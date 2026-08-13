«КАРОЛИНА»

«КАРОЛИНА» [латинское Constitutio Criminalis Carolina (CCC), или Carolina] - об­ще­гер­ман­ское уго­лов­но-су­деб­ное уло­же­ние Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

Со­став­ле­но в 1532 году в прав­ле­ние императора Кар­ла V (от­сю­да название). Бы­ло пред­на­зна­че­но для ру­ко­во­дства в су­дах им­пе­рии, в ча­ст­но­сти для су­дей и шеф­фе­нов. По­ми­мо германскогог обыч­но­го пра­ва (в осо­бен­но­сти Бам­берг­ско­го уго­лов­но­го уло­же­ния 1507 года), ис­точ­ни­ка­ми «Каролины» по­слу­жи­ли по­ло­же­ния, за­им­ст­во­ван­ные из рим­ско­го пра­ва . При стрем­ле­нии к уни­фи­ка­ции германского пра­ва в «Каролине» учи­ты­ва­лись и пар­ти­ку­ля­ри­ст­ские тен­ден­ции отдельных германских зе­мель; она со­дер­жа­ла т. н. саль­ва­тор­ную клау­зу­лу (clau­su­la salvatoria) о том, что из­да­вае­мым уло­же­ни­ем не унич­то­жа­ют­ся «ис­кон­ные, унас­ле­до­ван­ные, пра­во­мер­ные и спра­вед­ли­вые» обы­чаи, ко­то­ры­ми «кур­фюр­стам, князь­ям и со­сло­ви­ям» пре­дос­тав­ля­ет­ся ру­ко­во­дство­вать­ся и впредь.

«Каролина» со­стоя­ла из 219 ста­тей, вклю­чая раз­де­лы о судь­ях, су­деб­ных за­се­да­те­лях и су­деб­ных чи­нов­ни­ках, о до­ка­за­тель­ст­вах, о до­про­се под пыт­кой, об уго­лов­ных пре­сту­п­ле­ни­ях и на­ка­за­ни­ях и др. Об­щая фор­му­ла су­до­про­из­вод­ст­ва сво­ди­лась к сле­дую­ще­му: пра­во­су­дие не­об­хо­ди­мо бы­ло осу­ще­ст­в­лять «в наи­боль­шем со­от­вет­ст­вии с пра­вом и спра­вед­ли­во­стью». Основное со­дер­жа­ние уло­же­ния со­став­ля­ли про­цес­су­аль­ные нор­мы; вме­сте с тем «Каролина» оп­ре­де­ля­ла ши­ро­кий круг на­ка­зуе­мых дея­ний (го­су­дар­ст­вен­ные, ре­лигиозные, чис­то уго­лов­ные и другие пре­сту­п­ле­ния). Да­ва­лось тол­ко­ва­ние та­ких уго­лов­но-пра­во­вых по­ня­тий, как со­уча­стие, по­ку­ше­ние, по­соб­ни­че­ст­во. В «Каролине» пре­ду­смат­ри­ва­лись край­не жес­то­кие на­ка­за­ния: со­жже­ние, чет­вер­то­ва­ние, ко­ле­со­ва­ние, по­ве­ше­ние, уто­п­ле­ние, по­гре­бе­ние за­жи­во, во­ло­че­ние к мес­ту каз­ни, тер­за­ние ка­лё­ны­ми щип­ца­ми, от­се­че­ние ру­ки и т. д. При­зна­ние сво­ей ви­нов­но­сти под пыт­кой счи­та­лось до­ста­точ­ным до­ка­за­тель­ст­вом. В уло­же­ние во­шли не­ко­то­рые но­вые мо­мен­ты, ка­саю­щие­ся ор­га­ни­за­ции пра­во­су­дия и тол­ко­ва­ния со­ста­вов пре­сту­п­ле­ния: оно за­фик­си­ро­ва­ло пе­ре­ход от ча­ст­но­го (об­ви­ни­тель­но-со­стя­за­тель­но­го) к ин­кви­зи­ци­он­но­му про­цес­су. В «Каролине» бы­ли вклю­че­ны об­щие прин­ци­пы о пре­ступ­но­сти и на­ка­зуе­мо­сти дея­ний толь­ко при на­ли­чии ви­ны (за ис­клю­че­ни­ем не­ко­то­рых со­ста­вов с при­зна­ни­ем от­вет­ст­вен­но­сти без ви­ны по прин­ци­пу объ­ек­тив­но­го вме­не­ния - «пло­хая ре­пу­та­ция» и др.), имел­ся пе­ре­чень отяг­чаю­щих или смяг­чаю­щих об­стоя­тельств, а так­же об­стоя­тельств, ис­клю­чаю­щих на­ка­за­ние (пра­во­мер­ная обо­ро­на).

«Каролина» ока­за­ла боль­шое влия­ние на германское за­ко­но­да­тель­ст­во, это­му со­дей­ст­во­ва­ли, кро­ме ак­ту­аль­но­сти со­дер­жа­ния, точ­ность тер­ми­но­ло­гии и оп­ре­де­лён­ность юри­дических по­ло­же­ний. «Каролина» дей­ст­во­ва­ла до конца XVIII века; в од­них зем­лях она про­сто пе­ре­из­да­ва­лась, в дру­гих - до­пол­ня­лась и ис­прав­ля­лась.

Источники:

Га­лан­за П.Н. Фео­даль­ное го­су­дар­ст­во и пра­во Гер­ма­нии. М., 1963;

Ка­ро­ли­на. Уго­лов­но-су­деб­ное уло­же­ние Кар­ла V / Пер. С. Я. Бу­ла­то­ва. А.-А., 1967.

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