КАРТЬЕ

КАРТЬЕ - се­мья французских юве­ли­ров XIX-XX веков.

Гла­ва се­мьи - Луи Фран­суа (1819 год, Па­риж - 1904 год, там же), ро­дил­ся в се­мье вла­дель­ца мас­тер­ской, из­го­тов­ляв­шей по­ро­хов­ни­цы. Был под­мас­терь­ем юве­ли­ра А. Пи­ка­ра; в 1847 году стал его пре­ем­ни­ком, ос­но­ва­те­лем До­ма Картье, вла­дель­цем ма­га­зи­на (с 1859 года) на Италь­ян­ском буль­ва­ре в Па­ри­же. Из­де­лия Картье (ко­лье, под­вес­ки, брас­ле­ты, ку­ло­ны, серь­ги, це­поч­ки, кар­ман­ные ча­сы и шат­ле­ны для ча­сов, так­же фла­ко­ны, та­ба­кер­ки, порт­си­га­ры, пе­ча­ти и т. п.), от­ве­чав­шие эле­гант­ной рос­ко­ши сти­ля Вто­рой им­пе­рии, поль­зо­ва­лись боль­шой по­пу­ляр­но­стью в кру­гах выс­ше­го об­ще­ст­ва (в чис­ле за­каз­чи­ков бы­ли прин­цес­са Ма­тиль­да и императрийца Ев­ге­ния). Уча­стие До­ма Картье во Все­мир­ных вы­став­ках 1878 и 1889 годов в Па­ри­же под­твер­ди­ло при­ори­тет Фран­ции в юве­лир­ном искусстве сво­его вре­ме­ни.

Пре­ем­ни­ком Луи Фран­суа в 1874 году стал его един­ст­вен­ный сын и уче­ник Альф­ред (1841 год, Па­риж - 1925 год, там же). Соз­да­вае­мые в это вре­мя фир­мой Картье юве­лир­ные про­из­ве­де­ния, а так­же сер­ви­зы из зо­ло­та и се­реб­ра, ча­сы сви­де­тель­ст­ву­ют о сти­ли­стическом эк­лек­тиз­ме (ис­поль­зо­ва­ние еги­пет­ско­го сти­ля, эт­рус­ско­го сти­ля, сти­ля Лю­до­ви­ка XVI и др.). Аль­ф­ред не­ред­ко ис­поль­зо­вал эф­фект со­че­та­ния дра­го­цен­ных кам­ней со стро­гой про­сто­той об­рам­ле­ния, мо­ти­вы бан­та (вос­хо­дя­щие к XVII веку), изо­бра­же­ния цве­тов и жи­вот­ных (ба­боч­ки, стре­ко­зы, дель­фи­ны, хи­ме­ры и т. д.). Сы­новь­я­ми Альф­ре­да бы­ли Пьер [1878 год, Па­риж - 27.10.1965 года, Же­не­ва (?)], воз­гла­вив­ший фи­ли­ал До­ма Картье в Нью-Йор­ке (1908 год), Жак (1884 год, Па­риж - 1942 год), воз­гла­вив­ший фи­ли­ал До­ма Картье в Лон­до­не (1902 год), и Луи, наи­бо­лее из­вест­ный пред­ста­ви­тель фа­ми­лии.

Луи (1875 год, Па­риж - 1942 год, там же), в 1898 году стал ком­пань­о­ном от­ца, за­тем воз­гла­вил Дом Картье. Вме­сте с со­труд­ни­ка­ми (М. Ро­ли­ном, А. Ше­но, Ш. Жа­ко, Ж. Тус­сен, ча­сов­щи­ком М. Куэ и другими) Луи стре­мил­ся к обо­га­ще­нию язы­ка форм юве­лир­но­го искусства за счёт ис­поль­зо­ва­ния мо­ти­вов французского ор­на­мен­та XVII-XVIII веков, изу­чал кру­же­во, про­изве­де­ния из ко­ва­но­го же­ле­за, ис­лам­ское и даль­не­вос­точ­ное искусство; в юве­лир­ных ра­бо­тах фир­ма Картье впер­вые на­ча­ла ис­поль­зо­вать пла­ти­ну в со­че­та­нии с брил­лиан­та­ми и жем­чу­гом. Ра­бо­ты До­ма Картье (диа­де­мы, ко­лье, бро­ши, ук­ра­ше­ния для кор­са­жа, ча­сы-ку­ло­ны и т. п.) в сти­ле мо­дерн (ар ну­во) от­ме­че­ны стро­го­стью и гиб­ко­стью ли­ний, гар­мо­ни­ей и стро­гим чув­ст­вом ме­ры. В 1904 году Луи ис­пол­нил (по за­ка­зу од­но­го из пио­не­ров авиа­ции А. Сан­тос-Дю­мо­на) пер­вые на­руч­ные ча­сы с ко­жа­ным ре­меш­ком. За­каз­чи­ка­ми Картье бы­ли мно­гие ев­ропейские мо­нар­хи. С 1907 года Дом Картье не­од­но­крат­но ор­га­ни­зо­вы­вал вы­став­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Луи по­се­тил сто­ли­цу Рос­сии, Мо­ск­ву, и Ки­ев в 1910 году), где всту­пил в творческую кон­ку­рен­цию с К. Фа­бер­же (так­же от­крыв­шим фи­ли­ал сво­ей фир­мы в Лон­до­не в 1903 году). В от­ли­чие от эк­лек­тиз­ма из­де­лий Фа­бер­же, фир­ма Картье в сво­их эле­гант­ных ра­бо­тах [ча­сы в фор­ме ва­зы или с по­ста­мен­том в ви­де кан­не­ли­ро­ван­ной ко­лон­ны, брас­ле­ты, серь­ги, аро­мат­ни­цы, пас­халь­ные яй­ца (1906 и 1907 годы) и т. п.] при­дер­жи­ва­лась стро­го­сти сти­ля Лю­до­ви­ка XVI, ис­поль­зуя эма­ли, со­че­та­ния изы­скан­ных и неж­ных то­нов, мо­ти­вы цве­тов. С 1907 года ком­по­зи­ции из­де­лий Картье уп­ро­ща­лись и ста­но­ви­лись бо­лее гео­мет­ри­че­ски­ми; на­ча­ли пре­об­ла­дать пря­мые и круг­лые ли­нии, сме­лые цве­то­вые ак­кор­ды. В 1920-е годы твор­че­ст­во Картье от­ра­зи­ло главные тен­ден­ции сти­ля ар де­ко в де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве.

По­сле 1962 года Дом Картье был раз­де­лён; с 1973 года его воз­глав­ля­ет А.Д. Пе­рен. Ди­зай­не­ры ча­сов про­дол­жа­ют раз­ра­бот­ки Луи Картье. В 1983 году в Париже ор­га­ни­зо­ван Му­зей Дома Кар­тье.

Иллюстрации:

Луи Кар­тье. Ча­сы-брас­лет. Зо­ло­то; оп­ра­ва - зе­лё­ная эмаль по гиль­о­ши­ро­ван­но­му фо­ну с поя­ском из роз; 5 сап­фи­ров-ка­бо­шо­нов; брас­лет муа­ро­вый. 1909 год. Му­зей До­ма Кар­тье.

А. Кар­тье. Две буль­он­ные ча­ши и та­рел­ка. Се­реб­ро, гра­ви­ров­ка. Около 1885 года. Му­зей До­ма Кар­тье (Париж).

Луи Кар­тье. Брошь. Сап­фир-ка­бо­шон в фи­гур­ном кар­ту­ше из пер­ла­мут­ра, брил­ли­ан­тов и оник­са; пря­мо­уголь­ное об­рам­ле­ние из гор­но­го хру­ста­ля с 2 жем­чу­жи­на­ми в ин­тер­ва­лах. 1924 год. Му­зей До­ма Кар­тье.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)