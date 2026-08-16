КАРМЕЛЬ

КАРМЕЛЬ (Кар­мел, Кар­мил - ви­но­град­ник Бо­га) - па­мят­ни­ки ар­хео­ло­гии и ис­то­рии, свя­зан­ные с гор­ным хреб­том Кар­мель (северный Из­ра­иль ).

Про­тя­жён­ность хреб­та около 20 км, от залива Хай­фа до до­ли­ны Эз­д­ра­элон. У рас­се­че­ния хреб­та од­ним из су­хих ру­сел - Ва­ди-эль-Му­га­ра («До­ли­на пе­щер») скон­цен­три­ро­ва­ны пе­щер­ные па­мят­ни­ки Та­бун, Схул, Эль-Вад, Джа­маль, со слоя­ми от Аше­ля до верх­не­го па­лео­ли­та . Рас­коп­ки Д. Гар­род в 1929-1936 годах, А. Ели­не­ка в 1967-1972 годах. В сло­ях пе­щер Схул и Та­бун изу­че­ны ос­тат­ки лю­дей сред­не­го па­лео­ли­та, от­но­ся­щие­ся к ар­ха­ич­ным Homo sapiens. Кармель по­чи­та­лась как свя­щен­ная го­ра ха­наа­нея­ми и другими на­ро­да­ми Па­ле­сти­ны, в т. ч. иу­дея­ми, а так­же хри­стиа­на­ми и му­суль­ма­на­ми. По пре­да­нию, здесь жил про­рок Илия. Со­хра­ни­лось из­вес­тие о по­се­ще­нии гор Кармель императором Вес­па­сиа­ном, ко­то­рый со­вер­шал здесь жерт­во­при­но­ше­ние. В XII-XIII веках на горах Кармель воз­ник ка­то­лический мо­на­ше­ский ор­ден кар­ме­ли­тов.

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