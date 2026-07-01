КАРСТЕНС КАРЛ

КАРСТЕНС КАРЛ - германский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи учи­те­ля. В 1933-1939 годах изу­чал пра­во и по­ли­то­ло­гию во Франк­фурт­ском, Ди­жон­ском, Мюн­хен­ском, Кё­нигс­берг­ском и Гам­бург­ском университетах. В 1937 году всту­пил в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил в вер­мах­те, при­ни­мал уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях в Западной Ев­ро­пе. По окон­ча­нии вой­ны, в 1945 году, от­крыл ад­во­кат­скую кон­то­ру в Бре­ме­не. В 1948-1949 годах изу­чал пра­во в Йель­ском университете (США). В 1949-1954 годах юри­дический со­вет­ник пра­ви­тель­ст­ва (се­на­та) зем­ли Бре­мен и пред­ста­ви­тель Бре­ме­на при бун­дес­ра­те. В 1954-1955 годах по­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель ФРГ при Со­ве­те Ев­ро­пы. С 1955 года со­вет­ник по ев­ропейским во­про­сам Министерства иностранных дел ФРГ; в том же го­ду всту­пил в Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ский со­юз (ХДС). В 1960-1961 годах статс-сек­ре­тарь Министерства иностранных дел, од­но­вре­мен­но, с 1960 года, ор­ди­нар­ный профессор государственного и ме­ж­ду­народного пра­ва Кёльн­ско­го университета (док­тор­скую диссертацию за­щи­тил там же в 1952 году). В 1961-1966 годах по­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель министерства иностранных дел. С 1966 года статс-сек­ре­тарь Министерства обо­ро­ны, с 1968 года статс-сек­ре­тарь Ве­дом­ст­ва фе­де­раль­но­го канц­ле­ра. По­сле об­ра­зо­ва­ния в ФРГ в 1969 году пра­ви­тель­ст­ва со­циал-ли­бе­раль­ной коа­ли­ции во гла­ве с В. Бран­д­том ди­рек­тор Ис­сле­до­ва­тель­ско­го института Германского общества внеш­ней по­ли­ти­ки. В 1972-1979 годах депутат бун­дес­та­га от ХДС, в 1973-1976 годах председатель фрак­ции ХДС/ХСС в бун­дес­та­ге, ак­тив­но кри­тико­вал «но­вую вос­точ­ную по­ли­ти­ку» пра­ви­тельственных ка­би­не­тов В. Бран­д­та и Г. Шмид­та. В 1976-1979 годах пре­зи­дент бун­дес­та­га, в 1979-1984 годах пре­зи­дент ФРГ. По ис­те­че­нии сро­ка пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий воз­глав­лял Со­вет ста­рей­шин ХДС. В 1984 году удо­сто­ен Ме­ж­ду­народной премии Кар­ла (Ве­ли­ко­го) за вклад в раз­ви­тие ин­те­грационных про­цес­сов в Ев­ро­пе.

Сочинение:

Erinnerungen und Erfahrungen. Boppard a. R., 1993.