КАРП Сергей Яковлевич

Родился 15.07.1959. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Общественно–политические идеи и деятельность Жака-Пьера Бриссо (1988).

Докторская диссертация : Французские просветители и Россия. Русско-французские культурные связи во второй половине XVIII в. (1998).

Главный научный сотрудник руководитель Центра по изучению XVIII века Института всеобщей истории РАН.

Отв. ред. продолжающегося издания «Век Просвещения» (М.: «Наука»), член редакционного комитета «Archives de l’Est» (Ferney-Voltaire: Centre international d’étude du XVIIIe siècle), член редакционного комитета академического издания «Литературной корреспонденции» Ф.М. Гримма (Ferney-Voltaire: Centre international d’étude du XVIIIe siècle), член ред. комитета академического издания Полного собрания сочинений Дени Дидро (Paris: Hermann), член редколлегии журнала «Diderot Studies» (Genève: Droz)

Область интересов : Русско-западноевропейские культурные связи в XVIII в. История Франции XVIII в. Просвещение.

Сочинения: Французские просветители и Россия. Исследования и новые материалы по истории русско–французских культурных связей второй половины XVIII в. М., 1998;

Quand Catherine II achetait la bibliothèque de Voltaire. Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIIIe siècle, 1999;

Русско–французские культурные связи в эпоху Просвещения. Исследования и материалы. Сб. памяти Г.С. Кучеренко. М., 2001;

Le Mirage russe au XVIIIe siècle / Textes publiés par Sergueï Karp et Larry Wolff. Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIIIe siècle, 2001;

История продолжается. Изучение XVIII века на пороге XXI века М.–СПб., 2001;

Etre dix-huitièmiste / Témoignages recueillis par Sergueï Karp. Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIIIe siècle, 2003;

Европейское Просвещение и развитие цивилизации в России. М., 2004.

Мир в XVIII веке. М.: Наука, 2013 (Всемирная история. В 6 томах / Под общ. ред.: А.О. Чубарьяна. Т. 4).