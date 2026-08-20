КАРТОФЕЛЬНЫЕ БУНТЫ

Картофельные бунты — массовые восстания удельных крестьян (в 1834) и государственных крестьян (1840—1844) в Российской империи.

Волнения были вызваны распоряжениями о принудительной посадке картофеля и выделении для этих целей земли из крестьянской общественной запашки. В 1834 К. б. произошли в удельных имениях Владимирской и Вятской губерний. Наибольшего размаха они достигли в 1840—1844 на фоне реформы по управлению государственными крестьянами, проводившейся П. Д. Киселевым в 1837—1841.

Причины волнений заключались не в невежестве крестьян, якобы сопротивлявшихся инновационным преобразованиям в сельском хозяйстве, а в насильственных мерах по ускоренному массовому внедрению картофеля, осуществлявшихся правительством на фоне неурожая и голода 1840, отсутствию должной разъяснительной работы, распространении ложных слухов о переводе государственных крестьян в удельные или частновладельческие. Кроме того, выделение под посадки картофеля не огородной земли, как практиковалось самими крестьянами ранее, а общественной запашки, нарушало привычную для крестьян систему севооборота. В ходе волнений крестьяне уничтожали посевы картофеля, избивали чиновников, самовольно переизбирали старост и старшин. Для усмирения К. б. правительство вынуждено было использовать войска. Тысячи восставших были осуждены на ссылку в Сибирь, отданы в солдаты или подвергнуты телесным наказаниям.

Лит.: Дружинин Н. M. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. Т. 1—2. М., 1946—1958; Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг. Сборник документов. М., 1961; Токарев С. В. Крестьянские картофельные бунты. Киров, 1939.