КАРНОВИЧ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
КАРНОВИЧ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ - русский писатель, публицист.
Дворянин. Окончил Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге (1844 год). Преподавал в тульской, затем в калужской гимназии, с 1847 года совмещал работу в гимназии со службой в Калужском статистическом комитете. Дебютировал как поэт и переводчик в 1845 году. В 1857 году переехал в Санкт-Петербург; занимался общественной деятельностью: член петербургского Статистического комитета (с 1861 года), Общества для пособия нуждающимся литераторам и учёным (с 1864 года), Общества для пособия бедным женщинам (с 1870 года) и других. Успех имели «Очерки и рассказы из старинного быта Польши» (1857-1863 годы, отдельное издание - 1873 год). В 1850-1870-е годы занимался преимущественно публицистикой: статьи «Нужно ли распространять грамотность в русском народе?» (1857 год), «Заметка для истории крепостного права в России» (1858 год), очерки «О разработке статистики народного просвещения в России» (1863 год), «Еврейский вопрос в России» (1864 год), книга «Очерки наших порядков административных, судебных и общественных» (1873 год) и другие. В конце 1870-х годов обратился к историеским. разысканиям: «Ассамблеи при Петре Великом» (1877 год), «Черты из патриаршего и царского быта» (1885 год), «Театральные зрелища в России» (1889 год), «Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий» (1884 год) и другим. Автор исторической беллетристики: романы «Любовь и корона» (1879 год), «Придворное кружево» (1883 год), повесть «Мальтийские рыцари в России» (1880 год) и других.
Сочинения:
Собр. соч. М., 1909. Т. 1-9;
Собр. соч. М., 1995. Т. 1-4.