КАРОЙИ КАРОЛЬИ МИХАЙ

КАРОЙИ КАРОЛЬИ МИХАЙ - венгерский государственный и по­ли­тический дея­тель, граф.

Окон­чил юри­дический факультет Бу­да­пешт­ско­го университета. С 1901 года член Ли­бе­раль­ной пар­тии, с 1905 года депутат пар­ла­мен­та от Пар­тии не­за­ви­си­мо­сти (ПН). В 1909-1912 годах председатель Венгерского эко­но­мического сою­за. В 1910 году из­бран де­пу­та­том пар­ла­мен­та как не­за­ви­си­мый кан­ди­дат. С 1912 года во­зоб­но­вил член­ст­во в ПН, в 1913-1916 годах председатель пар­тии. Бо­рол­ся за вве­де­ние все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны осу­ж­дал во­енную по­ли­ти­ку ав­ст­ро-венгерской мо­нар­хии, её уча­стие в Трой­ст­вен­ном сою­зе 1882 года, сим­па­ти­зи­ро­вал Ан­тан­те, на­стаи­вал на ско­рей­шем за­клю­че­нии ми­ра. В 1916 году на ба­зе ле­во­го кры­ла ПН со­здал Пар­тию Ка­ройи (вы­сту­па­ла за про­ве­де­ние де­мо­кра­тических ре­форм, раз­дел зем­ли ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми и рав­но­пра­вие на­цио­наль­но­стей), бы­ст­ро за­вое­вав­шую по­пу­ляр­ность в мас­сах. В октябре 1918 года воз­гла­вил Венгерский национальный со­вет, соз­дан­ный ПН, Ра­ди­каль­ной пар­ти­ей и Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­ти­ей Венг­рии. 31 октября 1918 года на­зна­чен пре­мьер-ми­ни­стром, 08.11.1918 года под­пи­сал пе­ре­ми­рие со стра­на­ми Ан­тан­ты, 11.01.1919 года из­бран временным пре­зи­ден­том Венг­рии. Со­дей­ст­во­вал при­ня­тию 40 так называемых народных за­ко­нов, в том числе о все­об­щем из­би­рательном пра­ве, сво­бо­де пе­ча­ти и со­б­ра­ний, раз­де­ле круп­ных зе­мель­ных вла­де­ний (свыше 500 свет­ских и свыше 200 цер­ков­ных холь­дов). Осу­ще­ст­в­ле­ние аг­рар­ной ре­фор­мы на­чал с раз­де­ла собственных зе­мель, но его при­ме­ру ни­кто не по­сле­до­вал. По­лу­чив 20.03.1919 года уль­ти­ма­тум Ан­тан­ты , по­тре­бо­вав­шей от Венг­рии серь­ёз­ных тер­ри­то­ри­аль­ных ус­ту­пок, при­звал на­род к воо­руженному со­про­тив­ле­нию. 21.03.1919 года пе­ре­дал власть ком­му­ни­стам и со­ци­ал-де­мо­кра­там в на­де­ж­де, что им уда­ст­ся от­сто­ять це­ло­ст­ность рес­пуб­ли­ки. 04.07.1919 года эмиг­ри­ро­вал че­рез Ав­ст­рию в Че­хо­сло­ва­кию, а за­тем на За­пад. По­сле па­де­ния Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года, на­хо­дясь в эмиг­ра­ции, рез­ко кри­ти­ко­вал ре­жим М. Хор­ти, со­труд­ни­чал с пред­ста­ви­те­ля­ми Венгерской ком­му­ни­стической пар­тии. В 1923 году в Венг­рии был об­ви­нён в государственной из­ме­не и за­оч­но осу­ж­дён, его иму­ще­ст­во кон­фи­ско­ва­но. С 1924 года жил в Па­ри­же, воз­глав­лял ле­вое кры­ло венгерской по­ли­тической эмиг­ра­ции, с сим­па­ти­ей от­но­сил­ся к СССР, за что в эмиг­рант­ских кру­гах по­лу­чил про­зви­ще Крас­ный граф. С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны воз­глав­лял ори­ен­ти­ро­ван­ные на СССР венгерские ан­ти­фа­ши­ст­ские ор­га­ни­за­ции во Фран­ции. В апреле 1944 в Лон­до­не сфор­ми­ро­вал из пред­ста­ви­те­лей де­мо­кра­тической эмиг­ра­ции Венгерский со­вет и воз­гла­вил его. В апреле 1945 года из­бран де­пу­та­том Временного национального со­б­ра­ния Венг­рии, в мае 1946 года вер­нул­ся на ро­ди­ну. С 1947 года венгерский по­сол в Па­ри­же. В 1949 году в знак про­тес­та про­тив по­ка­за­тель­ных по­ли­тических про­цес­сов в Венг­рии над про­тив­ни­ка­ми ре­жи­ма М. Ра­ко­ши ос­та­вил пост по­сла. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в эмиг­ра­ции во Фран­ции. В мар­те 1962 года прах Каройи пе­ре­за­хо­ро­нен в Бу­да­пеш­те на клад­би­ще Ке­ре­пе­ши.