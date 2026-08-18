КАРСАВИН ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ
КАРСАВИН ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ - российский историк-медиевист, философ и богослов.
Родился в семье известного танцовщика и балетмейстера Мариинского театра П.К. Карсавина; брат Т.П. Карсавиной, внучатый племянник А.С. Хомякова. Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1906 год), ученик И.М. Гревса. В 1910-1912 годах работал в библиотеках и архивах Италии и Франции, затем преподавал в Санкт-Петербургском университете (экстраординарный профессор с 1918 года), в Историко-филологическом институте, на Высших женских (Бестужевских) курсах. В работах, посвящённых религиозной жизни западного Средневековья, в т. ч. истории францисканства, а также сект и ересей XII-XIII веков («Очерки религиозной жизни в Италии в XII-XIII веках», 1912 год; «Монашество в средние века», 1912 год; «Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках, преимущественно в Италии», 1915 год, 2-е издание, 1997 год; «Культура средних веков», 1918 год), Карсавин стремился к целостной реконструкции мировоззрения, поведения и образа жизни человека конкретной эпохи, во многом предвосхитив методологию французской «Анналов» школы с её концепцией «исторической антропологии».
В годы 1-й мировой войны и революции Карсавин постепенно перешёл от медиевистики к философским и богословским проблемам («Saligia, или Весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, мире и человеке», 1919 год; «Восток, Запад и русская идея», 1922 год; «Noctes Petropolitanae», 1922 год, - лирико-философские монологи, посвящённые метафизике любви). В 1922 году в составе большой группы философов, учёных и общественных деятелей Карсавин был выслан в Германию. В 1922-1926 годах в Берлине читал лекции в руководимой Н.А. Бердяевым Религиозно-философской академии и Русском научном институте, опубликовал в 1923 году сочинения «Диалоги», «Философия истории», «Джордано Бруно», а в 1925 году - «О началах (Опыт христианской метафизики)» (2-е издание, 1994 год). В 1926-1928 годах во Франции, в Кламаре (близ Парижа). В 1925-1929 годах активно сотрудничал с евразийским движением в качестве одного из ведущих идеологов его левого крыла (смотрите Евразийство). С 1928 года в Литве, профессор всеобщей истории в Каунасском университете. Его метафизика получает окончательную форму в сочинении «О личности» (1929 год) и в лирико-философских медитациях «Поэмы о смерти» (1931 год). В 1930-х годах работал над оставшейся незавершённой фундаментальной «Историей европейской культуры» (на литовском языке; тома 1-5, 1931-1937 годы; русский перевод тома 1, 2006 год). В 1940 году вместе с университетом переезжает в Вильнюс. После увольнения из университета (1946 год) директор Вильнюсского художественного музея. В 1949 году арестован. Умер в инвалидном лагере, где создал ряд небольших религтозно-философских сочинений; в образовавшемся вокруг него кружке заключённых обсуждались темы искусства, философии, религии (известно по опубликованным заметкам его ученика и последователя А.А. Ванеева).
Созданная Карсавиным система христианской метафизики складывалась в русле идущей от Вл. Соловьёва философии всеединства (смотрите Единое) с преимущественной опорой на концепцию Николая Кузанского, прежде всего на его понятие «стяжённости» (contractio). Совокупность всех частей всеединства (называемых у Карсавина «моментами» или «качествованиями») образует сложную иерархическую систему, где низшие моменты суть части высших; они актуализируют или индивидуализируют в себе высшие моменты, которые «стяжённо» присутствуют как некое целое в низших. Принцип всеединства подчинён у Карсавина принципу триединства (всеединство как статичный аспект триединства - динамического принципа становления и развития), которое в своей полноте и совершенстве отождествляется с Богом как Пресвятой Троицей, а также с бытием личности. Несовершенной реализацией триединства признаётся любой субъект развития: не только индивид, но и социальная группа, нация, Церковь, совокупное человечество. Такие коллективные субъекты Карсавин именует «симфоническими личностями», и их анализ на базе иерархической модели всеединства составляет основу его социальной философии и философии истории, которая имеет своим содержанием «развитие человечества как всеединого, всепространственного и всевременного субъекта» («Философия истории». Санкт-Петербург, 1993 год. С. 88).
Три стадии триединства раскрываются у Карсавина как «первоединство - саморазъединение - самовоссоединение» (своеобразное преломление неоплатонической триады «пребывание - выступление - возвращение»), причём центральная из этих стадий означает небытие, смерть. Сотворённый мир связан с Богом как несовершенство с совершенством; наделение твари бытием - самоотдача и жертвенная смерть Бога, акт любви Его к твари; смысл же тварного бытия - ответный жертвенный акт, в котором тварь свободной волей возвращает бытие Богу, принимает смерть и обретает «жизнь через смерть». Без добровольного жертвенного прохождения через смерть никакое сущее не может достичь своего бытийного назначения: без смерти нет ни полноты любви, ни полноты бытия. Видоизменившись, душевно-телесное единство личности, её самосознание сохраняется и за гробом, вплоть до воскресения во плоти и обожения, когда весь преображённый человек вводится во всевременную полноту Божественного бытия. Концепция Карсавина сыграла видную роль в актуализации антропологии отцов Церкви, согласно которой лишь через приобщение к Богу (воипостазирование, по Карсавину - «лицетворение») человек может обретать личность («богословие личности» В.Н. Лосского и др.).
Сочинения:
Католичество. П., 1918;
Введение в историю. П., 1920;
Святые отцы и учители церкви (раскрытие православия в их творениях). Париж, 1927. М., 1994;
Perí archon. Ideen zur christlichen Metaphysik. Memel, 1928;
Религиозно-философские сочинения. М., 1992. Т. 1;
Феноменология революции. Тверь, 1992;
Малые сочинения. СПб., 1994;
Российская историческая мысль: Из эпистолярного наследия. Письма И. М. Гревсу (1906–1916). М., 1994;
[Переписка с Г. А. Веттером] // Символ. 1994. № 31;
Основы политики // Мир России – Евразия. М., 1995;
Архив Л. П. Карсавина. Вильнюс, 2002–2003. Вып. 1–2.