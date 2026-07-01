КАРРЕРА-И-ТУРСИОС ХОСЕ РАФАЭЛЬ

Каррера-и-Турсиос (исп. Carrera y Turcios), Хосe Рафаэль (24.10.1814, Сьюдад де Гватемала — 04.04.1865, Сьюдад де Гватемала) — политический и военный деятель Гватемалы , президент страны (1847—1848, 1851—1865).

По политическим убеждениям консерватор. Происходил из бедных индейских слоев населения. В 12 лет вступил в федеральную армию Центральной Америки. В 1826—1829 — участник военных конфликтов и гражданских войн, происходивших в регионе. В 1837—1840 во главе отрядов религиозно настроенных индейских масс возглавил борьбу против либерального правительства Центральноамериканской федерации Фр. Морасана. С 1840 — главнокомандующий гватемальской армией, а в 1844 стал губернатором Гватемалы, которая на бумаге еще оставалась в составе Центральноамериканской федерации. В 1847 подписал декрет о создании независимой Республики Гватемала, провозглашен «Основателем Новой Республики». С 1854 — пожизненный президент. На долгие десятилетия Гватемала становится оплотом консерватизма в Центральной Америке, а время правления К.-и-Т. называют «мрачным тридцатилетием». При формально существующих республиканских органах власти сосредоточил в своих руках всю полноту власти, установив по сути диктаторский режим. Выражал интересы олигархической земельной аристократии (клан Айсинена), торговой буржуазии и католического духовенства. Опирался на безграмотные индейские племена и армию. Восстановил позиции Католической церкви, вновь ввел церковный налог (десятину), в 1854 подписал конкордат, передав в ведение церкви весь образовательный процесс; разрешил вернуться в страну иезуитскому ордену. Выступал против попыток восстановить союз центральноамериканских государств. В 1859 подписал договор с Великобританией, передав ей значительную часть территории современного Белиза .

Лит.: Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки. М., 1975; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Villacorta A. J. Historia de la República de Guatemala. Guatemala, 1960; Coronado Aguilar M. El general Rafael Carrera ante la historia. Guatemala, 1965; Marroquín Rojas C. Francisco Morazán y Rafael Carrera. Guatemala, 1971; González Davison F. La Montaña infinita: Carrera, caudillo de Guatemala. Guatemala, 2008. Woodward R. L. Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821—1871. Athens (Ge), 2011.