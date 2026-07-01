КАРРЫ

КАРРЫ - древ­ний го­род на се­ве­ро-за­па­де Ме­со­по­та­мии (ны­не город Ха­ран, Тур­ция).

Древ­ний го­род на се­ве­ро-за­па­де Ме­со­по­та­мии (ны­не город Ха­ран, Тур­ция), близ ко­то­ро­го 9 мая 53 года до н. э. про­изош­ло ре­шаю­щее сра­же­ние ме­ж­ду рим­ски­ми (ко­мандующий - М. Красс ; около 35 тысяч пе­хо­ты, свыше 4 тысяч кон­ни­цы) и пар­фян­ски­ми вой­ска­ми (ко­мандующий - Су­ре­на; 10 тысяч кон­ни­цы), в хо­де рим­ско-пар­фян­ской вой­ны I века до н. э. Учи­ты­вая чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во рим­лян, вторг­ших­ся в Пар­фию, пар­фян­ский пол­ко­во­дец при­ме­нил так­ти­ку за­ма­ни­ва­ния вра­га в глубь стра­ны, большая часть ко­то­рой пред­став­ля­ла без­вод­ную пус­ты­ню. Ко­гда римские вой­ска бы­ли из­ну­ре­ны бес­плод­ны­ми пе­ре­хо­да­ми за ус­коль­заю­щим про­тив­ни­ком, Су­ре­на пе­ре­шёл в контр­на­сту­п­ле­ние. Ох­ва­тив рим­лян с флан­гов, пар­фя­не ста­ли об­стре­ли­вать их плот­ные бое­вые по­ряд­ки из лу­ков. По­пыт­ки рим­лян на­вя­зать им ближ­ний бой ус­пе­ха не име­ли: пар­фя­не от­хо­ди­ли не при­ни­мая боя. Су­ре­не уда­лось раз­бить рим­лян по час­тям, ис­поль­зуя ошиб­ку Крас­са, бро­сив­ше­го в контр­ата­ку 8 ко­горт пе­хо­ты (до 5 тысяч человек), уси­лен­ных кон­ни­цей (1,3 тысяч всад­ни­ков) и луч­ни­ка­ми (500 человек) под ко­мандованием сво­его сы­на - Пуб­лия. Ими­ти­руя от­сту­п­ле­ние, он ув­лёк за со­бой римский от­ряд, а ко­гда тот со­всем по­те­рял связь с главными си­ла­ми, ок­ру­жил и унич­то­жил его. Ос­тат­ки де­мо­ра­ли­зо­ван­ной ар­мии Крас­са, уби­то­го во вре­мя пе­ре­го­во­ров с пар­фя­на­ми, от­сту­пи­ли за реку Ев­фрат. Римское вой­ско по­те­ря­ло под Каррами до 20 тысяч человек уби­ты­ми и 10 тысяч плен­ны­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)