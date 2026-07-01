КАРЛССОН ИНГВАР

КАРЛССОН ИНГВАР - шведский по­ли­тик, со­ци­ал-де­мо­крат.

Из ра­бо­чей се­мьи. Изу­чал по­ли­то­ло­гию в Лунд­ском университете и в университетах США. В 1958-1960 годах сек­ре­тарь пре­мьер-ми­ни­ст­ра Т. Эр­лан­де­ра. В 1961-1967 годах председатель Со­ци­ал-де­мо­кра­тического сою­за мо­ло­дё­жи Шве­ции. В 1965-1996 годах депутат рик­сда­га, в 1969-1973 годах министр про­све­ще­ния, в 1974-1976 годах министр по во­про­сам жи­лищ­ной по­ли­ти­ки, в 1982-1986 годах заместитель пре­мьер-министра У. Паль­ме, в 1985-1986 годах так­же министр по де­лам ок­ру­жаю­щей сре­ды. В 1986-1991, 1994-1996 годах пре­мьер-ми­нистр Шве­ции. Председатель Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии Шве­ции в 1986-1996 годах. Сто­рон­ник всту­п­ле­ния Шве­ции в ЕС , не смог до­бить­ся от чле­нов сво­ей пар­тии под­держ­ки пла­нов при­сое­ди­не­ния стра­ны к сою­зу. По­сле 1996 года ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти.