КАРНЕГИ ЭНДРЮ
КАРНЕГИ ЭНДРЮ - американский промышленник и филантроп.
Из рабочей сеьмьи, в 1848 году эмигрировавшей в США. Работал помощником кочегара, затем телеграфистом в компании «Ohio Telegraph», позднее - личным телеграфистом управляющего местным отделением железно-дорожной компании «Pennsylvania Railroad». С 1859 года управляющий отделением этой компании в городе Питтсбург. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов находился в Вашингтоне, занимался организацией работы военной телеграфной службы. После войны основал компанию по строительству железно-дорожных мостов «Keystone Bridge Company». В 1888 году приобрёл «Homestead Steel Works», получив контроль над 25% производства чугуна и стали в стране; в 1889 году объединил сталелитейные заводы, расположенные в районе Питтсбурга, в холдинг «Carnegie Steel». В 1891 году спонсировал строительство Карнеги-холла. В 1901 году продал сталелитейные заводы и занялся благотворительностью, вложив в неё свыше 350 миллионов долларов. Значительные средства направил на строительство и оснащение библиотек, концертных залов, создание научных и учебных центров. В 1905 году основал Фонд Карнеги по содействию прогрессу в преподавании, в 1907 году - Общество мира. На средства Карнеги был построен Дворец мира в Гааге (ныне место заседаний Международного суда). В 1910 году учредил Фонд Карнеги за международный мир, призванный способствовать развитию международного сотрудничества и изучению экономических, политических и технологических факторов, определяющих глобальные перемены в мире. В 1993 году по инициативе Фонда Карнеги был основан Московский центр Карнеги, занимающийся исследованием вопросов российской внутренней политики, экономики и междунар. отношений.