КАРПОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

КАРПОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА - российская ак­три­са, народный артист СССР (1990 год).

Впер­вые вы­шла на сце­ну в 13-лет­нем воз­рас­те в спек­так­ле «Мак­ле­на Гра­са» М. Ку­ли­ша (те­атр «Березiль», режиссер А.С. Кур­бас). В 1932-1934 годах учи­лась в Харь­ков­ском му­зы­каль­но-те­ат­раль­ном тех­ни­ку­ме, од­но­вре­мен­но вы­сту­па­ла на сце­не мо­ло­дёж­но­го ра­бо­че­го те­ат­ра «Те­ма­фор» (Те­атр ма­лых форм). В 1934-1938 годах учи­лась в Те­ат­раль­ном училище при Те­ат­ре Ре­во­лю­ции в Мо­ск­ве (пе­да­гог М.И. Ба­ба­но­ва), с 1939 года в труп­пе это­го те­ат­ра (c 1954 года Московский те­атр имени Вл. Мая­ков­ско­го). При яр­ких внеш­них дан­ных об­ла­да­ет ор­га­нич­ной спо­соб­но­стью к пе­ре­во­пло­ще­нию, соз­да­нию раз­но­пла­но­вых сце­нических об­ра­зов - ко­ме­дий­ных, ли­рических, дра­ма­ти­че­ских . Осо­бен­но уда­ют­ся Карповой ха­рак­те­ры ак­тив­ных, дея­тель­ных, сме­лых жен­щин. В оче­редь с Ба­ба­но­вой иг­ра­ла ро­ли Шу­ры Аза­ро­вой [«Пи­том­цы сла­вы» («Дав­ным-дав­но») А.К. Глад­ко­ва], Та­ни («Та­ня» А.Н. Ар­бу­зо­ва), ле­ди Кит­ти («Круг» С. Мо­эма), Диа­ны («Со­ба­ка на се­не» Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо). Од­на из круп­ней­ших ра­бот - тра­гическая роль не­мой Кат­рин («Ма­ма­ша Ку­раж и её де­ти» Б. Брех­та). Сре­ди других ро­лей: Ли­за («Про­стые серд­ца» К.Г. Пау­стов­ско­го), Ле­на («Лё­нуш­ка» Л.М. Ле­о­но­ва), Лю­бовь Шев­цо­ва («Мо­ло­дая гвар­дия» по А.А. Фа­дее­ву, Государственная прмия СССР, 1947 год), Ред­жи­на («Ли­сич­ки» Л. Хел­ман), Мех­ме­нэ-Ба­ну («Ле­ген­да о люб­ви» Н. Хик­ме­та), Пав­ла («Зы­ко­вы» М. Горь­ко­го), Гер­тру­да («Гам­лет» У. Шек­спи­ра), Сонь­ка («Ари­сто­кра­ты» Н.Ф. По­го­ди­на ), Алев­ти­на («Ве­сен­ние скрип­ки» А.П. Штей­на), Ме­дея («Ме­дея» Ев­рипи­да), По­ли­на Ан­д­ре­ев­на («Чай­ка» А.П. Че­хо­ва), Боль­шая Ма («Кош­ка на рас­ка­лён­ной кры­ше» Т. Уиль­ям­са), Ус­ти­нья Нау­мов­на («Бан­крот, или Свои лю­ди - со­чтём­ся!» А.Н. Ост­ров­ско­го), Клав­дия («Де­ти Ва­ню­ши­на» С.А. Най­дё­но­ва), Ма­дам («Три ми­ну­ты Мар­ти­на Гроу» Г.А. Бо­ро­ви­ка), Фон­сия Дор­си («Иг­ра в джин» Дж. Ко­бур­на), Свет­ла­на Ва­силь­ев­на («Жан­на» А.М. Га­ли­на), Га­ли­на Сер­ге­ев­на («Фли­гель» А.М. Бу­рав­ско­го), Го­ре­мы­ки­на («Кто бо­ит­ся Рея Брэд­бе­ри?» В.Е. Мак­си­мо­ва), Ред­жи­на («Ко­ро­ле­ва-мать» М. Сан­та­нел­ли). Сни­ма­лась в филь­мах: «На под­мо­ст­ках сце­ны», «Иг­ра без пра­вил», «Тё­ща», в те­ле­се­риа­лах «След­ст­вие ве­дут зна­то­ки», «Оль­га Сер­ге­ев­на» и др.

Иллюстрация:

Т.М. Кар­по­ва в ро­ли Мех­ме­нэ-Ба­ну («Ле­ген­да о люб­ви» Н. Хик­ме­та).