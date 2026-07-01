КАРПИНИ ДЖОВАННИ ПЛАНО

Монашество

Известный итальянский путешественник Джованни Карпини родился около 1182 г. г. Пьян-дель-Карпине неподалеку от Перуджи.

В 1221 г. К. вместе с Цезарем Шпайерским отправился в Германию. В Саксонии он был кустодом францисканского ордена. В его задачу входило создание в Саксонии орденских миссий, отправка членов ордена в земли Венгрии, Лотарингии, Богемии и Норвегии. С 1230 г. К. исполнял обязанности кустода в Испании. Оставив эту должность в 1232 г., он возвратился в Германию. Здесь он получил должность провинциала Саксонии, на которой находился вплоть до 1239 г.

В декабре 1244 г. в Лион прибыл папа Иннокентий IV, вынужденный покинуть Италию из-за конфликта с императором Фридрихом II. Именно здесь с 1245 г. началась подготовка к проведению вселенского собора

Это время ознаменовалось наступательными действиями монголов. Поэтому пара Иннокентий IV планировал заключить союз с татарами. Однако отправленная к хану монголов миссия не добилась успеха. Новую миссию возглавил францисканский монах К., известный своими дипломатическими талантами.

Поездка в Золотую Орду

В апреле 1245 г. К. отправился в путь. Пройдя Богемию, Силезию и Краковское герцогство, он оказался в Киеве. Дальнейший маршрут К. проходил по Днепру до черноморского побережья, после чего К. по северному берегу вышел к Дону, а позднее – к Волге.

В апреле 1246 г. миссия вышла к Сарай-Бату. Здесь К. познакомился с Батыем. Оттуда их отправили в Каракорум, где миссия встретилась с великим ханом Гуюком, которому передала письмо папы Римского. 13 ноября К. получил ответное письмо хана к папе Римскому.

За время своего пребывания в Орде К. познакомился с бытом и традициями монголов, их религией и государственном устройством, что нашло воплощение в его труде «Исторический обзор».

В 1247 г. К. благополучно вернулся в Рим.

Новый архиепископ

В 1248 г. К. получил назначение на пост архиепископа Антивари, получив имя Ивана II. На его плечи легло решение спора между городками Антивари и Рагузой. Однако противостояние переросло в открытую войну, и К. оказался в тюрьме. Он предал анафеме всю Рагузу. Освободили К. за большой денежный выкуп.

В начале 1252 г. К. встал во главе барской делегации, которая должна была принять решение по спору в Перудже. Однако 1 августа 1252 г. К. скончался. По одной из версий, он был отравлен.