КАРЛССОН ИНГВАР
КАРЛССОН ИНГВАР - шведский политик, социал-демократ.
Из рабочей семьи. Изучал политологию в Лундском университете и в университетах США. В 1958-1960 годах секретарь премьер-министра Т. Эрландера. В 1961-1967 годах председатель Социал-демократического союза молодёжи Швеции. В 1965-1996 годах депутат риксдага, в 1969-1973 годах министр просвещения, в 1974-1976 годах министр по вопросам жилищной политики, в 1982-1986 годах заместитель премьер-министра У. Пальме, в 1985-1986 годах также министр по делам окружающей среды. В 1986-1991, 1994-1996 годах премьер-министр Швеции. Председатель Социал-демократической рабочей партии Швеции в 1986-1996 годах. Сторонник вступления Швеции в ЕС, не смог добиться от членов своей партии поддержки планов присоединения страны к союзу. После 1996 года отошёл от политической деятельности.