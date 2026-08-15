КАРНОВИЧ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

КАРНОВИЧ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ - русский пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Дво­ря­нин. Окон­чил Главный пе­да­го­гический институт в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1844 год). Пре­по­да­вал в туль­ской, за­тем в ка­луж­ской гим­на­зии , с 1847 года со­вме­щал ра­бо­ту в гим­на­зии со служ­бой в Ка­луж­ском ста­ти­стическом комитете. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт и пе­ре­во­дчик в 1845 году. В 1857 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург; за­ни­мал­ся об­щественной дея­тель­но­стью: член пе­тербургского Ста­ти­стического комитета (с 1861 года), Общества для по­со­бия ну­ж­даю­щим­ся ли­те­ра­то­рам и учё­ным (с 1864 года), Общества для по­со­бия бед­ным жен­щи­нам (с 1870 года) и других. Ус­пех име­ли «Очер­ки и рас­ска­зы из ста­рин­но­го бы­та Поль­ши» (1857-1863 годы, отдельное издание - 1873 год). В 1850-1870-е годы за­нимал­ся пре­имущественно пуб­ли­ци­сти­кой: ста­тьи «Нуж­но ли рас­про­стра­нять гра­мот­ность в рус­ском на­ро­де?» (1857 год), «За­мет­ка для ис­то­рии кре­по­ст­но­го пра­ва в Рос­сии» (1858 год), очер­ки «О раз­ра­бот­ке ста­ти­сти­ки на­род­но­го про­све­ще­ния в Рос­сии» (1863 год), «Ев­рей­ский во­прос в Рос­сии» (1864 год), книга «Очер­ки на­ших по­ряд­ков ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных, су­деб­ных и об­ще­ст­вен­ных» (1873 год) и другие. В конце 1870-х годов об­ра­тил­ся к ис­то­риеским. ра­зы­ска­ни­ям: «Ас­самб­леи при Пет­ре Ве­ли­ком» (1877 год), «Чер­ты из пат­ри­ар­ше­го и цар­ско­го бы­та» (1885 год), «Те­ат­раль­ные зре­ли­ща в Рос­сии» (1889 год), «За­ме­ча­тель­ные и за­га­доч­ные лич­но­сти XVIII и XIX сто­ле­тий» (1884 год) и другим. Автор ис­то­рической бел­лет­ри­сти­ки: ро­ма­ны «Лю­бовь и ко­ро­на» (1879 год), «При­двор­ное кру­же­во» (1883 год), по­весть «Маль­тий­ские ры­ца­ри в Рос­сии» (1880 год) и других.

Сочинения:

Собр. соч. М., 1909. Т. 1-9;

Собр. соч. М., 1995. Т. 1-4.