КАРСТЕНС КАРЛ
КАРСТЕНС КАРЛ - германский государственный и политический деятель.
Из семьи учителя. В 1933-1939 годах изучал право и политологию во Франкфуртском, Дижонском, Мюнхенском, Кёнигсбергском и Гамбургском университетах. В 1937 году вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). В годы 2-й мировой войны служил в вермахте, принимал участие в боевых действиях в Западной Европе. По окончании войны, в 1945 году, открыл адвокатскую контору в Бремене. В 1948-1949 годах изучал право в Йельском университете (США). В 1949-1954 годах юридический советник правительства (сената) земли Бремен и представитель Бремена при бундесрате. В 1954-1955 годах постоянный представитель ФРГ при Совете Европы. С 1955 года советник по европейским вопросам Министерства иностранных дел ФРГ; в том же году вступил в Христианско-демократический союз (ХДС). В 1960-1961 годах статс-секретарь Министерства иностранных дел, одновременно, с 1960 года, ординарный профессор государственного и международного права Кёльнского университета (докторскую диссертацию защитил там же в 1952 году). В 1961-1966 годах постоянный представитель министерства иностранных дел. С 1966 года статс-секретарь Министерства обороны, с 1968 года статс-секретарь Ведомства федерального канцлера. После образования в ФРГ в 1969 году правительства социал-либеральной коалиции во главе с В. Брандтом директор Исследовательского института Германского общества внешней политики. В 1972-1979 годах депутат бундестага от ХДС, в 1973-1976 годах председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге, активно критиковал «новую восточную политику» правительственных кабинетов В. Брандта и Г. Шмидта. В 1976-1979 годах президент бундестага, в 1979-1984 годах президент ФРГ. По истечении срока президентских полномочий возглавлял Совет старейшин ХДС. В 1984 году удостоен Международной премии Карла (Великого) за вклад в развитие интеграционных процессов в Европе.
Сочинение:
Erinnerungen und Erfahrungen. Boppard a. R., 1993.