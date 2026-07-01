КАРТЕЧЬ

КАРТЕЧЬ (от итальянского cartoccio, буквально - бу­маж­ный свёр­ток, па­трон) - один из ви­дов артиллерийских сна­ря­дов или круп­ная дробь для охот­ничь­е­го ру­жья.

1) Один из ви­дов артиллерийских сна­ря­дов, при­ме­няв­ших­ся для по­ра­же­ния от­кры­той жи­вой си­лы про­тив­ни­ка го­то­вы­ми убой­ны­ми эле­мен­та­ми на близ­ких рас­стоя­ни­ях. В XIV-XVI веках картечь име­ла различные раз­ме­ры и фор­му, из­го­тов­ля­лась из кус­ков кам­ня, же­ле­за, за­сы­па­лась в ка­нал ство­ла ору­дия по­верх по­ро­хо­во­го ме­тательного за­ря­да и за­кре­п­ля­лась пы­жом. Впо­след­ст­вии, для пре­до­хра­не­ния ка­на­ла ство­ла, картечь ста­ли по­ме­щать в обо­лоч­ку (ме­шо­чек).

С XVI века при­ме­ня­лась картечь со сфе­рическими чу­гун­ны­ми или свин­цо­вы­ми пу­ля­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми в ме­тал­лическом кор­пу­се или кар­тон­ной упа­ков­ке.

В XVII веке поя­ви­лась гра­нат­ная картечь, в ко­то­рой ка­ж­дая пу­ля пред­став­ля­ла со­бой гра­на­ту с труб­кой, вос­пла­ме­няв­шей­ся от га­зов ме­тательного за­ря­да при вы­стре­ле.

В XVII-XIX веках пу­ли картечи раз­ме­ща­лись в ци­лин­д­рическом кор­пу­се (сталь­ном, же­лез­ном или кар­тон­ном) с тя­жё­лым дном и пе­ред­ней крыш­кой. Картечь не име­ла раз­рыв­но­го или вы­шиб­но­го за­ря­да. При вы­стре­ле пу­ли под дей­ст­ви­ем инер­ци­аль­ных и цен­тро­беж­ных сил раз­ры­ва­ли ци­лин­д­рический кор­пус и сно­пом вы­ле­та­ли за дуль­ный срез ство­ла ору­дия.

Пу­ли картечи об­ла­да­ли убой­ной си­лой на даль­но­сти до 300 м и рас­сеи­ва­лись по фрон­ту до 50 м. Даль­ность эф­фек­тив­ной стрель­бы картечью бы­ла вы­ше, чем у глад­ко­ст­воль­ных ру­жей, поч­ти в 3 раза, что по­зво­ля­ло ар­тил­ле­рии на­но­сить пе­хо­те тя­жё­лые по­те­ри, ос­та­ва­ясь вне до­ся­гае­мо­сти её ог­ня. В 1860-е годы для уве­ли­че­ния эф­фек­тив­но­сти стрель­бы картечью бы­ли соз­да­ны мно­го­стволь­ные «кар­теч­ни­цы», ко­то­рые по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в ар­ми­ях многих го­су­дарств.

К концу XIX века, с рас­про­стра­не­ни­ем шрап­не­ли, картеч по­сте­пен­но ут­ра­ти­ла своё зна­че­ние и в современной ар­тил­ле­рии не при­ме­ня­ет­ся.

2) Круп­ная дробь для охот­ничь­е­го ру­жья (диа­мет­ром свыше 5 мм, обыч­но до 10 мм).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)