КАРНЕГИ ЭНДРЮ

КАРНЕГИ ЭНДРЮ - американский про­мыш­лен­ник и фи­лан­троп.

Из ра­бо­чей сеь­мьи, в 1848 году эмиг­ри­ро­вав­шей в США. Ра­бо­тал по­мощ­ни­ком ко­че­га­ра, за­тем те­ле­гра­фи­стом в ком­па­нии «Ohio Telegraph», позд­нее - лич­ным те­ле­гра­фи­стом управ­ляю­ще­го ме­ст­ным от­де­ле­ни­ем железно-дорожной ком­па­нии «Pennsylvania Railroad». С 1859 года управ­ляю­щий от­де­ле­ни­ем этой ком­па­нии в городе Питтс­бург. Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов на­хо­дил­ся в Ва­шинг­то­не, за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей ра­бо­ты во­енной те­ле­граф­ной служ­бы. По­сле вой­ны ос­но­вал ком­па­нию по строи­тель­ст­ву железно-дорожных мос­тов «Keystone Bridge Co­m­pany». В 1888 году при­об­рёл «Homestead Steel Works», по­лу­чив кон­троль над 25% про­изводства чу­гу­на и ста­ли в стра­не; в 1889 году объ­е­ди­нил ста­ле­ли­тей­ные за­во­ды, рас­по­ло­жен­ные в рай­оне Питтс­бур­га, в хол­динг «Carnegie Steel». В 1891 году спон­си­ро­вал строи­тель­ст­во Кар­не­ги-хол­ла . В 1901 году про­дал ста­ле­ли­тей­ные за­во­ды и за­нял­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью, вло­жив в неё свыше 350 миллионов долларов. Зна­чительные сред­ст­ва на­пра­вил на строи­тель­ст­во и ос­на­ще­ние биб­лио­тек, кон­церт­ных за­лов, соз­да­ние на­учных и учеб­ных цен­тров. В 1905 году ос­но­вал Фонд Кар­не­ги по со­дей­ст­вию про­грес­су в пре­по­да­ва­нии, в 1907 году - Общество ми­ра. На сред­ст­ва Карнеги был по­стро­ен Дво­рец ми­ра в Гаа­ге (ны­не ме­сто за­се­да­ний Ме­ж­ду­народного су­да). В 1910 году уч­ре­дил Фонд Кар­не­ги за ме­ж­ду­народный мир, при­зван­ный спо­соб­ст­во­вать раз­ви­тию ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва и изу­че­нию эко­но­мических, по­ли­тических и тех­но­ло­гических фак­то­ров, оп­ре­де­ляю­щих гло­баль­ные пе­ре­ме­ны в ми­ре. В 1993 году по ини­циа­ти­ве Фон­да Кар­не­ги был ос­но­ван Московский центр Кар­не­ги, за­ни­маю­щий­ся ис­сле­до­ва­ни­ем во­про­сов российской внутренней по­ли­ти­ки, эко­но­ми­ки и ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний.