КАРС

КАРС - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Тур­ции, административный центр иля Карс.

Население 75,8 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на Карс­ском плос­ко­го­рье, на реке Карс. Узел шос­сей­ных до­рог. Железно-дорожная стан­ция.

Воз­ник как по­се­ле­ние при древне-армянской кре­по­сти на ле­вом бе­ре­гу реки Аху­рян. В X-XI веках сто­ли­ца Карс­ско­го цар­ст­ва . На­хо­дясь на пу­тях ме­ж­ду­народной ка­ра­ван­ной тор­гов­ли, был круп­ным тор­го­во-ре­мес­лен­ным цен­тром. В 1065 году при­сое­ди­нён к Ви­зантийской им­пе­рии. В 1074 году за­хва­чен тюр­ка­ми-сель­джу­ка­ми, под­верг­ся силь­но­му раз­ру­ше­нию. В начале XIII века ос­во­бо­ж­дён грузинско-армянскими вой­ска­ми при под­держ­ке ме­ст­но­го армянского на­се­ле­ния, пе­ре­шёл под власть грузинской ца­ри­цы Та­ма­ры. В даль­ней­шем, со­хра­няя внутреннее са­мо­управ­ле­ние, на­хо­дил­ся в не­по­средственном под­чи­не­нии ди­на­стии грузинов Баг­ра­тио­нов. При­шёл в упа­док по­сле втор­же­ния мон­го­лов в Северную Ар­ме­нию в 1236 году. В XVI веке за­хва­чен Ос­ман­ской им­пе­ри­ей , ис­поль­зо­вал­ся как опор­ный пункт для рас­про­стра­не­ния турецкого влия­ния в За­кав­ка­зье. В хо­де рус­ско-ту­рец­ких войн был од­ним из главных объ­ек­тов про­ти­во­бор­ст­ва на Кав­каз­ском театре военных действий. Без­ус­пеш­но штур­мо­вал­ся русской ар­ми­ей в 1807 году, взят в 1828 году. Во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов взя­тие Карса российскими вой­ска­ми под ко­манд. Н.Н. Му­равь­ё­ва-Кар­ско­го обес­пе­чи­ло со­хра­не­ние за Рос­си­ей Се­ва­сто­по­ля по ито­гам вой­ны. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов вновь взят российскими вой­ска­ми в хо­де штур­ма Кар­са 1877 года и по Сан-Сте­фан­ско­му ми­ру 1878 года ото­шёл к Рос­сии. В 1877-1921 годах административный центр Карс­ской об­лас­ти. В апреле 1918 года ок­ку­пи­ро­ван турецкими вой­ска­ми, а в апреле 1919 года - бри­тан­ски­ми. По Карс­ско­му до­го­во­ру 1921 года во­шёл в со­став Тур­ции.

Со­хра­ни­лись: кре­пость (X век, XIII век; сте­ны вос­ста­нов­ле­ны в 1579 году, XIX век), армянский со­бор Святых апо­сто­лов (с 4-ле­пе­ст­ко­вым пла­ном; 930-е годы; с 1998 года - Кум­бет-джа­ми; рель­е­фы на ба­ра­ба­не с изо­бра­же­ни­ем 12 апо­сто­лов), от­то­ман­ские ме­че­ти, мост и ба­ни (XVI век), русские по­строй­ки конца XIX - начала XX веков (бывшая цер­ковь). Му­зей (1959 год; с 1981 года в но­вом зда­нии; ар­хео­ло­гические и эт­но­гра­фические кол­лек­ции).

Центр сельско-хозяйственного рай­она (мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во, ов­це­вод­ст­во). Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности. Ре­мёс­ла (ков­ро­тка­че­ст­во, из­де­лия из шер­сти и ко­жи).

Иллюстрация:

Карс. Кре­пость.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)