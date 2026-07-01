КАРПЫ

Карпы — фракийское племя, первоначально занимало области Вост. Прикарпатья, затем бассейна рек Днестр, Серет и Прут (совр. территории Зап. Украины, Вост. Румынии и Молдавии).

Впервые упоминаются Птолемеем Клавдием в середине II в. как племена, обитавшие поблизости от бастарнов. Археологически К. представлены культурой Поянешты-Выртишкой, которая сформировалась после окончания Дакийских войн Траяна . Уже в начале III в. К. включились в борьбу варварских племен против Римской империи, активно действуя на исторической арене Днестровско-Карпатских земель. К., занимавшие области среднего течения Серета и Прута, впервые пришли в соприкосновение с Римской империей при императоре Каракалле , в 212—213 совместно с вандалами напали на Нижнюю Паннонию . Племена К. были одной из ведущих сил так называемых Скифских войн III в. В союзе с германскими племенами они вторгались в Нижнюю Мёзию (214, 238). В 236 с ними воевал Максимин Фракиец. Уже в это время римляне пытались нейтрализовать К., организуя им выплату субсидий. В 246 К. прорвали дакийский лимес, но были отброшены Филиппом I Арабом от границ империи (247). В 249 вместе с готами К. снова вторглись в Дакию . В 251 в составе коалиции племен во главе с готами К. участвовали в разгроме римских войск у Абритта, где погиб император Деций. В 270—290 римляне нанесли К. ряд существенных поражений, после которых они прекратили набеги в пределы империи. В конце III в. между римлянами и К. сложились союзные отношения. Испытывая нарастающее давление готов, К. обратились за покровительством к Риму и были приняты императором Аврелианом для поселения в Нижней Мёзии. В 295 Галерий продолжил их расселение в Паннонии. С отказавшимися от переселения римляне неоднократно вели бои (296, 301—303, 315). Последнее упоминание о К. относится к 319, когда император Константин совершил против них поход, нанес племенам поражение и получил титул Carpicus Maximus. После IV в. К. потеряли самостоятельное историческое значение, упоминания о них окончательно исчезли из античных источников. Возможно, от К. произошло название гор Карпаты.

Лит.: Чаплыгина Н. А. Население Днестровско-Карпатских земель и Рим в I — начале III в. н. э. Кишинев, 1990; Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае. I—IV вв. н. э. М., 2000; Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000; Bichir G. Cultura carpică. Bucureşti, 1973; Idem. The Archeology and History of the Carpi from the Second to the Fourt Century A.D. Oxford, 1976; Вольфрам Х. Готы / Пер. с нем. Б. П. Миловидова, М. Ю. Некрасова. СПб., 2003; Barbero A. Barbarés. Immigres, réfugiés et déportés dans l´Empire romain. Paris, 2011.