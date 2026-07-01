КАРРЫ
КАРРЫ - древний город на северо-западе Месопотамии (ныне город Харан, Турция).
Древний город на северо-западе Месопотамии (ныне город Харан, Турция), близ которого 9 мая 53 года до н. э. произошло решающее сражение между римскими (командующий - М. Красс; около 35 тысяч пехоты, свыше 4 тысяч конницы) и парфянскими войсками (командующий - Сурена; 10 тысяч конницы), в ходе римско-парфянской войны I века до н. э. Учитывая численное превосходство римлян, вторгшихся в Парфию, парфянский полководец применил тактику заманивания врага в глубь страны, большая часть которой представляла безводную пустыню. Когда римские войска были изнурены бесплодными переходами за ускользающим противником, Сурена перешёл в контрнаступление. Охватив римлян с флангов, парфяне стали обстреливать их плотные боевые порядки из луков. Попытки римлян навязать им ближний бой успеха не имели: парфяне отходили не принимая боя. Сурене удалось разбить римлян по частям, используя ошибку Красса, бросившего в контратаку 8 когорт пехоты (до 5 тысяч человек), усиленных конницей (1,3 тысяч всадников) и лучниками (500 человек) под командованием своего сына - Публия. Имитируя отступление, он увлёк за собой римский отряд, а когда тот совсем потерял связь с главными силами, окружил и уничтожил его. Остатки деморализованной армии Красса, убитого во время переговоров с парфянами, отступили за реку Евфрат. Римское войско потеряло под Каррами до 20 тысяч человек убитыми и 10 тысяч пленными.