КАРРИК ВИЛЬЯМ
КАРРИК ВИЛЬЯМ - шотландский и российский фотограф и акварелист.
Учился в петербургской Академии художеств (1844-1853 годы) у А.П. Брюллова. В 1853-1856 годах жил в Риме; в 1857 году совершенствовался в фотографии в Эдинбурге (в студии Дж. Гуда Танни). По возвращении в Санкт-Петербург открыл в 1859 году портретную фотостудию (совместно с Дж. Мак-Грегором). Один из первых в России мастеров портретной, пейзажной и жанровой фотографии, в которой заметно сильное влияние живописи передвижников; исполнил серии «Петербургские типы» (вначале в студии, затем - на улицах) и «Сельский быт» (обе 1860-е годы), виды различных мест и типов жителей Поволжья [по материалам поездок 1871 и 1875 годов в Симбирскую губернию; публиковались в издававшихся под редакцией П.П. Семёнова-Тян-Шанского сборнике «Живописная Россия» (тома 1-12, 1881-1901 годы) и «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» (выпуски 1-19, 1899-1914 годы)]. Исполнял также многочисленные фоторепродукции произведений искусства. В 1876 году получил (вместе с А.О. Карелиным) звание фотографа петербургской АХ. Участвовал в фотографической выставке в Лондоне (1876 год) и во Всемирной выставке в Париже (1878 год). Его сын - карикатурист и книжный иллюстратор Вильям (Валерий Васильевич) Каррик (1869-1943 годы); был близко знаком с М. Горьким, с 1918 года жил в Норвегии.
Иллюстрация:
В. Каррик. «Жених в грешневике». Фотографическая открытка. 1870-е годы.