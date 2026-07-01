КАРПАТОРОССЫ

КАРПАТОРОССЫ (кар­па­то­ро­сы, уг­ро­рос­сы, под­кар­пат­ские ру­си­ны) - ис­то­рическое на­зва­ние украинского на­се­ле­ния Кар­пат­ской (Угор­ской) Ру­си (современная За­кар­пат­ская область Ук­раи­ны, северная Румыния и северо-восточная Сло­ва­кия).

На­зва­ния «уг­ро­рос­сы» и «Угор­ская Русь» из­вест­ны с XVIII века, «Карпатороссы» и «Кар­пат­ская Русь» - с начала XIX века, «под­кар­пат­ские ру­си­ны» и «Под­кар­пат­ская Русь» - со 2-й половины XIX века. К Карпатороссам от­но­сят­ся спиш­ские ру­си­ны, юж­ные (сло­вац­кие) лем­ки, до­лы­ня­не, за­кар­пат­ские бой­ки и гу­цу­лы . В язы­ке и куль­ту­ре Карпатороссов про­сле­жи­ва­ет­ся не­зна­чительное венгерское влия­ние.

Во 2-й половине XX века тер­мин «Карпатороссы» стал ши­ро­ко упо­треб­лять­ся для об­оз­на­че­ния различных ре­лигиозных и на­цио­наль­но-куль­тур­ных те­че­ний.

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