КАРМИР-БЕРДСКАЯ КУЛЬТУРА
КАРМИР-БЕРДСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура среднего бронзового века (ранее датировалась концом III-го - началом II-го тысячелетий до н. э.; сейчас - в рамках конца XVIII - начала XIV веков до н. э.) в междуречье Куры и Аракса, ограниченном с запада рекой Ахурян, с востока - рекой Агстев и западным побережьем озера Севан.
Памятники исследовали с конца XIX века; выделение особой культуры обосновано в 1980-х годах К.Х. Кушнарёвой и А.Е. Симоняном; названа по могильнику у селения Кармир-Берд (Тазакенд) в Араратской долине (Армения). Каменно-земляные курганы над кромлехами и грунтовыми ямами, перекрытыми каменными плитами; скорченные трупоположения (мужчины на правом, женщины на левом боку) сопровождались тушами или частями животных, посудой. Характерны широкогорлые кувшины, чаши, горшки с раздутым туловом, украшенные чёрной росписью (широкие фризы, разделённые метопами, с геометрическим орнаментом, «свисающими» спиралями) по красному ангобу; есть чернолощёная, украшенная врезным геометрическим орнаментом, спиралями и другим или гребенчатым штампом, и грубая кухонная керамика. Бронзовые черешковые кинжалы, булавки с пирамидальной и спиралевидной головкой, спиральные подвески и другое, бусы из сердолика, стекла. Кармир-бердская культура сменила бедено-триалетскую культурную общность (смотрите в статье Триалетская культура) в ходе инфильтрации населения из Малой Азии. Родственна кизил-ванкской культуре. На позднем этапе Кармир-бердской культуры её носители проникают в области восточнее озера Севан и в Мильскую степь, где возникают памятники т. н. севано-узерликского типа.