КАРРАНСА ВЕНУСТИАНО ГАРСА
КАРРАНСА ВЕНУСТИАНО ГАРСА - государственный, общественный и военный деятель Мексики, генерал.
Из семьи крупного землевладельца. По окончании Подготовительной школы в Мехико занимал различные посты в правительстве штата, в 1901 году избран депутатом Сената. Во время Мексиканской революции 1910-1917 годов выступал на стороне Ф.И. Мадеро. После избрания Мадеро президентом в 1911 году губернатор штата Коауила. В 1913 году возглавил конституционалистское движение против диктатуры генерала В. Уэрты (1913-1914 годы), объединив под знамёнами конституционалистов различные слои населения. После падения диктатуры Уэрты с июля 1914 года временный президент страны. На созванном в октябре 1914 года революционном Конвенте Карранса не был признан главнокомандующим конституционалистской армией, что вызвало раскол в движении и привело к вооруженному противостоянию Карранса и руководителей крестьянских отрядов Ф. Вильи и Э. Сапаты. В январе 1915 года Карранса принял аграрный закон, предусматривавший ликвидацию крупных латифундий и распределение земли между крестьянами, что во многом предопределило исход противостояния в его пользу. В конце 1916 года созвал Учредительное собрание, принявшее 05.02.1917 года буржуазно-демократическую конституцию, по которой недра страны были объявлены национальным достоянием, а деятельность иностранных нефтяных компаний поставлена под контроль государства. 11.03.1917 года избран президентом страны. Правительство Карранса получило признание большинства стран Латинской Америки и США. Однако в осуществлении демократических преобразований, главным образом аграрной реформы, Карранса проявил нерешительность. В обстановке начавшейся гражданской войны бывшие сторонники Карранса (А. Обрегон и П.Э. Кальес) организовали против него заговор. Карранса бежал из столицы в город Веракрус, но по пути был убит.