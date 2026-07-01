КАРПАТОРОССЫ
КАРПАТОРОССЫ (карпаторосы, угророссы, подкарпатские русины) - историческое название украинского населения Карпатской (Угорской) Руси (современная Закарпатская область Украины, северная Румыния и северо-восточная Словакия).
Названия «угророссы» и «Угорская Русь» известны с XVIII века, «Карпатороссы» и «Карпатская Русь» - с начала XIX века, «подкарпатские русины» и «Подкарпатская Русь» - со 2-й половины XIX века. К Карпатороссам относятся спишские русины, южные (словацкие) лемки, долыняне, закарпатские бойки и гуцулы. В языке и культуре Карпатороссов прослеживается незначительное венгерское влияние.
Во 2-й половине XX века термин «Карпатороссы» стал широко употребляться для обозначения различных религиозных и национально-культурных течений.