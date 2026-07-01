КАРТЕЧЬ
КАРТЕЧЬ (от итальянского cartoccio, буквально - бумажный свёрток, патрон) - один из видов артиллерийских снарядов или крупная дробь для охотничьего ружья.
1) Один из видов артиллерийских снарядов, применявшихся для поражения открытой живой силы противника готовыми убойными элементами на близких расстояниях. В XIV-XVI веках картечь имела различные размеры и форму, изготовлялась из кусков камня, железа, засыпалась в канал ствола орудия поверх порохового метательного заряда и закреплялась пыжом. Впоследствии, для предохранения канала ствола, картечь стали помещать в оболочку (мешочек).
С XVI века применялась картечь со сферическими чугунными или свинцовыми пулями, расположенными в металлическом корпусе или картонной упаковке.
В XVII веке появилась гранатная картечь, в которой каждая пуля представляла собой гранату с трубкой, воспламенявшейся от газов метательного заряда при выстреле.
В XVII-XIX веках пули картечи размещались в цилиндрическом корпусе (стальном, железном или картонном) с тяжёлым дном и передней крышкой. Картечь не имела разрывного или вышибного заряда. При выстреле пули под действием инерциальных и центробежных сил разрывали цилиндрический корпус и снопом вылетали за дульный срез ствола орудия.
Пули картечи обладали убойной силой на дальности до 300 м и рассеивались по фронту до 50 м. Дальность эффективной стрельбы картечью была выше, чем у гладкоствольных ружей, почти в 3 раза, что позволяло артиллерии наносить пехоте тяжёлые потери, оставаясь вне досягаемости её огня. В 1860-е годы для увеличения эффективности стрельбы картечью были созданы многоствольные «картечницы», которые получили распространение в армиях многих государств.
К концу XIX века, с распространением шрапнели, картеч постепенно утратила своё значение и в современной артиллерии не применяется.
2) Крупная дробь для охотничьего ружья (диаметром свыше 5 мм, обычно до 10 мм).