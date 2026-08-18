КАРСАВИН ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ

КАРСАВИН ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ - российский ис­то­рик-ме­дие­вист, фи­ло­соф и бо­го­слов.

Ро­дил­ся в се­мье из­вест­но­го тан­цов­щи­ка и ба­лет­мей­сте­ра Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра П.К. Кар­са­ви­на; брат Т.П. Кар­са­ви­ной, вну­ча­тый пле­мян­ник А.С. Хо­мя­ко­ва. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1906 год), уче­ник И.М. Грев­са. В 1910-1912 годах ра­бо­тал в биб­лио­те­ках и ар­хи­вах Ита­лии и Фран­ции, за­тем пре­по­да­вал в Санкт-Пе­тербургском университете (эк­ст­ра­ор­ди­нар­ный профессор с 1918 года), в Ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом институте, на Выс­ших жен­ских (Бес­ту­жев­ских) кур­сах. В ра­бо­тах, по­свя­щён­ных ре­лигиозной жиз­ни западного Сред­не­ве­ко­вья , в т. ч. ис­то­рии фран­ци­скан­ст­ва, а так­же сект и ере­сей XII-XIII веков («Очер­ки ре­ли­ги­оз­ной жиз­ни в Ита­лии в XII-XIII веках», 1912 год; «Мо­на­ше­ст­во в сред­ние ве­ка», 1912 год; «Ос­но­вы сред­не­ве­ко­вой ре­ли­ги­оз­но­сти в XII-XIII ве­ках, пре­иму­ще­ст­вен­но в Ита­лии», 1915 год, 2-е издание, 1997 год; «Куль­ту­ра сред­них ве­ков», 1918 год), Карсавин стре­мил­ся к це­ло­ст­ной ре­кон­ст­рук­ции ми­ро­воз­зре­ния, по­ве­де­ния и об­раза жиз­ни че­ло­ве­ка кон­крет­ной эпо­хи, во мно­гом пред­вос­хи­тив ме­то­до­ло­гию французской «Ан­на­лов» шко­лы с её кон­цеп­ци­ей «ис­то­ри­че­ской ан­тро­по­ло­гии».

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны и ре­во­лю­ции Карсавин по­сте­пен­но пе­ре­шёл от ме­дие­ви­сти­ки к фи­лософским и бо­го­слов­ским про­бле­мам («Saligia, или Весь­ма крат­кое и ду­ше­по­лез­ное раз­мыш­ле­ние о Бо­ге, ми­ре и че­ло­ве­ке», 1919 год; «Вос­ток, За­пад и рус­ская идея», 1922 год; «Noctes Pet­ropo­li­tanae», 1922 год, - ли­ри­ко-фи­лософские мо­но­ло­ги, по­свя­щён­ные ме­та­фи­зи­ке люб­ви). В 1922 году в со­ста­ве боль­шой груп­пы фи­ло­со­фов, учё­ных и об­щественных дея­те­лей Карсавин был вы­слан в Гер­ма­нию. В 1922-1926 годах в Бер­ли­не чи­тал лек­ции в ру­ко­во­ди­мой Н.А. Бер­дяе­вым Ре­лигиозно-фи­лософской ака­де­мии и Русском на­учном институте, опуб­ли­ко­вал в 1923 году со­чи­не­ния «Диа­ло­ги», «Фи­ло­со­фия ис­то­рии», «Джор­да­но Бру­но», а в 1925 году - «О на­ча­лах (Опыт хри­сти­анской ме­та­фи­зи­ки)» (2-е издание, 1994 год). В 1926-1928 годах во Фран­ции, в Кла­ма­ре (близ Па­ри­жа). В 1925-1929 годах ак­тив­но со­труд­ни­чал с ев­ра­зий­ским дви­же­ни­ем в ка­че­ст­ве од­но­го из ве­ду­щих идео­ло­гов его ле­во­го кры­ла (смотрите Ев­ра­зий­ст­во). С 1928 года в Лит­ве, профессор все­об­щей ис­то­рии в Кау­нас­ском университете. Его ме­та­фи­зи­ка по­лу­ча­ет окон­чательную фор­му в сочинении «О лич­но­сти» (1929 год) и в ли­ри­ко-фи­лософских ме­ди­та­ци­ях «По­эмы о смер­ти» (1931 год). В 1930-х годах ра­бо­тал над ос­тав­шей­ся не­за­вер­шён­ной фун­даментальной «Ис­то­ри­ей ев­ро­пей­ской куль­ту­ры» (на ли­товском языке; тома 1-5, 1931-1937 годы; русский перевод тома 1, 2006 год). В 1940 году вме­сте с университетом пе­ре­ез­жа­ет в Виль­нюс. По­сле уволь­не­ния из университета (1946 год) ди­рек­тор Виль­нюс­ско­го ху­дожественного му­зея. В 1949 году аре­сто­ван. Умер в ин­ва­лид­ном ла­ге­ре, где соз­дал ряд не­боль­ших ре­лигтозно-фи­лософских со­чи­не­ний; в об­ра­зо­вав­шем­ся во­круг не­го круж­ке за­клю­чён­ных об­су­ж­да­лись те­мы ис­кус­ст­ва, фи­ло­со­фии, ре­ли­гии (из­вест­но по опуб­ли­ко­ван­ным за­мет­кам его уче­ни­ка и по­сле­до­ва­те­ля А.А. Ва­нее­ва).

Соз­дан­ная Карсавиным сис­те­ма хри­сти­ан­ской ме­та­фи­зи­ки скла­ды­ва­лась в рус­ле иду­щей от Вл. Со­ловь­ё­ва фи­ло­со­фии все­един­ст­ва (смотрите Еди­ное) с пре­иму­ще­ст­вен­ной опо­рой на кон­цеп­цию Ни­ко­лая Ку­зан­ско­го, пре­ж­де все­го на его по­ня­тие «стя­жён­но­сти» (contractio). Со­во­куп­ность всех час­тей все­един­ст­ва (на­зы­вае­мых у Карсавина «мо­мен­та­ми» или «ка­че­ст­во­ва­ния­ми») об­ра­зу­ет слож­ную ие­рар­хическую сис­те­му, где низ­шие мо­мен­ты суть час­ти выс­ших; они ак­туа­ли­зи­ру­ют или ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ру­ют в се­бе выс­шие мо­мен­ты, ко­то­рые «стя­жён­но» при­сут­ст­ву­ют как не­кое це­лое в низ­ших. Прин­цип все­един­ст­ва под­чи­нён у Карсавина прин­ци­пу три­един­ст­ва (все­един­ст­во как ста­тич­ный ас­пект трие­дин­ст­ва - ди­на­мического прин­ципа ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия), ко­то­рое в сво­ей пол­но­те и со­вер­шен­ст­ве ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с Бо­гом как Пре­свя­той Трои­цей, а так­же с бы­ти­ем лич­но­сти. Не­со­вер­шен­ной реа­ли­за­ци­ей трие­дин­ст­ва при­зна­ёт­ся лю­бой субъ­ект раз­ви­тия: не толь­ко ин­ди­вид, но и со­ци­аль­ная груп­па, на­ция, Цер­ковь, со­во­куп­ное че­ло­ве­че­ст­во. Та­кие кол­лек­тив­ные субъ­ек­ты Карсавин име­ну­ет «сим­фо­ни­че­ски­ми лич­но­стя­ми», и их ана­лиз на ба­зе ие­рар­хической мо­де­ли все­един­ст­ва со­став­ля­ет ос­но­ву его со­ци­аль­ной фи­ло­со­фии и фи­ло­со­фии ис­то­рии, ко­то­рая име­ет сво­им со­дер­жа­ни­ем «раз­ви­тие че­ло­ве­че­ст­ва как все­еди­но­го, все­про­стран­ст­вен­но­го и все­вре­мен­но­го субъ­ек­та» («Фи­ло­со­фия ис­то­рии». Санкт-Петербург, 1993 год. С. 88).

Три ста­дии трие­дин­ст­ва рас­кры­ва­ют­ся у Карсавина как «пер­во­един­ст­во - са­мо­разъ­е­ди­не­ние - са­мо­вос­сое­ди­не­ние» (свое­об­раз­ное пре­лом­ле­ние не­оп­ла­то­нической триа­ды «пре­бы­ва­ние - вы­сту­п­ле­ние - воз­вра­ще­ние»), при­чём цен­траль­ная из этих ста­дий оз­на­ча­ет не­бы­тие, смерть. Со­тво­рён­ный мир свя­зан с Бо­гом как не­со­вер­шен­ст­во с со­вер­шен­ст­вом; на­де­ле­ние тва­ри бы­ти­ем - са­мо­от­да­ча и жерт­вен­ная смерть Бо­га, акт люб­ви Его к тва­ри; смысл же твар­но­го бы­тия - от­вет­ный жерт­вен­ный акт, в ко­то­ром тварь сво­бод­ной во­лей воз­вра­ща­ет бы­тие Бо­гу, при­ни­ма­ет смерть и об­ре­та­ет «жизнь че­рез смерть». Без доб­ро­воль­но­го жерт­вен­но­го про­хо­ж­де­ния че­рез смерть ни­ка­кое су­щее не мо­жет дос­тичь сво­его бы­тий­но­го на­зна­че­ния: без смер­ти нет ни пол­но­ты люб­ви, ни пол­но­ты бы­тия. Ви­до­из­ме­нив­шись, ду­шев­но-те­лес­ное един­ст­во лич­но­сти, её са­мо­соз­на­ние со­хра­ня­ет­ся и за гро­бом, вплоть до вос­кре­се­ния во пло­ти и обо­же­ния, ко­гда весь пре­обра­жён­ный че­ло­век вво­дит­ся во все­вре­мен­ную пол­но­ту Бо­же­ст­вен­но­го бы­тия. Кон­цеп­ция Карсавина сыг­ра­ла вид­ную роль в ак­туа­ли­за­ции ан­тро­по­ло­гии от­цов Церк­ви, со­глас­но ко­то­рой лишь че­рез при­об­ще­ние к Бо­гу (во­ипо­ста­зи­ро­ва­ние, по Карсавину - «ли­це­тво­ре­ние») че­ло­век мо­жет об­ре­тать лич­ность («бо­го­сло­вие лич­но­сти» В.Н. Лос­ско­го и др.).

Сочинения:

Ка­то­ли­че­ст­во. П., 1918;

Вве­де­ние в ис­то­рию. П., 1920;

Свя­тые от­цы и учи­те­ли церк­ви (рас­кры­тие пра­во­сла­вия в их тво­ре­ни­ях). Па­риж, 1927. М., 1994;

Perí archon. Ideen zur christlichen Metaphysik. Memel, 1928;

Ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ские со­чи­не­ния. М., 1992. Т. 1;

Фе­но­ме­но­ло­гия ре­во­лю­ции. Тверь, 1992;

Ма­лые со­чи­не­ния. СПб., 1994;

Рос­сий­ская ис­то­ри­че­ская мысль: Из эпи­сто­ляр­но­го на­сле­дия. Пись­ма И. М. Грев­су (1906–1916). М., 1994;

[Пе­ре­пис­ка с Г. А. Вет­те­ром] // Сим­вол. 1994. № 31;

Ос­но­вы по­ли­ти­ки // Мир Рос­сии – Ев­ра­зия. М., 1995;

Ар­хив Л. П. Кар­са­ви­на. Виль­нюс, 2002–2003. Вып. 1–2.