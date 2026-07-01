КАРШИ

КАРШИ - го­род в юго-вос­точ­ной час­ти Уз­бе­ки­ста­на, центр Каш­ка­дарь­ин­ско­го ви­лая­та (об­лас­ти).

Население 253,8 тысяч человек (2008 год; вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род ви­лая­та). Рас­по­ло­жен на реке Каш­ка­да­рья, в Кар­шин­ской сте­пи, у южного под­но­жия воз­вы­шен­но­сти Кун­гур­тау. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог и железно-дорожных ли­ний (на Ка­ган, Ду­шан­бе, Са­мар­канд и др.). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Название в пе­ре­во­де с монгольского языка оз­на­ча­ет «за­мок», «дво­рец». Ос­но­ван ча­га­тай­ским ха­ном Ке­бе­ком (1318-1326 годы) на мес­те древ­не­го го­ро­да На­хшаб (арабское На­саф) в ка­че­ст­ве административного цен­тра его вла­де­ний в ни­зовь­ях Каш­ка­да­рьи. Че­рез Карши про­хо­дил ка­ра­ван­ный путь из Са­мар­кан­да и Бу­ха­ры в Ин­дию . С при­хо­дом к вла­сти в XVI веке ди­на­стии Шей­ба­ни­дов - центр од­но­го из бекств Бу­хар­ско­го хан­ст­ва. При ди­на­стии Ман­гыт на­чал­ся бы­ст­рый рост Карши, став­ше­го важ­ным ре­мес­лен­ным цен­тром. С 1920 года в со­ста­ве Бу­хар­ской на­род­ной со­вет­ской рес­пуб­ли­ки, с 1924 года - Узбекской ССР. Го­род с 1926 года. В 1926-1937 годах на­зы­вал­ся Бек-Бу­ди. С 1927 года центр Каш­ка­дарь­ин­ско­го округа; в 1943-1960 годах и с 1964 года административный центр Каш­ка­дарь­ин­ской области, в 1960-1964 годах рай­он­ный центр Сур­хан­дарь­ин­ской области Узбекской ССР (с 1991 года - Рес­пуб­ли­ка Уз­бе­ки­стан).

Со­хра­ни­лись: ме­четь Оди­на (XV век), ме­четь Кок-Гум­без (2-я половина XVI века; мо­заи­ка из гла­зу­ро­ван­но­го кир­пи­ча), мед­ре­се Бек­мир (1903 год), Ход­жи Аб­ду­ла­зи­за (1909 год), Клыч­бая (1914 год); средне-вековый ка­мен­ный мост (XVI век) че­рез реку Каш­ка­да­рья. Инженерно-эко­но­мический институт (1922 год), Государственный университет (1956 год). Об­ла­ст­ной крае­ведческий му­зей. Русский куль­тур­ный центр. Му­зы­каль­но-дра­ма­тический те­атр имени М. Таш­му­ха­ме­до­ва, Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол.

За­во­ды: «Тер­мо­пласт» (про­изводство по­ли­эти­ле­но­вых труб и др.), опыт­ный ре­монт­но-ме­ха­нический (зап­ча­сти для сель­хоз­ма­шин и др.), «Ваз­тран­сав­то» (сбор­ка российских ав­то­ма­шин мо­де­лей ВАЗ-2107, «Ка­ли­на» и др.); узбеко-корейское пред­при­ятие «Al-Aziz Garant» (про­изводство гра­нул для из­го­тов­ле­ния по­ли­эти­ле­но­вой по­су­ды). Лёг­кая (пе­ре­ра­бот­ка хлоп­ка; про­изводство пря­жи, тка­ней, три­ко­таж­ных и швей­ных из­де­лий - узбеко-американо-турецкая ком­па­ния «Cot­ton Road»; хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней - «Каш­текс»; ков­ро­ткац­кая фаб­ри­ка «Уч­кун» и др.) и пи­ще­вая (в т. ч. мас­ло­жи­ро­вая, му­ко­моль­но-кру­пя­ная, мо­лоч­ная; про­изодство фрук­то­во-овощ­ных кон­сер­вов, про­хла­дительных на­пит­ков и др.) промышленность. Про­изводство строительных ма­те­риа­лов (кир­пич­ные бло­ки, железо-бе­тонные из­де­лия, ке­рам­зит, мо­за­ич­ная и тро­ту­ар­ная плит­ка и др.) и ме­бе­ли («Кар­шиме­бель»). Раз­ви­ты ста­рин­ные ху­дожественные про­мыс­лы (из­го­тов­ле­ние тю­бе­те­ек, мед­но-че­кан­ных из­де­лий). Пред­при­ятия бан­ков­ско-фи­нан­со­во­го сек­то­ра (15 бан­ков, 9 стра­ховых ком­па­ний, фи­ли­ал Рес­пуб­ли­кан­ской фон­до­вой бир­жи и др.). Стро­ит­ся (2008 год) Та­ли­мард­жан­ская ТЭС (про­ект­ная мощ­ность 3200 МВт; в 2004 году пу­щен 1-й энер­го­блок - 800 МВт).

Близ Карши - до­бы­ча при­род­но­го га­за (ме­сто­ро­ж­де­ние Шур­тан­ское и др.); за­вод «Шур­тан­неф­те­газ» (про­изводство сжи­жен­но­го га­за), Шур­тан­ский га­зо­хи­мический ком­плекс (2001 год; в т. ч. круп­ное про­изводство по­ли­эти­ле­на, до 125 тысяч тонн в год); га­зо­про­вод «Шур­тан - Ше­ра­бад».

В ок­ре­ст­но­стях Карши - го­ро­ди­ща Ер-Кур­ган (середина I-го тысячелетия до н. э. - середина I-го тыс. н. э.), Ка­лаи-Зо­хак (V-VIII века), Шул­люк-Те­пе (VI-XIII века); ма­зар Ху­сам-ата (куль­то­вый ан­самбль с груп­пой мав­зо­ле­ев XI-XIV веков; ме­четь и во­ро­та XVI-XVII веков, до­страи­вал­ся в XIX-XX веках); при­род­ный за­по­вед­ник Кзыл-Суи с пе­ще­рой Та­мер­ла­на (одна из самых крупных в Средней Азии).

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