КАРТОН

КАРТОН -в изо­бра­зительном искусстве, де­таль­но про­ра­бо­тан­ный эс­киз, сво­его ро­да пол­но­раз­мер­ный ма­кет бу­ду­ще­го про­из­ве­де­ния мо­ну­мен­таль­ной или стан­ко­вой жи­во­пи­си, де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (вит­раж, шпа­ле­ра).

По­сле из­го­тов­ле­ния картона он пе­ре­во­дит­ся (с по­мо­щью про­дав­ли­ва­ния по кон­ту­ру, при­по­ро­ха, пон­си­ров­ки, мас­штаб­ной сет­ки, в на­стоя­щее вре­мя - элек­трон­ных тех­нических средств) на другую ос­но­ву, за­тем по пе­ре­ве­дён­но­му с картона ри­сун­ку ис­пол­ня­ет­ся про­из­ве­де­ние в за­ду­ман­ной тех­ни­ке.

Ис­поль­зо­ва­ние не­боль­ших картонов для пе­ре­во­да отдельных час­тей изо­бра­же­ния из­вест­но со сред­них ве­ков. В эпо­ху Воз­ро­ж­дения сфор­ми­ро­вал­ся пол­но­мас­штаб­ный кар­тон, де­таль­но про­ра­бо­тан­ный и со­от­вет­ст­вую­щий раз­ме­ру бу­ду­щей ком­по­зи­ции. Его воз­ник­но­ве­нию в XV веке спо­соб­ст­во­ва­ло су­ще­ст­вен­ное уде­шев­ле­ние и ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние бу­ма­ги вслед­ст­вие раз­ви­тия кни­го­пе­ча­та­ния. По­сте­пен­но картон вы­тес­нил си­но­пию в ка­че­ст­ве основного под­го­то­ви­тель­но­го сред­ст­ва в ра­бо­те над мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­сью. Ве­ро­ят­но, пер­вы­ми мас­те­ра­ми, экс­пе­ри­мен­ти­ро­вав­ши­ми с пол­но­мас­штаб­ным картоном, бы­ли П. Уч­чел­ло, До­ме­ни­ко Ве­не­циа­но, А. дель Кас­та­ньо. В творческом ме­то­де ху­дож­ни­ков Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния этот тип картона за­нял важ­ное ме­сто, пре­вра­тив­шись в мо­ну­мен­таль­ный ри­су­нок с вы­со­кой сте­пе­нью за­кон­чен­но­сти, не­ред­ко цвет­ной (кар­то­ны Ра­фа­эля для шпа­лер Сик­стин­ской ка­пел­лы, 1515-1516 годы, Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон), ко­то­рый це­нил­ся в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельного про­из­ве­де­ния (кар­то­ны Ра­фа­эля для ва­ти­кан­ских станц, не­со­хра­нив­шие­ся кар­то­ны «Бит­ва при Ан­гиа­ри» Ле­о­нар­до да Вин­чи и «Бит­ва при Ка­ши­не» Ми­ке­ланд­же­ло; «Святая Ан­на с Ма­ри­ей, мла­ден­цем Хри­стом и Иоан­ном Кре­сти­те­лем» Лео­нар­до да Вин­чи, около 1499-1500 годы, Национальная га­ле­рея, Лон­дон).

В ху­дожественной прак­ти­ке XVII-XIX веков твор­че­ст­во отдельных мас­те­ров пред­став­ле­но пре­имущественно картоном (А.Я. Кар­стенс). Картон по­ны­не при­ме­ня­ет­ся при ра­бо­те над фре­ской, тре­бую­щей бы­ст­ро­го и точ­но­го ис­пол­не­ния по сы­рой шту­ка­тур­ке, в слу­чае ис­поль­зо­ва­ния до­ро­гих ма­те­риа­лов (мо­заи­ка, ин­кру­ста­ция) и в ков­ро­тка­че­ст­ве.

Иллюстрация:

Ра­фа­эль. «Жерт­во­при­но­ше­ние в Ли­ст­ре». Из се­рии кар­то­нов для шпа­лер Сик­стин­ской ка­пел­лы в Ва­ти­ка­не. 1515-1516 годы. Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та (Лон­дон).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)