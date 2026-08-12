КАРПОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
КАРПОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА - российская актриса, народный артист СССР (1990 год).
Впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в спектакле «Маклена Граса» М. Кулиша (театр «Березiль», режиссер А.С. Курбас). В 1932-1934 годах училась в Харьковском музыкально-театральном техникуме, одновременно выступала на сцене молодёжного рабочего театра «Темафор» (Театр малых форм). В 1934-1938 годах училась в Театральном училище при Театре Революции в Москве (педагог М.И. Бабанова), с 1939 года в труппе этого театра (c 1954 года Московский театр имени Вл. Маяковского). При ярких внешних данных обладает органичной способностью к перевоплощению, созданию разноплановых сценических образов - комедийных, лирических, драматических. Особенно удаются Карповой характеры активных, деятельных, смелых женщин. В очередь с Бабановой играла роли Шуры Азаровой [«Питомцы славы» («Давным-давно») А.К. Гладкова], Тани («Таня» А.Н. Арбузова), леди Китти («Круг» С. Моэма), Дианы («Собака на сене» Лопе Ф. де Веги Карпьо). Одна из крупнейших работ - трагическая роль немой Катрин («Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта). Среди других ролей: Лиза («Простые сердца» К.Г. Паустовского), Лена («Лёнушка» Л.М. Леонова), Любовь Шевцова («Молодая гвардия» по А.А. Фадееву, Государственная прмия СССР, 1947 год), Реджина («Лисички» Л. Хелман), Мехменэ-Бану («Легенда о любви» Н. Хикмета), Павла («Зыковы» М. Горького), Гертруда («Гамлет» У. Шекспира), Сонька («Аристократы» Н.Ф. Погодина), Алевтина («Весенние скрипки» А.П. Штейна), Медея («Медея» Еврипида), Полина Андреевна («Чайка» А.П. Чехова), Большая Ма («Кошка на раскалённой крыше» Т. Уильямса), Устинья Наумовна («Банкрот, или Свои люди - сочтёмся!» А.Н. Островского), Клавдия («Дети Ванюшина» С.А. Найдёнова), Мадам («Три минуты Мартина Гроу» Г.А. Боровика), Фонсия Дорси («Игра в джин» Дж. Кобурна), Светлана Васильевна («Жанна» А.М. Галина), Галина Сергеевна («Флигель» А.М. Буравского), Горемыкина («Кто боится Рея Брэдбери?» В.Е. Максимова), Реджина («Королева-мать» М. Сантанелли). Снималась в фильмах: «На подмостках сцены», «Игра без правил», «Тёща», в телесериалах «Следствие ведут знатоки», «Ольга Сергеевна» и др.
Иллюстрация:
Т.М. Карпова в роли Мехменэ-Бану («Легенда о любви» Н. Хикмета).