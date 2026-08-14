КАРС
КАРС - город на северо-востоке Турции, административный центр иля Карс.
Население 75,8 тысяч человек (2008 год). Расположен на Карсском плоскогорье, на реке Карс. Узел шоссейных дорог. Железно-дорожная станция.
Возник как поселение при древне-армянской крепости на левом берегу реки Ахурян. В X-XI веках столица Карсского царства. Находясь на путях международной караванной торговли, был крупным торгово-ремесленным центром. В 1065 году присоединён к Византийской империи. В 1074 году захвачен тюрками-сельджуками, подвергся сильному разрушению. В начале XIII века освобождён грузинско-армянскими войсками при поддержке местного армянского населения, перешёл под власть грузинской царицы Тамары. В дальнейшем, сохраняя внутреннее самоуправление, находился в непосредственном подчинении династии грузинов Багратионов. Пришёл в упадок после вторжения монголов в Северную Армению в 1236 году. В XVI веке захвачен Османской империей, использовался как опорный пункт для распространения турецкого влияния в Закавказье. В ходе русско-турецких войн был одним из главных объектов противоборства на Кавказском театре военных действий. Безуспешно штурмовался русской армией в 1807 году, взят в 1828 году. Во время Крымской войны 1853-1856 годов взятие Карса российскими войсками под команд. Н.Н. Муравьёва-Карского обеспечило сохранение за Россией Севастополя по итогам войны. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов вновь взят российскими войсками в ходе штурма Карса 1877 года и по Сан-Стефанскому миру 1878 года отошёл к России. В 1877-1921 годах административный центр Карсской области. В апреле 1918 года оккупирован турецкими войсками, а в апреле 1919 года - британскими. По Карсскому договору 1921 года вошёл в состав Турции.
Сохранились: крепость (X век, XIII век; стены восстановлены в 1579 году, XIX век), армянский собор Святых апостолов (с 4-лепестковым планом; 930-е годы; с 1998 года - Кумбет-джами; рельефы на барабане с изображением 12 апостолов), оттоманские мечети, мост и бани (XVI век), русские постройки конца XIX - начала XX веков (бывшая церковь). Музей (1959 год; с 1981 года в новом здании; археологические и этнографические коллекции).
Центр сельско-хозяйственного района (молочное скотоводство, овцеводство). Предприятия пищевой промышленности. Ремёсла (ковроткачество, изделия из шерсти и кожи).
Иллюстрация:
Карс. Крепость.