КАРОЛЬ II

КАРОЛЬ II - ко­роль Ру­мы­нии (1930-1940 годы) из ди­на­стии Го­ген­цол­лер­нов-Зиг­ма­рин­ге­нов .

Сын румынского ко­ро­ля Фер­ди­нан­да I. В 1926 году был об­ви­нён в по­ро­ча­щих свя­зях, ли­шён пра­ва на­сле­до­вать пре­стол и эмиг­ри­ро­вал в Лон­дон. Ко­ро­лём в 1927 году был про­воз­гла­шён Михай I , его 5-лет­ний сын от бра­ка с до­че­рью греческого ко­ро­ля Кон­стан­ти­на I. В 1930 году, за­ру­чив­шись под­держ­кой Фран­ции и Ве­ли­ко­бри­та­нии, вер­нул­ся в Ру­мы­нию, был ко­ро­но­ван. В пе­ри­од прав­ле­ния Кароля II в Ру­мы­нии уси­ли­лась кор­руп­ция, сам он стал круп­ней­шим зем­ле­вла­дель­цем, сов­ла­дель­цем 34 промышленных пред­при­ятий и не­сколь­ких бан­ков. По­рвав свя­зи с под­дер­жи­вав­шей его На­цио­наль­но-цэ­рэ­нист­ской пар­ти­ей, в феврале 1938 года при со­дейст­вии ар­мии при­ос­та­но­вил дей­ст­вие кон­сти­ту­ции 1923 года, рас­пус­тил пар­ла­мент, по­ли­тические пар­тии и проф­сою­зы, за­крыл оп­по­зиционные га­зе­ты и про­воз­гла­сил ус­та­нов­ле­ние «ко­ро­лев­ской дик­та­ту­ры». Во внеш­ней по­ли­ти­ке пер­во­на­чаль­но при­дер­жи­вал­ся про­бри­тан­ской и проф­ран­цуз­ской ори­ен­та­ции, за­тем вы­сту­пил за со­юз с Гер­ма­ни­ей, за­клю­чив с ней в мар­те 1939 года эко­но­мический до­го­вор. При­знал ре­ше­ния Вен­ских ар­бит­ра­жей 1938, 1940 годов, ус­ту­пил Венг­рии Северную Тран­силь­ва­нию, а Бол­га­рии - Южную До­б­руд­жу. Ут­ра­тив по­ли­тическое влия­ние, под на­жи­мом «Же­лез­ной гвар­дии», всту­пив­шей в аль­янс с генералом Й. Ан­то­не­ску, 06.09.1940 года от­рёк­ся от пре­сто­ла и эмиг­ри­ро­вал в Мек­си­ку. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны вер­нул­ся в Ев­ро­пу. В 2003 году прах Кароля II был пе­ре­за­хо­ро­нен в Ру­мы­нии.

Сочинение:

Între datorie şi pasiune. Însemnări zil­nice. [Buc.], 1995–[2002]. Vol. 1–6.