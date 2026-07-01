КАРЛУКИ

Карлуки (араб. харлух, перс. халлух, кит. гэлолу) — тюркский этнос, сложившийся из трех племен (уч карлук: собственно К., чигили и ягма) в Семиречье VII в.

Занимались кочевым скотоводством и охотой, постепенно переходя к оседлому земледелию. Населяли земли вдоль караванного пути из Центральной Азии в Восточную, между реками Талас и Тарим, южнее оз. Иссык-Куль. После распада Тюркского каганата вошли в его западную половину, включив часть подразделения «десяти стрел» (он ок). В битве при Таразе (751) выступили на стороне Халифата против династии Тан. В 757—766 заняли всю территорию государства тюргешей, но в Таримском бассейне, действуя в союзе с Тибетом, потерпели в 790-е поражение от Уйгурского каганата . Местопребыванием правителей К., носивших титул ябгу, были Суяб на р. Чу (766—940), затем — Койлык в долине р. Или. В 861 они, пользуясь ослаблением уйгуров, овладели Кашгаром.

В X в. подчинение К. державе Караханидов (предположительно, выходцев из их же среды) сопровождалось ростом среди них имущественного и общественного расслоения, исламизацией и дальнейшим оседанием, прежде всего в Кашгарии и Фергане, где, в результате их взаимодействия с местным населением, распространились их диалекты, которые легли в основу старейшего из тюрко-мусульманских письменных языков — «бограханского» или «хаканийского» (главный памятник — поэма Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билиг», XI в.) и современных узбекского и уйгурского (новоуйгурского) языков (карлукская подгруппа тюркской группы). Часто упоминаются арабоязычными авторами X—XI вв. как один из наиболее могущественных и культурных народов среди тюрков. Этноним «К.» после монгольских завоеваний закрепился за рядом тюркоязычных групп Мавераннахра и сохранился до XX в. как племенное имя у некоторых групп узбеков и таджиков.

Лит.: Бартольд В. В. Карлуки // Бартольд В. В. Соч. Т. V. М., 1968. С. 547—548; Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. М., 1976; Шаниязов К. Ш. Узбеки-карлуки (историко-этнографический очерк). Ташкент, 1964; Hoffmann H. Die Qarluq in der tibetischen Literatur // Oriens. III/2 (Oktober 1950). S. 190—208; Taşağıl A. Karlukların coğrafi dağılımı üzerine // Türkiyat Mecmuası. XXIV (Bahar 2014). S. 75—89.