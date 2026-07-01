КАРМИР-БЕРДСКАЯ КУЛЬТУРА

КАРМИР-БЕРДСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (ра­нее да­ти­ро­ва­лась концом III-го - началом II-го тысячелетий до н. э.; сей­час - в рам­ках конца XVIII - начала XIV веков до н. э.) в ме­ж­ду­ре­чье Ку­ры и Арак­са, ог­ра­ни­чен­ном с за­па­да рекой Аху­рян, с вос­то­ка - рекой Аг­стев и западным по­бе­режь­ем озера Се­ван.

Па­мят­ни­ки ис­сле­до­ва­ли с конца XIX века; вы­де­ле­ние осо­бой куль­ту­ры обос­но­ва­но в 1980-х годах К.Х. Куш­на­рё­вой и А.Е. Си­мо­ня­ном; на­зва­на по мо­гиль­ни­ку у се­ле­ния Кар­мир-Берд (Та­за­кенд) в Ара­рат­ской до­ли­не (Ар­ме­ния). Ка­мен­но-зем­ля­ные кур­га­ны над кром­ле­ха­ми и грун­то­вы­ми яма­ми, пе­ре­кры­ты­ми ка­мен­ны­ми пли­та­ми; скор­чен­ные тру­по­по­ло­же­ния (муж­чи­ны на пра­вом, жен­щи­ны на ле­вом бо­ку) со­про­во­ж­да­лись ту­ша­ми или час­тя­ми жи­вот­ных, по­су­дой. Ха­рак­тер­ны ши­ро­ко­гор­лые кув­ши­ны, ча­ши, горш­ки с раз­ду­тым ту­ло­вом, ук­ра­шен­ные чёр­ной рос­пи­сью (ши­ро­кие фри­зы, раз­де­лён­ные ме­то­па­ми, с гео­мет­рическим ор­на­мен­том, «сви­саю­щи­ми» спи­ра­ля­ми) по крас­но­му ан­го­бу; есть чер­но­ло­щё­ная, ук­ра­шен­ная врез­ным гео­мет­рическим ор­на­мен­том, спи­ра­ля­ми и другим или гре­бен­ча­тым штам­пом, и гру­бая ку­хон­ная ке­ра­ми­ка. Брон­зо­вые че­реш­ко­вые кин­жа­лы, бу­лав­ки с пи­ра­ми­даль­ной и спи­ра­ле­вид­ной го­лов­кой, спи­раль­ные под­вес­ки и другое, бу­сы из сер­до­ли­ка, стек­ла. Кармир-бердская культура сме­ни­ла бе­де­но-три­алет­скую куль­тур­ную общ­ность (смотрите в статье Три­алет­ская куль­ту­ра) в хо­де ин­филь­тра­ции на­се­ле­ния из Ма­лой Азии. Род­ст­вен­на ки­зил-ванк­ской куль­ту­ре. На по­зд­нем эта­пе Кармир-бердской культуры её но­сите­ли про­ни­ка­ют в об­ла­сти во­сточ­нее озера Се­ван и в Миль­скую степь, где воз­ни­ка­ют па­мят­ни­ки т. н. се­ва­но-узер­лик­ско­го ти­па.

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