон).