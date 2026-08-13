«КАРОЛИНА»
«КАРОЛИНА» [латинское Constitutio Criminalis Carolina (CCC), или Carolina] - общегерманское уголовно-судебное уложение Священной Римской империи.
Составлено в 1532 году в правление императора Карла V (отсюда название). Было предназначено для руководства в судах империи, в частности для судей и шеффенов. Помимо германскогог обычного права (в особенности Бамбергского уголовного уложения 1507 года), источниками «Каролины» послужили положения, заимствованные из римского права. При стремлении к унификации германского права в «Каролине» учитывались и партикуляристские тенденции отдельных германских земель; она содержала т. н. сальваторную клаузулу (clausula salvatoria) о том, что издаваемым уложением не уничтожаются «исконные, унаследованные, правомерные и справедливые» обычаи, которыми «курфюрстам, князьям и сословиям» предоставляется руководствоваться и впредь.
«Каролина» состояла из 219 статей, включая разделы о судьях, судебных заседателях и судебных чиновниках, о доказательствах, о допросе под пыткой, об уголовных преступлениях и наказаниях и др. Общая формула судопроизводства сводилась к следующему: правосудие необходимо было осуществлять «в наибольшем соответствии с правом и справедливостью». Основное содержание уложения составляли процессуальные нормы; вместе с тем «Каролина» определяла широкий круг наказуемых деяний (государственные, религиозные, чисто уголовные и другие преступления). Давалось толкование таких уголовно-правовых понятий, как соучастие, покушение, пособничество. В «Каролине» предусматривались крайне жестокие наказания: сожжение, четвертование, колесование, повешение, утопление, погребение заживо, волочение к месту казни, терзание калёными щипцами, отсечение руки и т. д. Признание своей виновности под пыткой считалось достаточным доказательством. В уложение вошли некоторые новые моменты, касающиеся организации правосудия и толкования составов преступления: оно зафиксировало переход от частного (обвинительно-состязательного) к инквизиционному процессу. В «Каролине» были включены общие принципы о преступности и наказуемости деяний только при наличии вины (за исключением некоторых составов с признанием ответственности без вины по принципу объективного вменения - «плохая репутация» и др.), имелся перечень отягчающих или смягчающих обстоятельств, а также обстоятельств, исключающих наказание (правомерная оборона).
«Каролина» оказала большое влияние на германское законодательство, этому содействовали, кроме актуальности содержания, точность терминологии и определённость юридических положений. «Каролина» действовала до конца XVIII века; в одних землях она просто переиздавалась, в других - дополнялась и исправлялась.
Источники:
Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. М., 1963;
Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V / Пер. С. Я. Булатова. А.-А., 1967.