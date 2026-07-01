КАРРИК ВИЛЬЯМ

КАРРИК ВИЛЬЯМ - шотландский и российский фо­то­граф и ак­ва­ре­лист.

Учил­ся в пе­тербургской Академии художеств (1844-1853 годы) у А.П. Брюл­ло­ва. В 1853-1856 годах жил в Ри­ме; в 1857 году со­вер­шен­ст­во­вал­ся в фо­то­гра­фии в Эдин­бур­ге (в сту­дии Дж. Гу­да Тан­ни). По воз­вра­ще­нии в Санкт-Пе­тер­бург от­крыл в 1859 году порт­рет­ную фо­то­сту­дию (совместно с Дж. Мак-Гре­го­ром). Один из пер­вых в Рос­сии мас­те­ров порт­рет­ной, пей­заж­ной и жан­ро­вой фо­то­гра­фии, в ко­то­рой за­мет­но силь­ное влия­ние жи­во­пи­си пе­ре­движ­ни­ков; ис­пол­нил се­рии «Пе­тер­бург­ские ти­пы» (вна­ча­ле в сту­дии, за­тем - на ули­цах) и «Сель­ский быт» (обе 1860-е годы), ви­ды различных мест и ти­пов жи­те­лей По­вол­жья [по ма­те­риа­лам по­ез­док 1871 и 1875 годов в Сим­бир­скую губернию; пуб­ли­ко­ва­лись в из­да­вав­ших­ся под редакцией П.П. Се­мё­но­ва-Тян-Шан­ско­го сборнике «Жи­во­пис­ная Рос­сия» (тома 1-12, 1881-1901 годы) и «Рос­сия. Пол­ное гео­гра­фи­че­ское опи­са­ние на­ше­го Оте­че­ст­ва» (выпуски 1-19, 1899-1914 годы)]. Ис­пол­нял так­же мно­го­численные фо­то­ре­про­дук­ции про­из­ве­де­ний ис­кус­ст­ва. В 1876 году по­лу­чил (вме­сте с А.О. Ка­ре­ли­ным) зва­ние фо­то­гра­фа пе­тербургской АХ. Уча­ст­во­вал в фо­то­гра­фической вы­став­ке в Лон­до­не (1876 год) и во Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же (1878 год). Его сын - ка­ри­ка­ту­рист и книж­ный ил­лю­ст­ра­тор Виль­ям (Ва­ле­рий Ва­силь­е­вич) Кар­рик (1869-1943 годы); был близ­ко зна­ком с М. Горь­ким, с 1918 года жил в Нор­ве­гии.

Иллюстрация:

В. Кар­рик. «Же­них в греш­не­ви­ке». Фо­то­гра­фи­че­ская от­крыт­ка. 1870-е годы.