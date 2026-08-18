КАРНАК (СЕЛЕНИЕ В ЕГИПТЕ)
КАРНАК (СЕЛЕНИЕ В ЕГИПТЕ) - селение в Верхнем Египте, в 2,4 км от Луксора, на правом берегу Нила, на территории древних Фив.
Близ Карнака сохранился крупнейший храмовый ансамбль Древнего Египта. Включает три разновременных крупных комплекса храмов, посвящённых богам Амону-Ра (центральный), Монту (северный) и богине Мут (южный). Композиция каждого комплекса развёрнута по продольной оси и основана на последовательном чередовании замкнутых стенами дворов и залов разл. величины, к которым в разное время пристраивались небольшие святилища, пилоны и обелиски. Ансамбль сформировался преим. в период Нового царства (XVI-XI века до н. э.; расширялся вплоть до эпохи Птолемеев), когда Карнак стал главным святилищем Египта, а культ Амона-Ра - важнейшим государственным культом. Храмовый комплекс существовал на этом месте с эпохи Среднего царства (XXI-XVIII века до н. э.), но ранние сооружения не сохранились, т. к. их блоки были использованы для более поздних построек (исключение составляет лишь т. н. белый храм-киоск Сенусерта I, восстановленный из блоков, сохранившихся в кладке III пилона). Первым значительные работы по расширению первоначального святилища предпринял Тутмос I: он возвёл колонный двор, небольшой узкий зал и три пилона – VI, V и IV, поставив перед IV пилоном два гранитных обелиска. Хатшепсут соорудила в центре комплекса Тутмоса I святилище божественной барки (перестроено при Александре Македонском и Филиппе III Арридее), воздвигла четыре обелиска (два между IV и V пилонами и два - у восточной стены храма) и возвела VIII пилон к югу от центральной оси комплекса. При Тутмосе III добавлены: два обелиска, праздничный зал для церемонии «хеб-сед», окружённый многочисленными часовнями, VII пилон, двор с гранитными статуями фараона, ниломер (у священного озера) и небольшой храм Птаха (к северу от храмового комплекса Амона-Ра), достраивавшийся в птолемеевскую и римскую эпохи. В т. н. зале анналов (между VI пилоном и постройками эпохи Хатшепсут) был помещён текст летописи, повествующей о воинских подвигах Тутмоса III. Аменхотеп III возвёл III пилон и колоссальную колоннаду (позднее ставшую центральной осью большого гипостильного зала), в северной части ансамбля был воздвигнут храм Монту, в юго-западной части - храм Хонсу, в южной части сооружён храм Мут и установлено более 700 статуй сидящей богини Сохмет. При Хоремхебе (XIV век до н. э.) возведены II, IX и X пилоны, проложена аллея сфинксов между X пилоном и комплексом Мут. Сети I и Рамсес II воздвигли в Карнаке знаменитый большой гипостильный зал, поставив 7 рядов колонн по сторонам от колоннады, возведённой Аменхотепом III (смотрите иллюстрацию к статье Гипостиль). На внешних стенах этого зала сохранились рельефы, изображающие подвиги Сети I (северная стена) и Рамсеса II (южная стена). Кроме того, Рамсес II поставил перед II пилоном две свои колоссальные гранитные статуи, проложил от Нила до входа в храм аллею криосфинксов и выстроил небольшой храм в восточной части комплекса. Сети II возвёл пилон перед храмом Мут и соорудил небольшое святилище, посвящённое фиванской триаде - Амону, Мут и Хонсу, перед храмом Амона-Ра (ныне на территории первого двора между I и II пилонами). Рамсес III построил около II пилона храм, ориентированный по оси север - юг, перестроил храм Хонсу и возвёл храм на территории комплекса Мут. При XXI-XXIV династиях (XI-VIII века до н. э.) масштаб строительных работ в Карнаке был незначительным в сравнении с предшествующей эпохой. Тахарка (690-664 годы до н. э.) соорудил большой храм-киоск перед II пилоном, два святилища на территории комплекса Монту и одно - на территории комплекса Мут. Цари XXVI-XXIX династий (VII-IV века до н. э.) проводили в Карнаке реставрационные работы и высекали надписи на стенах прежних сооружений. Нектанеб I (380-362 годы до н. э.) окружил храм стеной из сырцового кирпича и возвёл I пилон, который ныне является входным. При Птолемеях (IV-I века до н. э.) были построены врата перед храмом Хонсу, пилоны перед святилищами Монту, Мут и храмом Птаха, а также святилище богини Ипет рядом с храмом Хонсу.
Перед VII пилоном находится т. н. двор тайника: в 1903 году здесь был обнаружен колоссальный тайник, в котором сохранилось около 18 тысяч предметов: статуи богов, царей и частных лиц, фрагменты рельефов и небольших изделий из драгоценных камней и металла. Предназначение этого тайника неизвестно, возраст хранившихся в нём памятников варьируется от V династии (XXVI-XXV века до н. э.) до эпохи Птолемеев.