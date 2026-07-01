КАРРИЕГО ЭВАРИСТО
КАРРИЕГО ЭВАРИСТО - аргентинский поэт.
Получил среднее образование в Буэнос-Айресе. В 1904-1908 годах публиковался в периодике. Созданный в духе модернизма сборник стихотворений Карриего «Еретические мессы» («Misas herejes», 1908 год) отразил влияние Ш. Бодлера и Р. Дарио. Из посмертных публикаций наибольший резонанс имели сборники Карриего «Душа пригорода» («El alma del suburbio», издание 1912 года) и «Песнь квартала» («La canción del barrio», издание 1917 года), в которых описана жизнь городских предместий. Присущее Карриего умение найти возвышенное в обыденном отмечал Х.Л. Борхес в биографической книге «Эваристо Карриего» («Evaristo Carriego», 1930 год).
Сочинение:
Obra completa. B. Aires, 1999.