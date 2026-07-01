КАРНАВИЧЮС ЮРГИС

КАРНАВИЧЮС ЮРГИС - ли­товский ком­по­зи­тор, аль­тист, пе­да­гог.

Окон­чил юри­дический факультет Пе­тербургского университета (1908 год), Пе­тербургскую консерваторию по клас­су пе­ния (1910 год) и по клас­су ком­по­зи­ции М.О. Штейн­бер­га (1912 год; учил­ся так­же у Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, А.К. Гла­зу­но­ва, А.К. Ля­до­ва). В 1912-1914 и 1918-1927 годах пре­по­да­вал в Пет­роградской (Ле­нинградской) консерватории музыкально-тео­ре­тические дис­ци­п­ли­ны (профессор с 1919 года), ру­ко­во­дил хо­ро­вым клас­сом (с 1923 года), иг­рал на аль­те в со­ста­ве соз­дан­но­го им струн­но­го квар­те­та. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны (в 1915-1918 годах) на­хо­дил­ся в ла­ге­ре для во­ен­но­плен­ных в Йо­зеф­штад­те (Бо­ге­мия). В 1926 году воз­глав­лял Ле­нинградское от­де­ле­ние Ас­со­циа­ции со­вре­мен­ной му­зы­ки. В 1927 году вер­нул­ся в Лит­ву, до 1933 года аль­тист ор­ке­ст­ра Кау­нас­ско­го те­ат­ра, в 1933-1941 годах пре­по­да­вал в Кау­нас­ской консерватории (профессор с 1938 года).

В ком­по­зи­тор­ском твор­че­ст­ве пре­тво­рил тра­ди­ции русской клас­сический му­зы­ки, европейской и русской позд­не­ро­ман­тической му­зы­ки, мо­дер­ни­ст­ские те­че­ния начала XX века, ли­тововский фольк­лор. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ли­товской национальной опе­ры, ав­тор опер «Гра­жи­на» (на сю­жет А. Миц­ке­ви­ча, Кау­нас, 1933 год), «Рад­ви­ла Пер­ку­нас» («Рад­зи­вилл - Пе­рун»; Кау­нас, 1937 год). Сре­ди других со­чи­не­ний: од­но­акт­ные ба­ле­ты - «Кра­са­ви­ца» (1926 год), «Ба­рок­ко» (1938 год), «Са­мо­зва­нец» (1940 год), «Мо­ло­дёжь тан­цу­ет» (1941 год, все по­став­ле­ны в Кау­на­се); кан­та­ты - «Сказ­ка о за­ле­сье» (на сло­ва К. Бин­ки­са и текст народной пес­ни, 1934 год), «Сто­рож мая­ка» (на сло­ва Бин­ки­са, 1935 год); для сим­фо­нического ор­ке­ст­ра - Ли­тов­ская фан­та­зия (1925 год), по­эма «Оваль­ный порт­рет» (по Э. По, 1928 год); 4 струн­ных квар­те­та (1913-1925 годы), про­из­ве­де­ния для фортепиано, ро­ман­сы, му­зы­ка к дра­ма­тическим спек­так­лям.