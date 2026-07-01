КАРШИ
КАРШИ - город в юго-восточной части Узбекистана, центр Кашкадарьинского вилаята (области).
Население 253,8 тысяч человек (2008 год; второй по численности населения город вилаята). Расположен на реке Кашкадарья, в Каршинской степи, у южного подножия возвышенности Кунгуртау. Узел автомобильных дорог и железно-дорожных линий (на Каган, Душанбе, Самарканд и др.). Международный аэропорт.
Название в переводе с монгольского языка означает «замок», «дворец». Основан чагатайским ханом Кебеком (1318-1326 годы) на месте древнего города Нахшаб (арабское Насаф) в качестве административного центра его владений в низовьях Кашкадарьи. Через Карши проходил караванный путь из Самарканда и Бухары в Индию. С приходом к власти в XVI веке династии Шейбанидов - центр одного из бекств Бухарского ханства. При династии Мангыт начался быстрый рост Карши, ставшего важным ремесленным центром. С 1920 года в составе Бухарской народной советской республики, с 1924 года - Узбекской ССР. Город с 1926 года. В 1926-1937 годах назывался Бек-Буди. С 1927 года центр Кашкадарьинского округа; в 1943-1960 годах и с 1964 года административный центр Кашкадарьинской области, в 1960-1964 годах районный центр Сурхандарьинской области Узбекской ССР (с 1991 года - Республика Узбекистан).
Сохранились: мечеть Одина (XV век), мечеть Кок-Гумбез (2-я половина XVI века; мозаика из глазурованного кирпича), медресе Бекмир (1903 год), Ходжи Абдулазиза (1909 год), Клычбая (1914 год); средне-вековый каменный мост (XVI век) через реку Кашкадарья. Инженерно-экономический институт (1922 год), Государственный университет (1956 год). Областной краеведческий музей. Русский культурный центр. Музыкально-драматический театр имени М. Ташмухамедова, Областной театр кукол.
Заводы: «Термопласт» (производство полиэтиленовых труб и др.), опытный ремонтно-механический (запчасти для сельхозмашин и др.), «Вазтрансавто» (сборка российских автомашин моделей ВАЗ-2107, «Калина» и др.); узбеко-корейское предприятие «Al-Aziz Garant» (производство гранул для изготовления полиэтиленовой посуды). Лёгкая (переработка хлопка; производство пряжи, тканей, трикотажных и швейных изделий - узбеко-американо-турецкая компания «Cotton Road»; хлопчатобумажных тканей - «Каштекс»; ковроткацкая фабрика «Учкун» и др.) и пищевая (в т. ч. масложировая, мукомольно-крупяная, молочная; произодство фруктово-овощных консервов, прохладительных напитков и др.) промышленность. Производство строительных материалов (кирпичные блоки, железо-бетонные изделия, керамзит, мозаичная и тротуарная плитка и др.) и мебели («Каршимебель»). Развиты старинные художественные промыслы (изготовление тюбетеек, медно-чеканных изделий). Предприятия банковско-финансового сектора (15 банков, 9 страховых компаний, филиал Республиканской фондовой биржи и др.). Строится (2008 год) Талимарджанская ТЭС (проектная мощность 3200 МВт; в 2004 году пущен 1-й энергоблок - 800 МВт).
Близ Карши - добыча природного газа (месторождение Шуртанское и др.); завод «Шуртаннефтегаз» (производство сжиженного газа), Шуртанский газохимический комплекс (2001 год; в т. ч. крупное производство полиэтилена, до 125 тысяч тонн в год); газопровод «Шуртан - Шерабад».
В окрестностях Карши - городища Ер-Курган (середина I-го тысячелетия до н. э. - середина I-го тыс. н. э.), Калаи-Зохак (V-VIII века), Шуллюк-Тепе (VI-XIII века); мазар Хусам-ата (культовый ансамбль с группой мавзолеев XI-XIV веков; мечеть и ворота XVI-XVII веков, достраивался в XIX-XX веках); природный заповедник Кзыл-Суи с пещерой Тамерлана (одна из самых крупных в Средней Азии).