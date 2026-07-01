КАРОЙИ КАРОЛЬИ МИХАЙ
КАРОЙИ КАРОЛЬИ МИХАЙ - венгерский государственный и политический деятель, граф.
Окончил юридический факультет Будапештского университета. С 1901 года член Либеральной партии, с 1905 года депутат парламента от Партии независимости (ПН). В 1909-1912 годах председатель Венгерского экономического союза. В 1910 году избран депутатом парламента как независимый кандидат. С 1912 года возобновил членство в ПН, в 1913-1916 годах председатель партии. Боролся за введение всеобщего избирательного права. Во время 1-й мировой войны осуждал военную политику австро-венгерской монархии, её участие в Тройственном союзе 1882 года, симпатизировал Антанте, настаивал на скорейшем заключении мира. В 1916 году на базе левого крыла ПН создал Партию Каройи (выступала за проведение демократических реформ, раздел земли между крестьянами и равноправие национальностей), быстро завоевавшую популярность в массах. В октябре 1918 года возглавил Венгерский национальный совет, созданный ПН, Радикальной партией и Социал-демократической партией Венгрии. 31 октября 1918 года назначен премьер-министром, 08.11.1918 года подписал перемирие со странами Антанты, 11.01.1919 года избран временным президентом Венгрии. Содействовал принятию 40 так называемых народных законов, в том числе о всеобщем избирательном праве, свободе печати и собраний, разделе крупных земельных владений (свыше 500 светских и свыше 200 церковных хольдов). Осуществление аграрной реформы начал с раздела собственных земель, но его примеру никто не последовал. Получив 20.03.1919 года ультиматум Антанты, потребовавшей от Венгрии серьёзных территориальных уступок, призвал народ к вооруженному сопротивлению. 21.03.1919 года передал власть коммунистам и социал-демократам в надежде, что им удастся отстоять целостность республики. 04.07.1919 года эмигрировал через Австрию в Чехословакию, а затем на Запад. После падения Венгерской советской республики 1919 года, находясь в эмиграции, резко критиковал режим М. Хорти, сотрудничал с представителями Венгерской коммунистической партии. В 1923 году в Венгрии был обвинён в государственной измене и заочно осуждён, его имущество конфисковано. С 1924 года жил в Париже, возглавлял левое крыло венгерской политической эмиграции, с симпатией относился к СССР, за что в эмигрантских кругах получил прозвище Красный граф. С началом 2-й мировой войны возглавлял ориентированные на СССР венгерские антифашистские организации во Франции. В апреле 1944 в Лондоне сформировал из представителей демократической эмиграции Венгерский совет и возглавил его. В апреле 1945 года избран депутатом Временного национального собрания Венгрии, в мае 1946 года вернулся на родину. С 1947 года венгерский посол в Париже. В 1949 году в знак протеста против показательных политических процессов в Венгрии над противниками режима М. Ракоши оставил пост посла. Последние годы жизни провёл в эмиграции во Франции. В марте 1962 года прах Каройи перезахоронен в Будапеште на кладбище Керепеши.