КАРТЬЕ
КАРТЬЕ - семья французских ювелиров XIX-XX веков.
Глава семьи - Луи Франсуа (1819 год, Париж - 1904 год, там же), родился в семье владельца мастерской, изготовлявшей пороховницы. Был подмастерьем ювелира А. Пикара; в 1847 году стал его преемником, основателем Дома Картье, владельцем магазина (с 1859 года) на Итальянском бульваре в Париже. Изделия Картье (колье, подвески, браслеты, кулоны, серьги, цепочки, карманные часы и шатлены для часов, также флаконы, табакерки, портсигары, печати и т. п.), отвечавшие элегантной роскоши стиля Второй империи, пользовались большой популярностью в кругах высшего общества (в числе заказчиков были принцесса Матильда и императрийца Евгения). Участие Дома Картье во Всемирных выставках 1878 и 1889 годов в Париже подтвердило приоритет Франции в ювелирном искусстве своего времени.
Преемником Луи Франсуа в 1874 году стал его единственный сын и ученик Альфред (1841 год, Париж - 1925 год, там же). Создаваемые в это время фирмой Картье ювелирные произведения, а также сервизы из золота и серебра, часы свидетельствуют о стилистическом эклектизме (использование египетского стиля, этрусского стиля, стиля Людовика XVI и др.). Альфред нередко использовал эффект сочетания драгоценных камней со строгой простотой обрамления, мотивы банта (восходящие к XVII веку), изображения цветов и животных (бабочки, стрекозы, дельфины, химеры и т. д.). Сыновьями Альфреда были Пьер [1878 год, Париж - 27.10.1965 года, Женева (?)], возглавивший филиал Дома Картье в Нью-Йорке (1908 год), Жак (1884 год, Париж - 1942 год), возглавивший филиал Дома Картье в Лондоне (1902 год), и Луи, наиболее известный представитель фамилии.
Луи (1875 год, Париж - 1942 год, там же), в 1898 году стал компаньоном отца, затем возглавил Дом Картье. Вместе с сотрудниками (М. Ролином, А. Шено, Ш. Жако, Ж. Туссен, часовщиком М. Куэ и другими) Луи стремился к обогащению языка форм ювелирного искусства за счёт использования мотивов французского орнамента XVII-XVIII веков, изучал кружево, произведения из кованого железа, исламское и дальневосточное искусство; в ювелирных работах фирма Картье впервые начала использовать платину в сочетании с бриллиантами и жемчугом. Работы Дома Картье (диадемы, колье, броши, украшения для корсажа, часы-кулоны и т. п.) в стиле модерн (ар нуво) отмечены строгостью и гибкостью линий, гармонией и строгим чувством меры. В 1904 году Луи исполнил (по заказу одного из пионеров авиации А. Сантос-Дюмона) первые наручные часы с кожаным ремешком. Заказчиками Картье были многие европейские монархи. С 1907 года Дом Картье неоднократно организовывал выставки в Санкт-Петербурге (Луи посетил столицу России, Москву, и Киев в 1910 году), где вступил в творческую конкуренцию с К. Фаберже (также открывшим филиал своей фирмы в Лондоне в 1903 году). В отличие от эклектизма изделий Фаберже, фирма Картье в своих элегантных работах [часы в форме вазы или с постаментом в виде каннелированной колонны, браслеты, серьги, ароматницы, пасхальные яйца (1906 и 1907 годы) и т. п.] придерживалась строгости стиля Людовика XVI, используя эмали, сочетания изысканных и нежных тонов, мотивы цветов. С 1907 года композиции изделий Картье упрощались и становились более геометрическими; начали преобладать прямые и круглые линии, смелые цветовые аккорды. В 1920-е годы творчество Картье отразило главные тенденции стиля ар деко в декоративно-прикладном искусстве.
После 1962 года Дом Картье был разделён; с 1973 года его возглавляет А.Д. Перен. Дизайнеры часов продолжают разработки Луи Картье. В 1983 году в Париже организован Музей Дома Картье.
Иллюстрации:
Луи Картье. Часы-браслет. Золото; оправа - зелёная эмаль по гильошированному фону с пояском из роз; 5 сапфиров-кабошонов; браслет муаровый. 1909 год. Музей Дома Картье.
А. Картье. Две бульонные чаши и тарелка. Серебро, гравировка. Около 1885 года. Музей Дома Картье (Париж).
Луи Картье. Брошь. Сапфир-кабошон в фигурном картуше из перламутра, бриллиантов и оникса; прямоугольное обрамление из горного хрусталя с 2 жемчужинами в интервалах. 1924 год. Музей Дома Картье.