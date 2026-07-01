КАРРИЕГО ЭВАРИСТО

КАРРИЕГО ЭВАРИСТО - ар­гентинский по­эт.

По­лу­чил сред­нее об­ра­зо­ва­ние в Бу­энос-Ай­ре­се. В 1904-1908 годах пуб­ли­ко­вал­ся в пе­рио­ди­ке. Соз­дан­ный в ду­хе мо­дер­низ­ма сборник сти­хо­тво­ре­ний Карриего «Ере­ти­че­ские мес­сы» («Misas herejes», 1908 год) от­ра­зил влия­ние Ш. Бод­ле­ра и Р. Да­рио. Из по­смерт­ных пуб­ли­ка­ций наи­боль­ший ре­зо­нанс име­ли сборники Карриего «Ду­ша при­го­ро­да» («El alma del suburbio», издание 1912 года) и «Песнь квар­та­ла» («La can­ción del bar­rio», издание 1917 года), в ко­то­рых опи­са­на жизнь городских пред­мес­тий. При­су­щее Карриего уме­ние най­ти воз­вы­шен­ное в обы­ден­ном от­ме­чал Х.Л. Бор­хес в био­гра­фической книге «Эва­ри­сто Кар­ри­е­го» («Evaristo Carriego», 1930 год).

Сочинение:

Obra completa. B. Aires, 1999.