КАРНАВИЧЮС ЮРГИС
КАРНАВИЧЮС ЮРГИС - литовский композитор, альтист, педагог.
Окончил юридический факультет Петербургского университета (1908 год), Петербургскую консерваторию по классу пения (1910 год) и по классу композиции М.О. Штейнберга (1912 год; учился также у Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Глазунова, А.К. Лядова). В 1912-1914 и 1918-1927 годах преподавал в Петроградской (Ленинградской) консерватории музыкально-теоретические дисциплины (профессор с 1919 года), руководил хоровым классом (с 1923 года), играл на альте в составе созданного им струнного квартета. В годы 1-й мировой войны (в 1915-1918 годах) находился в лагере для военнопленных в Йозефштадте (Богемия). В 1926 году возглавлял Ленинградское отделение Ассоциации современной музыки. В 1927 году вернулся в Литву, до 1933 года альтист оркестра Каунасского театра, в 1933-1941 годах преподавал в Каунасской консерватории (профессор с 1938 года).
В композиторском творчестве претворил традиции русской классический музыки, европейской и русской позднеромантической музыки, модернистские течения начала XX века, литововский фольклор. Один из основоположников литовской национальной оперы, автор опер «Гражина» (на сюжет А. Мицкевича, Каунас, 1933 год), «Радвила Перкунас» («Радзивилл - Перун»; Каунас, 1937 год). Среди других сочинений: одноактные балеты - «Красавица» (1926 год), «Барокко» (1938 год), «Самозванец» (1940 год), «Молодёжь танцует» (1941 год, все поставлены в Каунасе); кантаты - «Сказка о залесье» (на слова К. Бинкиса и текст народной песни, 1934 год), «Сторож маяка» (на слова Бинкиса, 1935 год); для симфонического оркестра - Литовская фантазия (1925 год), поэма «Овальный портрет» (по Э. По, 1928 год); 4 струнных квартета (1913-1925 годы), произведения для фортепиано, романсы, музыка к драматическим спектаклям.